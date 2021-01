Anna: Krista Kosonen ja Selma-tytär itkivät molemmat raastavasti joka tarha-aamu – yksi päivä muutti kaiken

Näyttelijä Krista Kosonen ja Selma-tytär muuttivat Norjaan Kososen töiden vuoksi. Tytär on oslolaisessa päiväkodissa ja äiti ei ole varma, kuinka paljon tämä ymmärtää kieltä.

Näyttelijä Krista Kosonen, 37, kertoo tuoreessa Anna-lehdessä, kuinka hän on asunut viisivuotiaan Selma-tyttärensä kanssa Oslossa syyskuusta lähtien. Kosonen kuvaa Oslossa HBO Nordicin Beforeigners-sarjaa, jonka yksi päähahmoista hän on. Kuvaukset jatkuvat ainakin helmikuun loppuun asti.

Koronan vuoksi äiti ja tytär ovat päässeet käymään Suomessa vain kahdesti. Myöskään sukulaiset tai ystävät eivät ole voineet vierailla Norjassa.

Selma on äidin kuvauspäivien ajan hoidossa norjalaisessa päiväkodissa. Kosonen kertoo Anna-lehdessä, kuinka alkuun tilanne oli haastava.

– Alku oli raastavaa. Eihän Selma osannut norjaa lainkaan, kun hän aloitti päiväkodissa. Sormi kerrallaan yritin irrottaa hänen kättään omastani, kun aamuisin jätin hänet päiväkotiin. Minua ärsytti hokea lapselle, että ole nyt reipas, sillä elämässä ei aina tarvitse olla reipas. En kuitenkaan voinut juuri muuta kuin yrittää rohkaista häntä. Lopputulos oli, että Selma jäi itkemään ja minä menin itkemään viereiseen puistoon.

Kosonen kertoo lehdelle, että vaikeinta vaihetta kesti muutaman viikon ajan.

– Ensimmäinen muutos parempaan tapahtui, kun tuli Selman syntymäpäivä. Hän sai päiväkodissa kruunun päähänsä, toiset lapset lahjoittivat hänelle maalauksiaan ja lapsille tarjottiin jäätelöä. Se muutti paljon, Kosonen kertoo Anna-lehdelle.

Kosonen kertoo Anna-lehdessä, että he asuvat tyttärensä kanssa kahden makuuhuoneen asunnossa Oslon keskustassa.

Antti Jokinen ja Krista Kosonen Kätilö-elokuvan ensi-illassa syyskuussa 2015. Parin Selma-tytär syntyi 1. lokakuuta 2015.­

Kosonen kertoi hiljattain Beforeignersin kuvauksista Me Naisten haastattelussa. Kosonen sanoi haastattelussa että kansainvälisen ja suomalaisen tuotannon erot huomaa siinä, että kansainvälisissä kuvauksissa kuvauspäiviä on enemmän, koska myös rahaa on enemmän.

Hän kertoi haastattelussa puhuneensa Selman kanssa siitä, kuinka hienoa on Norjassa tutustua erilaisiin ihmisiin ja saada ystäviä eri puolilta. Kosonen ei ole varma, kuinka paljon tytär ymmärtää norjan kieltä.

– Hän palasi sinne nyt oikein mielellään. Ja varmasti hän on oppinut eri tapoja kommunikoida. Toivon, että kokemus on tuonut hänelle lisää rohkeutta myös tuleviin tilanteisiin elämässä ja hänestä kasvaisi ennakkoluuloton. Hän on vielä pieni, mutta ei ole ideaalitilanne, että koulun alkamisen jälkeen hänellä vaihtuisivat paikat ja arjen rutiinit koko ajan, Kosonen sanoi Me Naisille viime viikolla.