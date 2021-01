Clinton-skandaalista tunnetun Linda Trippin kirja julkaistaan vuosi tämän kuoleman jälkeen.

Yksi Bill Clintonin seksiskandaalin keskeisistä hahmoista, Monica Lewinskyn puheet salaa nauhoittanut ja nauhat syyttäjälle vuotanut Linda Tripp kuoli syöpään vuosi sitten. Nyt Yhdysvalloissa julkaistaan naisen muistelmat haudan takaa.

New York Postin yksinoikeudella saamassa otteessa Tripp kertaa muistonsa Lewinskyn ja Clintonin suhteen alusta. Otteen perusteella kirjan sävy on varsin katkera, minkä voi päätellä myös nimestä: A Basket of Deplorables: What I Saw Inside the Clinton White House, joka vapaasti suomennettua olisi ”Korillinen surkimuksia: Mitä todistin Clintonin Valkoisessa talossa”.

Tripp kertoo tavanneensa Monica Lewinskyn ensimmäisen kerran huhtikuussa 1996, kun Lewinsky siirrettiin Valkoisesta talosta Pentagonin viestintäosastolle. Tuossa vaiheessa Clintonin ja Lewinskyn suhteen alusta oli jo kuukausia, mutta skandaali pamahtaisi julkisuuteen vasta tammikuussa 1998.

– Monican saapuminen Pentagoniin tarkoitti, että poliittisesti nimitettyjen työntekijöiden piti olla varovaisia. Hänellä oli vaikutusvaltaa eikä hän peitellyt sitä. Hän kuului jollekin, jolla oli valtaa. Ei ollut mitään muuta selitystä sille, miten 23-vuotias nainen päätyi tähän tehtävään, Tripp kirjoittaa.

– Monica teki selväksi kaikille, että hänen työnsä olisi vain väliaikainen ja että hän palaisi Valkoiseen taloon heti marraskuun vaalien jälkeen. Elokuun lähestyessä olin yhä vakuuttuneempi, että Monican hyväntekijä oli Bill Clinton.

Kuuluisassa kuvassa Lewinsky halaa Clintonia tämän voitettua vaalit marraskuussa 1996.­

Monica Lewinsky osallistui Oscar-juhliin helmikuussa 2020.­

Trippin mukaan asia varmistui elokuun 19. päivän tienoilla, jolloin vietettiin Bill Clintonin 50-vuotispäiviä. Trippin mukaan Lewinsky pelmahti hänen huoneeseensa innoissaan.

– Hei, äitini kertoi, että presidentille järjestetään syntymäpäiväjuhlat Radio City Music Hallissa. New Yorkissa! Arvaa kuka menee sinne? Sisäänpääsy maksaa maksaa 250 dollaria, mutta se on sen arvoista ja äitini lupasi maksaa, Tripp kertoo Lewinskyn selittäneen.

Kyseiset juhlat olivat paitsi syntymäpäivät, myös suuri varainkeruutilaisuus ja ne järjesti Hillary Clinton. Yli 5 300 ihmistä osallistui paikan päällä ja demokraattipuolue nettosi illasta yli 10 miljoonaa dollaria.

Mitä Lewinsky sitten teki juhlissa?

– Monica oli ottanut kaiken hyödyn irti presidentin syntymäpäivistä. Hän oli paitsi päässyt paikalle, mutta myös ”ottanut kontaktin” presidenttiin erikoisen persoonallisella tavalla, Tripp kirjoittaa.

”Puristin hänen kiveksiään keskellä ihmisjoukkoa!”

Trippin mukaan Lewinsky tunnusti hänelle koko suhteen ja tuon syntymäpäiväjuhlan tapahtumat pian marraskuun voittoisien vaalien jälkeen. Trippin mukaan Lewinsky puhui kuin ”high school -tyttö, joka oli menettänyt neitsyytensä jalkapallojoukkueen kapteenille ja leuhki sillä ystävilleen”.

Trippin mukaan Lewinsky oli taiteillut itsensä tilanteeseen, jossa hän oli pystynyt tarttumaan Clintonia jalkovälistä kenenkään huomaamatta.

– Et usko tätä, mutta puristin hänen kiveksiään keskellä ihmisjoukkoa!” Tripp kirjoittaa Lewinskyn hihkuneen ja nauraneen kovaan ääneen.

