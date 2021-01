Kotikadusta tuttu näyttelijä Tiina Rinne on kuollut

Tiina Rinne on kuollut 91-vuotiaana. Lähtö oli rauhallinen, kertoo hänen poikansa Mikko Reitala.

Näyttelijä Tiina Rinne on kuollut 91-vuotiaana. Asian vahvistaa IS:lle Rinteen poika Mikko Reitala. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

– Hän lähti hyvin rauhallisesti läheisten läsnä ollessa, Tiina Rinteen poika Mikko Reitala kertoo.

Vuonna 1929 syntynyt Rinne teki pitkän uran tv:ssä ja teatterinäyttelijänä. Rinne näytteli suositussa Kotikatu-sarjassa Maija Mäkimaata vuosina 1995–2012.

Rinne oli yhdessä puolisonsa, taidehistorioitsija Aimo Reitalan kanssa vuodesta 1961 lähtien. Reitala menehtyi vuonna 2012. Parilla on kolme lasta. Heidän poikansa Mikko Reitala on seurannut urallaan samoja jalanjälkiä ja tehnyt töitä niin näyttelijänä, käsikirjoittajana kuin kirjailijanakin.

Tiina Rinne kuoli rauhallisesti läheisten läsnä ollessa. Kuvassa Rinne juhlimassa 70-vuotispäiviään vuonna 1999.­

Rinne päätyi näyttelijäksi omien vanhempiensa innoittamana, sillä hänen isänsä Jalmari Rinne ja äitinsä Anni Aitto olivat molemmat tunnettuja suomalaisia näyttelijöitä. Teatterikoulusta Rinne valmistui vuonna 1950.

Ensimmäisen elokuvatyönsä Rinne teki ollessaan teini-ikäinen. Elokuva Kultainen kynttilänjalka ilmestyi vuonna 1946. Sen jälkeen hänet nähtiin useissa suomalaisissa elokuvissa, kuten Prinsessa Ruusunen (1949) ja Pieni pyhiinvaellus (2000).

Suomalaisten suosikkisarjoihin kuuluva Kotikatu oli Rinteen pitkäaikaisin tv-työ.­

Rinteen tunnetuin rooli oli Maija Mäkimaa, jota hän näytteli koko Kotikadun 17-vuotisen historian. Rinne sai kunnian lopulta lausua koko sarjan viimeisen repliikin: ”Muut ihmiset. Niin ärsyttäviä, mutta niin tärkeitä.”

Kotikadun lisäksi Rinne näytteli sarjoissa Hanski ja Ratamo.

Rinne sai uransa aikana usein tunnustusta työstään. Vuonna 1987 hänet palkittiin Pro Finlandia -mitalilla.

Tiina Rinne teki pitkän uran myös teatterin puolella.­

Kotikadun jälkeen Rinne vietti eläkepäiviä. Turussa syntyneen mutta suurimman osan elämästään Helsingissä asuneen Rinteen eläkepäivät sujuivat leppoisasti Munkkiniemessä.

– Luen aika paljon ja hoitelen asioita, nytkin odotan pojanpoikaani hakemaan, että mennään ostoksille, Rinne kertoi IS:lle vuonna 2016.

– Ja odotan kovasti maalle pääsyä, meillä on mökki Lietoisissa. Ja toinen, lapsuuteni kesäpaikka, on Ruovedellä. Sinne on myös päästävä kesäisin, hyvinvoiva Rinne kertoi 2016.