Tällainen koti suositun Remppa vai muutto -ohjelman Jillianilla itsellään on – skandinaaviset yksityiskohdat ihastuttavat

Remppa vai muutto Vancouver -ohjelman Jillianin oma koti on kodikas lapsiperheen unelmatalo.

Remppa vai muutto -ohjelman Jillianin oma koti on vaaleasävyinen lapsiperheen unelmakoti.­

Kanadalais-amerikkalainen Remppa vai muutto -sarja on yksi maailman suosituimpia kodin kunnostuksesta ja sisustamisesta kertovia tv-formaatteja. Suomen televisiossa on pyörinyt Liv-kanavalla jo jonkin aikaa ohjelman versio Remppa vai muutto Vancouver.

Remppa vai muutto Vancouveria juontavat Jillian Harris ja Todd Talbot. Jillian suunnittelee ohjelmaan osallistuvan perheen kotiin täysremontin annetulla budjetilla, kun taas Todd etsii heille sopivan hintaista uutta kotia. Jakson lopussa perhe päättää, haluavatko he muuttaa uuteen kotiin vai pitää vanhan, upeaksi remontoidun kotinsa.

Jillianin tekemät dramaattiset remontit jaksavat kiinnostaa katsojia. 41-vuotias sisustussuunnittelija muokkaa vanhanaikaisista kodeista rohkeasti modernimpia versioita esimerkiksi kaatamalla seiniä pois tieltä sekä rakentamalla kokonaan uusia lisärakennuksia liian pieniin taloihin.

Hyvin usein ensimmäinen remontoitava asia on keittiö. Jillian rakennuttaa koteihin monesti avokeittiön, jossa on muodikkaat kaapinovet ja keittiösaareke.

Tältä Jillianin omassa kodissa näyttää

Jillian suhtautuu intohimoisesti kotien laittamiseen myös henkilökohtaisessa elämässään. Hän pyörittää omalla nimellään brändättyä lifestyle-sivustoaan netissä ja päivittää ahkerasti Instagramiaan. Jillian Harrisilla on sosiaalisessa mediassa hurjat 1,3 miljoonaa seuraajaa.

Tv-tähti asuu miehensä Justin Pasutton ja kahden lapsensa kanssa West Kelownan kaupungissa Kanadassa. Hän on julkaissut omasta kodistaan paljon kuvia somessa.

Perheen kotona sisustusta hallitsevat vaalean beigen, luonnonvalkoisen, puun ja kerman sävyt.

Perheen olohuoneessa on takan päälle asetettu, taulua muistuttava televisio. Pehmeiden kangassohvien viereen on asetettu muodikkaita puuelementtejä. Sohvien alla on vintagetyylinen, värikäs matto. Isot ikkunat tuovat huoneeseen paljon valoa.

Jillianin tyttärellä on huoneessaan suloinen hiirien leikkitalo. Lasten huoneessa on samanlainen vaalea teema kuin muuallakin talossa.

Joulun jälkeen perheen kotona näytti samantyyppiseltä kuin monessa muussakin kodissa. Lasten leluja lojui sikin sokin ympäri olohuonetta.

Jillian kertoi sisustamisestaan Style at home -lehden haastattelussa kaksi vuotta sitten. Silloin Jillian kertoi, että lapsiperheessä siisteys on tosiaankin vain illuusio. Hänen lastensa leluja säilytetään kaapeissa.

– Kun siivoamme, me vain tungemme kaiken kaappeihin ja työnnämme ovet väkisin kiinni, hän sanoo.

Kodikas olohuone on koko perheen lempipaikka kotona. Takka on Jillianin oma suosikki huoneen sisustuselementeistä.

– Kun näin tämän upean takan, mikään muu ei enää kelvannut, sisustussuunnittelija paljastaa.

Kotoa löytyy myös tilava kodinhoitohuone.

Perheen ruokasali näyttää skandinaaviselta ja modernilta. Jillianin fanit ovat täyttäneet hänen Instagraminsa ylistävillä kommenteilla.

– Tämä ruokailutila on niin kaunis ja ihana, eräs seuraaja kommentoi.

Keittiön kattolamppu nostaa katseen kohti näyttäviä kattoparruja. Jillian ja hänen miehensä asennuttivat ruokasaliin myös kätevät viininviilennyskaapit vieraiden varalle.

Jillian jakaa Style at home -lehdessä vinkkinsä upean keittiön sisustamiseen:

– Piilota aina keittiölaitteet, koska se saa keittiön näyttämään siistimmältä ja isommalta. Keittiössä olisi hyvä olla ikkunoita luonnonvalon takia, hän neuvoo.