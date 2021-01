Temptation Island Suomeen osallistuva Anna, 21, elättää itsensä myymällä eroottisia kuvia ja alusvaatteita – palveluun kuuluvat myös ”dick picit”

Joensuulainen Anna kertoo tekevänsä seksityötä sosiaalisessa mediassa. Nyt hän osallistuu Temptation Island Suomeen kumppaninsa Ville-Pekan kanssa.

Viettelysten saaren historiaan mahtuu monenlaisia pariskuntia, mutta Anna, 21, ja Ville-Pekka, 21, ovat ohjelman historian pisimpään yhdessä ollut pari. Joensuulaiskaksikko lähti Temptation Island Suomi -ohjelmaan liki viiden yhteisen vuoden jälkeen.

Lukiossa toisiinsa rakastunut pari on itse asiassa ehtinyt hakea Temppareihin useita kertoja.

– Kyllä me muutaman kerran ollaan haettu. Ollaan katsottu ohjelmaa ja mietitty kotisohvalla, että kyllä me tehtäisiin tuo paremmin, VP kertoo.

– Lähdettiin vähän kokeilemaan, että no tehtäiskö me tää paremmin, Anna lisää.

Tällä kaudella he eivät enää lähettäneet hakemusta, mutta tuotanto otti yhteyttä ja kysyi, kiinnostaisiko paria vielä lähteä mukaan.

– Alunperinkin se näyttämisen halu on ollut syynä hakemiseen. Emme ole lähteneet koskaan hakemaan Temppareihin ratkaisua ongelmiin. Jos suhteessa on ongelmia, niin pitää mennä terapiaan eikä tähän ohjelmaan, Anna toteaa.

Anna kuitenkin myöntää kärsineensä aiemmin esimerkiksi läheisriippuvuudesta ja mustasukkaisuudesta.

– Olen ollut todella mustasukkainen ja kytännyt sekä purkanut hylkäämisen pelkoani toiseen. Se rasitti suhdetta, Anna sanoo.

Ongelmat puhuttiin läpi ja ne käsiteltiin lopulta aikuismaisesti, mutta varsinkin alkuaikoina ne vaikuttivat suhteeseen paljon.

– Toki se on edelleen siellä taustalla, mutta se ei enää määritä minua, Anna lisää.

Anna ja VP ovat siinä mielessä poikkeuksellinen pari, että heidän rajansa sallivat ”seksuaaliset teot” esimerkiksi Temptation Islandin erilaisissa leikeissä. Parille on myös aikanaan napsahtanut porttikielto kylpylään, kun he innostuivat harrastamaan sitä kauneinta poreammeessa.

Instagraminsa esittelytekstissä Anna kuvailee olevansa ”hemaisevan seksikäs läski”.

– Se kuvaa hyvin minua! Siinä näkyy hyvin minun arvoni ja se kuka olen. Sanoisin, että se on hyvin tiivistetty kuvaus minusta. Olen hemaisevan seksikäs läski. Olen myös todella voimakkaasti kehopositiivinen.

Molemmat kertovat olevansa sinut alastomuuden kanssa, erityisesti Anna.

– Ei alastomuudessa ole mitään outoa minun mielestäni, VP sanoo.

– Alastomuus on minulle maailman luonnollisin asia. Voisin harrastaa seksiä tv:ssä. Teen myös seksityötä, Anna sanoo.

Seksityön tekeminen tarkoittaa Annan kohdalla, että hän myy eroottisia kuvia ja alusvaatteita OnlyFans-palvelussa. OnlyFansissa kuka tahansa voi jakaa haluamaansa sisältöä, kuten kuvia ja videoita, sekä määritellä kuukausihinnan, jolla sisältöä pääsee seuraamaan. OnlyFans tunnetaan erityisesti aikuisviihdesivustona, sillä käyttäjät julkaisevat tyypillisesti alastonkuvia ja -videoita tai muuta eroottista sisältöä.

– Olen tehnyt sitä kesästä lähtien. Minulla on todella hyvä ”asiakaskunta”, vaikka en haluakaan heitä asiakkaiksi kutsua. Olen tykännyt tosi paljon, Anna kehuu.

Kosmetologiksi kouluttautunut Anna ei kokenut alaa omakseen, joten hän päätti kokeilla kuvien myymistä. OnlyFans onkin tällä hetkellä Annan pääsääntöinen tulonlähde.

– Se riippuu, paljon tienaa. Sanotaan niin, että elossa pysyn. En kuitenkaan tavallaan laske tätä työksi, enemmän se on harrastus, josta saa rahaa.

Anna myy myös pikkuhousujaan ja alusvaatteitaan palvelussa.

– Jos jotain kiinnostaa ostaa käytetyt alushousuni, niin mikä ettei. Se on suora jatkumo näille muille jutuille. Olen muokannut tarjontaani ihmisten kiinnostuksen mukaan.

Palvelussa Anna kertoo myös tykkäävänsä dick piceistä eli kuvista, joissa on miehen sukuelin. Anna myöntää nauraen, että sellaiset kuvat ovat hänelle erittäin luonnollinen asia.

– OnlyFans on minulle paikka avautua, joten jos jotain sytyttää laittaa minulle peniskuva, niin minusta on ok vastaanottaa se. Monihan laskuttaa niistä, mutta minun kohdallani se kuuluu palveluun, että katselen peniskuvia, Anna kertoo.

Mitä ajatuksia kumppanilla on ollut Annan seksityöstä?

– Työ se on sekin. En ole ajatellut, että siinä olisi mitään sen kummempaa, VP toteaa.

– Ei se yhtäkkiä tullut elämään, joten totta kai kerroin suunnitelmistani kumppanille, Anna lisää.

VP ei ole koskaan esiintynyt Annan kuvissa.

– Tämä on Annan oma juttu, VP sanoo.

Anna kertoo olevansa itsevarma uravalintansa suhteen.

– Tärkeintä on, että tuotat sisältöä jota itse haluat. Todella paljon tulee pyyntöjä ja ehdotuksia, ja todella vaativiakin sellaisia. Tulee myös negatiivista palautetta. Täytyy tietää itse, mitä haluaa tehdä ja pysyä siinä. Muusta ei kannata välittää, Anna muistuttaa.

Anna ja VP kertovat, että he ovat olleet aina toistensa vastakohtia.

– Minä olen se introvertti, ja Anna ekstrovertti, VP kertoo.

Temptation Islandin kuvauksissakin puhelias Anna kertoi avoimesti seksityöstään. Vastaanotto oli pelkästään positiivinen.

– Sain paljon hauskaa ja kivaa palautetta. Toki he paljon kyseli, että mitä siihen kuuluu, mutta esitin sen niin normaalina asiana, ettei se ollut omituista kenellekään. Tämä on minulle niin arkipäiväistä, että en aina muista, että jonkun mielestä se voisi olla outoa, Anna naurahtaa.

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin 17.2. alkaen Nelosella ja Ruudussa. Temptation Island Suomi Extra torstaisin 18.2. alkaen Nelosella ja Ruudussa.