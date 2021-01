Elina Tervo pamautti Instagramiin intiimejä paljastuksia itsestään – seuraajan tokaisu kuppikoosta oli liikaa

Elina Tervo otti osaa somessa leviävään haasteeseen ja paljasti samalla intiimejä asioita muun muassa seksielämästään.

Vuoden 2011 Miss Helsinki Elina Tervo, 34, osallistui maanantaina Instagram-tilinsä Stories-osiossa somessa kiertävään haasteeseen, jossa vaikuttajat vastaavat seuraajiensa olettamuksiin itsestään. Tervo julkaisi tilillään lukuisia väitteitä itsestään ja paljasti sitten, pitivätkö ne paikkansa vai eivät.

Tervo kertoi väitteiden avulla muun muassa lukihäiriöstään, liikunnasta ja liikkuvasta elämästään ulkomailla. Sen lisäksi hän täräytti julki myös hyvin intiimejä paljastuksia muun muassa suhteestaan alastomuuteen ja seksiin.

Tervo myönsi Instagramissa, että hän viihtyy hyvin alasti ja nukkuu aina ilman vaatteita. Hän vastaili myös oletuksiin intiimielämästään.

– Ajattelet, että koolla ei ole väliä, eräs olettamus kuului.

– Väärin. Ajattelen, että koolla todellakin on väliä, Tervo vastasi napakasti.

Yhden oletuksen mukaan Tervo olisi petipuuhissa dominoiva. Hän myönsi sen olevan totta. Sen sijaan hän totesi, ettei olettamus siitä, että hän pitäisi yhden yön jutuista pidä paikkansa.

– Minulla on ollut vain muutama yhden yön juttu elämäni aikana. En pidä niistä. Ne eivät ole tyyliäni, Tervo vastasi.

Tervo paljasti myös, että toistaiseksi hänen elämänsä makuuhuoneen puolella on ollut alkaneen vuoden aikana hiljaista. Tervolta tivattiin myös vilauttelusta ja hänen epäiltiin nauttivan siitä.

– Ei pidä paikkansa. En mä vilauttele tai heiluttele takkia tuntemattomille. Ihan tällainen olen luonnostaan, hän vastasi.

Yksi Tervon seuraajista arveli, että hän on tällä hetkellä sinkku ja nauttii siitä, kun saa huomiota miehiltä. Tervo myönsi, että oletus pitää paikkansa.

– Rakastan huomiota siksi, että rakastan olla kameran edessä. Olen aina ollut esiintyjä ja se on minulle luonnollista.

Eräs kysymys koski Tervon rintoja. Siinä udeltiin Tervon kuppikokoa ja epäiltiin sen olevan D. Tervoa kommentti ärsytti.

– Ei, mun kuppikoko ei ole D. Enkä muutenkaan ymmärrä, miksi aikuiset miehet kyselevät tätä jatkuvasti. Te ette varmaan mun alusvaatteita osta, niin ette sillä tiedolla mitään tee. Ja tuskin se tieto teitä mitenkään rikastuttaisi, hän täräytti vastaukseksi.

Tervo vastasi myös oletukseen siitä, että hänen rintojaan tuijotetaan usein.

– Se on totta. Enkä välitä siitä paskaakaan, hän totesi suorasanaisesti.

34-vuotias Tervo tuli tunnetuksi vuoden 2011 Miss Helsinkinä ja myöhemmin bikinifitness-harrastajana. Sittemmin hän on karistanut Suomen tomut jaloistaan ja ryhtynyt matkustamaan täyspäiväisesti ympäri maailmaa.

Ennen suurta elämänmuutostaan Tervo teki jopa kolme työtä samaan aikaan ja eli hyvin suorituskeskeisesti. Lopulta kova työtahti ja hektinen elämä ajoivat hänen burnoutiin.

– Ennen olin äärisuorittaja ja työnarkomaani. Nyt en ole ollenkaan. Minua ei voisi vähempää kiinnostaa suorittaa yhtään mitään. Minusta on tullut elämäntapachillaaja, Tervo kertoi IS:lle viime kesänä.

Tervo on opiskellut viime vuosien aikana Intiassa joogaohjaajaksi, viettänyt aikaa Etelä-, Väli- ja Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. Euroopassa hän on oleskellut muun muassa Portugalissa ja Italiassa. Viimeisimpänä Tervo on viettänyt aikaa Meksikossa.

Tervon matkakohteet ovat valikoituneet pitkälti sen mukaan, missä on lämmintä.

– Ihannelämpötila on sellainen plus 28–30 astetta, hän paljasti IS:lle aiemmin.

Tervo tuottaa matkoiltaan sisältöä suositulle Instagram-tililleen, jolla on seuraajia yli 64 000. Hän kertoi IS:lle viime vuonna, ettei suunnittele paluuta Suomeen kunnes aikaisintaan parin vuoden kuluttua, kun hänen täytyy uusia passinsa.