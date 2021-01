Ricky Martinin ulkonäkö muuttui – kuva jakoi fanien mielipiteet

Poptähti Ricky Martin kertoi tylsistyneensä, minkä vuoksi hän muutti tyyliään.

Poptähti Ricky Martin, 49, jakoi Instagramissa kuvia muuttuneesta ulkonäöstään 14,8 miljoonalle seuraajalleen. Hiekkarannalla otetuissa kuvissa Martin poseeraa vaalennetun partansa kanssa.

– Kun on tylsää, vaalenna, Martin on kirjoittanut kuvatekstiksi.

Martinin puoliso taiteilija Jwan Yosef kommentoi kuvia heti ihastelevaan sävyyn sydänsilmäisen emojin kanssa. Kaikki eivät kuitenkaan olleet täysin vakuuttuneita latinopopparin muuttuneesta ulkonäöstä.

– Joulupukki? vitsaili muun muassa ohjaaja Max Emerson.

Muusikko Gavriel Rafael puolestaan arveli, että Martin olisi valkoisessa parrassaan seuraava ”trendisetteri”.

Parta herätti myös runsaasti ihailevia kommentteja seuraajissa. Muun muassa näin sitä kommentoitiin:

– Olet ikuisesti cool.

– Blondeilla on hauskempaa.

– Anteeksi, mutten pidä siitä.

– Vaalenna vielä hiuksesi, niin tuo on entistä parempi.

– Näyttää todella voimakkaalta yhdistelmältä noin nuorella.

– Kuinka voit olla tylsistynyt, kun sinulla on neljä lasta?

Ricky Martin on ilahduttanut myös suomalaisfanejaan esiintymällä Suomessa. Kuvassa Martin Pori Jazzeilla kesällä 2011.­

Martinilla ja Yosefilla on neljä lasta: 12-vuotiaat kaksoset Matteo ja Valentino, tytär Lucia, 2, ja poika Renn, 1. People-lehden mukaan Martin on kertonut lastensa olevan kovimpia kriitikkojaan.

– He sanovat minulle: ”Isä, eilen lauloit paremmin kuin tänään. Mitä laulutaidollesi on tapahtunut? He ovat todella rehellisiä ja minä arvostan sitä”, Martin sanoi.

People-lehden mukaan Martin perheineen on korona-aikana viettänyt aikaa sekä Los Angelesissa että Puerto Ricossa sen jälkeen, kun koronavirus keskeytti hänen maailmankiertueensa.