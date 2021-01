Povipommi Pamela Anderson sai tarpeekseen Instagramista – jätti jäähyväiset viekoittelevalla kuvalla

Pamela Anderson ilmoittaa lopettavansa kaikkien sometiliensä päivittämisen.

Povipommi Pamela Anderson, 53, julkaisi Instagram-tilillään jäähyväisviestin, jonka yhteydessä hän kertoo saaneensa tarpeekseen sosiaalisesta mediasta. Anderson kertoo Instagramissaan, ettei enää jatkossa päivitä mitään sosiaalisen median tilejään.

Syy on Andersonin mukaan selkeä: hän uskoo, että Facebookia, Twitteriä ja Instagramia käytetään keinona hallita käyttäjän aivoja.

– Tämä on viimeinen viestini Instagramiin, Twitteriin tai Facebookiin. En ole koskaan ollut kiinnostunut sosiaalisesta mediasta. Nyt kun lukeminen ja luonnossa oleminen inspiroivat minua, niin olen vapaa, Anderson kirjoittaa.

Anderson kirjoittaa toivovansa, etteivät hänen faninsa lankea viettelykseen. Hän viittaa Instagram-kirjoituksessaan salaperäisiin ”heihin”, jotka haluavat hallita ihmisten aivoja.

Viestinsä oheen Anderson on kaivanut arkistojen kätköistä viekoittelevan kuvan.

Povipommin salamyhkäinen kirjoitus on herättänyt kummastusta hänen faneissaan.

– Mitä ihmettä täällä tapahtuu, Twitterissä hämmästellään.

– Muistaakseni jätit somen jo pari vuotta sitten ja palasit takaisin entistä vahvempana, fanit muistelevat.

Monet Andersonin seuraajat kommentoivat Instagramissa ja Twitterissä ihailevansa tähden päätöstä poistua kokonaan somesta.

– Jonakin päivänä seuraan esimerkkiäsi.

– Hieno päätös! Voisinpa tehdä samoin.

– Sano terkkuja Julianille, Twitterissä pyydetään.

Näyttelijä Pamela Anderson on tullut tutuksi Baywatch-hittisarjasta. Hän on myös poseerannut alasti miestenlehti Playboyn sivuilla useita kertoja.­

Andersonin tiedetään olevan läheisissä väleissä WikiLeaks-perustaja Julian Assangen kanssa. Anderson on kierrellyt ja kaarrellut vastatessaan kysymyksiin heidän mahdollisesta seurustelusuhteestaan. Anderson on todennut, että hänellä on elämässään monia mielenkiintoisia miehiä.

– Olemme läheisiä, hyvin läheisiä. No, rakastan Juliania, hän on yksi mielenkiintoisimmista tapaamistani miehistä. Hän on hyvin rohkea, ja mikään ei ole seksikkäämpää kuin rohkeus, Baywatch-kaunotar on kuvaillut julkisuudessa heidän suhdettaan.

Andersonin tiedetään vierailleen Assangen luona Ecuadorin Lontoon-lähetystössä, jossa Assange piileskeli useita vuosia. Assange pidätettiin 2019 ja tuomittiin vankeuteen ehdonalaismääräysten rikkomisesta.