Tätä Lewinsky höysti luettelemalla paikalla olleita julkkiksia ja laukomalla häijyjä kommentteja Hillary-vaimosta sekä ihmettelemällä, miten Salaisen palvelun agentitkin olivat tilanteessa autuaan tietämättömiä.

– Toivoin katsekontaktia, ehkä suukkoa poskelle. Halusin vain, että hän näkee minut. En voi uskoa, että todella tein sen! Tripp kirjoittaa Lewinskyn sanoneen.

– Surullisinta on, että tuo kopelointi hänen mielessään teki todelliseksi jonkinlaisen salaisen romanssin. Hän ei ehkä ollut Marilyn Monroe laulamassa Kennedylle, mutta hän oli Monica ja toinen oli presidentti ja tämä sai kelvata. Toistaiseksi.

Lewinsky virallisessa työpotretissaan vuodelta 1997.­

Tripp kertoo hämmästyneensä asiasta yhtä paljon kuin tiedosta, että vuotta aiemmin Lewinsky oli kiinnittänyt presidentin huomion kumartumalla näyttävästi ja nostamalla hamettaan niin, että Clinton näkisi hänen stringinsä.

– Olen täysin varma, että Salaisen palvelun agentit olivat huomanneet sen, mutta en sanonut sitä ääneen. Uskon edelleen, että Salainen palvelu oli selvillä Monicasta Valkoisessa talossa alusta loppuun asti... Kolme vuotta Bill Clintonin kanssa vietettyään Monican juttu olisi ollut heille arkipäivää. Karismaattinen presidentti kykeni lisäksi saamaan osan heistä auttamaan henkilökohtaisissa tarpeissaan, Tripp kirjoittaa.

Trippin mukaan Lewinsky oli tuossa vaiheessa valmis kertomaan kaiken marraskuussa 1995 alkaneesta suhteestaan. Edellisestä fyysisestä ”kohtaamisesta” Clintonin eli ”the Big Creepin” (”iso iljetys” oli Lewinskyn lempinimi Clintonille, kun oli tälle vihainen) kanssa oli kuitenkin aikaa, sillä se oli tapahtunut huhtikuussa 1996.

– Hän oli varma, että oli löytänyt erityisen miehen ja heidät oli tarkoitettu yhteen. Hän oli täysin vakuuttunut, että oli vain ajan kysymys, kunnes he palaisivat entiseen.

– Mitä sitten oli entinen? Heillä oli ollut kourallinen seksuaaliseksi määriteltäviä kohtaamisia. Hän jopa kertoi kerran, että hänen oli pitänyt muistuttaa presidenttiä nimestään, sillä hän ajatteli, että Clinton oli unohtanut sen kuuden viikon aikana. Silti hänen mielestään kyseessä oli romanssi.

Suhde jatkui lopulta vuoteen 1997 asti.

Linda Tripp kuvattu todistettuaan oikeudessa tapauksesta 90-luvun lopulla.­

Lewinsky saati Clintonit eivät ole toistaiseksi kommentoineet kirjan sisältöä. Lewinsky piti aikoinaan Trippiä ystävänään ja uskottunaan ja koki tämän pettäneen hänet asioiden vuodolla. Viime keväänä, kun uutinen kuolemansairaasta Trippistä tuli julki, Lewinsky kommentoi asiaa Twitterissä:

– Menneisyydellä ei väliä, mutta kun kuulin Linda Trippin olevan vakavasti sairas, toivon hänelle paranemista. En pysty edes kuvittelemaan, kuinka vaikeaa tämä on hänen perheelleen.

Vuonna 2018 Tripp puhui Slate-sivuston Slow Burn -podcastissa roolistaan skandaalissa. Tripp kertoi, ettei kadu paljastusta, sillä hän näki suhteen hyväksikäyttönä. Vuosia suhteen jälkeen Lewinsky itsekin kuvaili haastatteluissa tulleensa samaan tulokseen.

– Aluksi, ja vieläkin, se on esitetty julkisuudessa ”suhteena”. Käyttämällä tuota ilmaisua oletetaan, että kyseessä oli todellinen suhde – romanttinen, fyysinen, tai mitä vaan – mikä ei voisi olla kauempana totuudesta. Todellisuudessa kyse oli sarjasta kohtaamisia, joilla vastattiin fyysiseen tarpeeseen, nuoren tytön hyväksikäytöstä ja kylmästä välinpitämättömyydestä häntä kohtaan inhimillisellä tasolla, Tripp perusteli.