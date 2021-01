Andy McCoyn julkisuutta vältellyt poika muutti yllättäen Suomeen – tällainen on Britanniassa kasvanut Sebastian

Andy McCoy avaa tällä viikolla uuden taidenäyttelyn. Paikalla häärii myös harvinainen vieras: rokkarin Britanniasta Suomeen muuttanut Sebastian-poika.

Andy McCoylla on tänä talvena aihetta iloon, sillä hän avaa keskiviikkona Kauniaisessa sijaitsevaan galleriaan taidenäyttelyn yhdessä muusikko Sofia Zidan kanssa. Uuden näyttelyn lisäksi McCoyn elämässä on tapahtunut toinenkin mukava asia, sillä hän on saanut Suomeen harvinaisen vieraan: Britanniassa asuvan poikansa.

McCoyn ja Zidan uuden taidenäyttelyn nimi on Like father like daughter. Isä ja tytär. Sitä Andy ja Sofia eivät kuitenkaan ole. Biologisesti. McCoy on kuitenkin Zidalle kuin isä.

– Meillä on erittäin hyvä suhde. Ollaan samanlaisia. Taide ja musiikki on molempien elämässä isossa roolissa, ja molemmilla on tarvittaessa hirveästi temperamenttia. Andy on mulle kuin isä, jonka kanssa en saanut koskaan olla. Saan tehdä hänen kanssaan asioita, joita toivoin voivani tehdä oman faijani kanssa, Zida kertoo IS:lle.

Muusikot Sofia Zida ja Andy McCoy maalaavat paljon yhdessä. Kauniaisissa avataan heidän yhteisnäyttelynsä.­

Paikalla Kauniaisissa on myös McCoyn poika. Biologinen sellainen. McCoyn elämä sai viime joulukuussa uuden suunnan, kun hänen Sebastian-poikansa muutti Englannista Suomeen.

– On se erilaista, kun poika on lähellä, McCoy hymyilee hattunsa alta.

Kuinka kauan Sebastian Suomessa viihtyy, ei ole vielä selvillä.

– Olen täällä nyt jonkin aikaa. Riippuu ihan siitä, miten tilanne kehittyy. Päivä kerrallaan, Sebastian itse sanoo.

– Viimeiset kuukaudet ovat olleet melkoisia.

Kuvassa Sebastian vasemmalla englantilaisen Six Lips Teathre -teatterin harjoituksissa.

Vuonna 1986 syntynyt Sebastian opiskelee draamaa. Sebastian ei halua tulla kuvatuksi, mutta hän kertoo avoimesti elämästään Englannissa.

– Opiskelin näyttämötaiteita. Sitten iski pandemia. Elämäni muuttui.

Sebastian oli töissä ravintolassa, mutta hommat loppuivat kesken. Sen jälkeen hän työskenteli hoitoalalla.

– Hoidin vanhuksia viimeiset kuukaudet, mutta nyt tilanne Englannissa on ihan hullu.

Sebastian on tyytyväinen, että pandemia on tuonut hänet lähemmäksi isää.

– On mahtavaa olla täällä, vaikka tilanne ei ole helpoin mahdollinen.

Isän kuuluisuudessa on kuitenkin totuttelemista.

– Arvostan isääni taiteilijana todella korkealle. En pelkästään musiikin takia, vaan kaiken, mitä hän tekee. Koetan auttaa, missä pystyn, mutta pysyttelen mieluusti taustalla.

– Isän julkisuus on minulle vierasta. Hän on kuitenkin minulle ensisijaisesti isä, näyttelyn aikana galleriassa työskentelevä Sebastian sanoo.

– Minulla on siis nyt työ ja kirjastokortti. Mitä muuta voisi toivoa?

McCoyn Sebastian-poika kuvassa oikealla englantilaisen Six Lips Teathre -teatterin harjoituksissa. Sebastian opiskelee parhaillaan draamaa.

Pojan syntymä oli sekavaa aikaa

Andy McCoy on ollut aina hyvin vaitonainen pojastaan. Sebastiania ei ole aiemmin nähty julkisuudessa, ja hänestä on tiedetty vain vähän.

McCoy kertoi vuonna 2018 ilmestyneessä Andy – Rock’n’Roll Star -elämäkerrassaan, että hän päätyi yhteen Sebastianin äidin Anastasia ”Stacy” Maisoneuven kanssa sen jälkeen, kun Hanoi Rocks oli hajonnut. Stacy oli aiemmin seurustellut yhtyeen nokkamies Michael Monroen kanssa.

McCoy kertoi kirjassaan, että Sebastian syntyi lontoolaisessa St Mary’s Hospital -sairaalassa, joka sijaitsi kahden korttelin päässä hänen ja Stacyn silloisesta kodista. Pian Sebastianin syntymän jälkeen perhe muutti Suomeen, ja Sebastianin elämän ensiaskelet kuluivat Kruunuhaassa.

– Olin suurimmaks osaks himassa. Eristäydyin maailmasta. Vaipanvaihtoo, mut jutut helpottu, kun Sebastian kasvo tiettyyn ikään, McCoy kuvaili Andy – Rock’n’Roll Star -teoksessa.

McCoy kertoi kirjassa, että Sebastianin ollessa pieni hänen ja Stacyn elämä pyöri hyvin pitkälti huumeiden ympärillä. Tuore perhe viihtyi Suomessa vain hetken, muutti sitten takaisin Lontooseen ja sieltä Los Angelesiin.

Kaliforniassa perhe asui aluksi hotellissa, kunnes he löysivät talon Venice Beachilta. Aika oli McCoyn kirjan mukaan hyvin sumuista, sillä hän ja Stacy olivat pahassa heroiinikoukussa.

– Sebastian pani kuminauhoilla roikkuu kaikkee pas**a mun fledasta – siinä saatto olla kolikoita ja leikkikaluja. Kun mä vedin kamaa, niin en mä huomannu mitä skidi duunas mun kropalle, McCoy kuvaili kirjassaan pari vuotta sitten..

McCoyn veli Ilkka Hulkko kertoi vuonna 2017 Helsingin Sanomille, että Stacy kuoli keuhkokuumeeseen, kun Sebastian oli vielä pieni. McCoy jäi tuolloin pojan kanssa kaksin.

– Se kävi aika rankaksi, ja Sebi meni Englantiin Stacyn siskolle hoidettavaksi. Sebi on käynyt siellä koulunsa, ja hänellä on yliopistotutkinto biologiasta, mutta nyt hän on teatterialalla, Ilkka Hulkko kertoi HS:lle.