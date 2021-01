Tässä ovat Temptation Island Suomen uudet pariskunnat!

Neljä rohkeaa pariskuntaa koettelee suhteensa kestävyyttä Temptation Island Suomen uudella kaudella.

Temptation Island Suomessa aivan tavalliset pariskunnat laittavat parisuhteensa todelliseen painetestiin, kun heidät erotetaan toisistaan ja kuvioon astuu toinen toistaan kuumempia viettelijäsinkkuja. Tällä kertaa tuore kausi kuvattiin Levillä. Onko lumi valkoisempaa aidan toisella puolella? Onko oma parisuhde sittenkään niin täydellinen kuin alkuun oli ajatellut?

Juontaja Sami Kuronen lupaa, että rakastettu tosi-tv-ohjelma saa uusista maisemista jälleen aivan uudenlaista potkua.

– Kolmen viikon Lapin-reissun aikana nähtiin, että paljon puhuttu Lapin taika on totta, ja sen teho voi konkretisoitua monin eri tavoin. Neljä hyvin mielenkiintoista paria erilaisine lähtökohtineen, ja 20 upeaa sinkkua todistivat, ettei toppapuku suojaa viettelyltä, jos sellaista tarjolla on, Kuronen kuvailee tiedotteessa.

Tässä ovat Temptation Island Suomen neljä uutta pariskuntaa:

Anna, 21, ja Ville-Pekka ”VP”, 21, Joensuu

Lukiossa toisensa tavanneen parin kohdalla ei todellakaan ollut kysymys rakkaudesta ensi silmäyksellä. Annan kovaäänisyys ärsytti opintoihinsa syventynyttä Ville-Pekkaa, mutta kun kaksikko päätyi samaan kaveriporukkaan, tunteet lämpenivät pian.

Nyt pari on ollut yhdessä jo lähes viisi vuotta. Annan ja Ville-Pekan perheeseen kuuluu myös kaksi riehakasta koiraa.

Annaa ja Ville-Pekkaa pitää yhdessä rakkauden lisäksi avoin kommunikaatio. He kertovat erilaisten luonteidensa täydentävän toisiaan. Anna on verbaalinen ja Ville-Pekka hyvä kuuntelija.

Anna toivoo, että matka antaisi Ville-Pekalle tilaa ajatella omia tunteitaan, sillä hänen pelkonsa on, että miehen tunteet hukkuvat hänen voimakkaan persoonansa varjoon. Suhde on Ville-Pekan ensimmäinen. Anna itse haluaa löytää mahdolliset kehityskohdat itsessään ja lähtee matkaan avoimin mielin. Parin rajat kieltävät vain ihastumisen. Leikkeihin osallistuminen on sallittua, jopa seksuaalisiin tekoihin asti.

Sonya, 20, ja Mitte, 21, Vantaa

Kun netissä toisiinsa tutustuneet Sonya ja Mitte tapasivat ensimmäisen kerran, Sonya kutsui Miten heti äitinsä luokse kylään. Sonya teki Mitteen vaikutuksen rennolla pukeutumisellaan, joka huokui Miten mielestä rohkeutta.

Ensitapaamisesta on kulunut 3 vuotta, ja sen jälkeen pari on ollut lähes erottamaton. Nykyään Sonyan ja Miten perheeseen kuuluu 2 koiraa ja 3 hamsteria.

Heidän suhteensa pohjalla ovat samanlaiset arvot ja keskinäinen vahva kunnioitus.

Sonya ja Mitte ovat yhtä mieltä siitä, että Sonya kantaa heidän parisuhteessaan suurempaa vastuuta päätöksenteosta. Vastuunkanto saa Sonyan tuntemaan itsensä yksinäiseksi muuten hyvässä suhteessa. Tämän vuoksi Mitte toivookin matkan Temptation Islandille tuovan hänelle rohkeutta tehdä päätöksiä ja aikuistua. Sonya haluaa kehittää itseään ja löytää uusia näkökulmia omaan elämäänsä.

Mitte on ensimmäinen ohjelmaan osallistuva transsukupuolinen ihminen.

Julia, 23, ja Henrikki ”Henkka”, 24, Kerava

Julia ja Henrikki tapasivat 9 kuukautta sitten Tinderissä. Jo kuuden päivän päästä tapaamisesta pariskunta muutti yhteen Julian asuntoon. He kuvailevat suhteensa alkuvaihetta salamarakastumiseksi. Julialla ja Henrikillä on kaksi koiraa, ja lähitulevaisuudessa he toivovat saavansa perheenlisäystä.

Sekä Julia että Henrikki ovat tulleet aiemmissa suhteissaan petetyiksi, mutta toistensa kautta he ovat löytäneet uudelleen rohkeuden luottaa toiseen. Pariskunnan mukaan suhteessa ei ole suurempia ongelmia, mutta jos jokin pielessä oleva asia pitää mainita, toteavat molemmat sen olevan Julian nikotiinin vajeesta aiheutuvat kiukunpuuskat.

Julia ja Henrikki ovat luonteiltaan kuin yö ja päivä. Julia on ekstrovertti ja hänellä on todella paljon läheisiä kavereita. Henrikki kokee olevansa introvertti, ja tästä syystä hänellä on vain yksi läheinen ystävä. Julia ja Henrikki lähtevät hakemaan Temppareista kokemuksia, mutta ennen kaikkea uusia ystäviä Henrikille.

Miranda ”Mirkku”, 20, ja Mika, 23, Nokia

Mikan ja Mirkun tarina alkoi Tinderissä. Parin ensitreffien jälkeen kaksikon tiet kuitenkin erkanivat, kun Mika alkoi tapailla toista naista ja Mirkku keskittyi toipumaan edellisestä suhteestaan. Kaksikko matchasi kuitenkin toistamiseen muutaman kuukauden kuluttua ja tällä kertaa he eivät astelleet onnensa ohi.

Nyt suhteen alusta on kulunut puoli vuotta ja pari on muuttanut yhteen Mirkun vanhaan asuntoon. Kaksikko mainitsee suhteensa liimaksi samanlaisen huumorintajun. Suhde on Mikan ensimmäinen oikea, kun taas Mirkku on ehtinyt seurustella lähes koko nuoruutensa muutaman eri ihmisen kanssa.

Kitkaa suhteeseen tuovat Mirkun vaikea mustasukkaisuus ja Mikan villi juhliminen. Railakas meno on johtanut esimerkiksi Mikan puhelimen viestien tutkimiseen. Mirkku toivoo pääsevänsä eroon luottamuspulastaan, ja Mika puolestaan haluaa oppia huomioimaan Mirkkua paremmin.

Temptation Island Suomi 9. kausi keskiviikkoisin ja torstaisin Nelosella ja Ruudussa 17.2. alkaen klo 21. Temptation Island Suomi Extra torstaisin 18.2. alkaen klo 22.

Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.