Tuure Boelius avautuu Iholla-sarjassa epävarmuudestaan peniksensä suhteen – kertoo kamalasta kokemuksesta pukuhuoneessa

Tubettaja sanoo pohtineensa jo ala-asteella sitä, onko hänen peniksensä tarpeeksi iso.

Sometähti Tuure Boelius tarttuu Iholla-sarjan yhdeksännessä jaksossa vaikeaan aiheeseen, nimittäin omaan kehonkuvaansa.

20-vuotias tubettaja kertoo epävarmuuksistaan liittyen muun muassa peniksensä kokoon.

Boelius aloittaa kertomalla kuntosalikäyntinsä jälkeen siitä, miten ei ole uskaltanut mennä enää seitsemännen luokan jälkeen julkisiin peseytymistiloihin.

– Mua kuvattiin pukuhuoneessa ja siitä on jäänyt, no, voisiko sitä traumaksi sanoa.

Boelius kertoo, että hänen miehisyyttään on aina kyseenalaistettu. Häntä on haukuttu neidiksi ja häneltä on kyselty, onko hän tyttö vai poika.

– Tuntuu, etten kuulu muiden poikien kanssa pukuhuoneeseen.

Kuvassa Tuure Boelius Venla-gaalassa 2020.­

Sitten Boelius siirtyy pohtimaan peniksensä kokoa ja siihen liittyvää epävarmuutta.

– Koko ala-asteen ja ylä-asteen ajan mulla oli sellainen olo, että mulla on saakelin pieni muna.

– Keskiarvot ja kaikki huomioon ottaen, mulla ei olisi mitään syytä ajatella näin. Sanotaanko näin, että mitä enemmän on sitten oikeasti nähnyt, niin on tajunnut sen, että ei mun tarvii hävetä, mies pohtii.

Boelius on kertonut Iholla-sarjan aiemmissa jaksoissa haluistaan löytää itselleen poikaystävä. Rakkaus on pyörinyt nuoren miehen mielessä paljon. Sarjan alussa hän erosi edellisen poikaystävänsä kanssa.

Iholla katsottavissa Discovery+-palvelussa. Ohjelmasta julkaistaan kolme jaksoa keskiviikkoisin.