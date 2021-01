Hollywood-tähti Kate Hudsonilla on kolme lasta kolmen eri miehen kanssa – vitsaili aiheesta tv:ssä

Näyttelijä Kate Hudson myönsi tv-ohjelmassa kotona vietetyn ajan olleen välillä raskasta lapsiperheessä.

Hollywood-näyttelijä Kate Hudson, 41, puhui hiljattain Sunday Today with Willie Geist -ohjelmassa monimutkaisesta perhe-elämästään, uutisoi US Weekly.

– Perheeseemme kuuluu useita isiä. Minua on lapsia joka puolella, Hudson vitsaili ohjelmassa.

Hudsonilla on kolme lasta kolmen eri miehen kanssa. Hudsonin esikoinen Ryder, 17, on hänen entisestä liitostaan muusikko Chris Robinsonin kanssa. Hudsonin keskimmäinen lapsi Bingham, 9, on suhteesta ex-kihlattu, Muse-laulaja, Matt Bellamyn kanssa. Hudsonin kuopus, tytär Rani, 2, on hänen nykyisestä suhteestaan näyttelijä Danny Fujikawan kanssa.

Näyttelijä kertoi, että vaikka suhtautuu intohimoisesti uraansa, perhe on hänelle kaikki kaikessa.

– Ainoat odotukset, jotka minulla on korkealla elämän suhteen, ovat asioita, jotka liittyvät lapsiini ja perheeseeni, Hudson kertoiohjelmassa.

Kate Hudson jakaa perhe-elämästään kuvia Instagramissa 12,7 miljoonalle seuraajalleen:

Hudson oli naimisissa The Black Crowes -yhtyeen laulaja Chris Robinsonin kanssa vuosina 2000–2007. Ex-parilla on yhteishuoltajuus vuonna 2004 syntyneestä Ryder-pojastaan. Hudson kihlautui rockbändi Musen laulajan Matt Bellamyn kanssa huhtikuussa 2011 ja synnytti parin pojan Binghamin saman vuoden heinäkuussa. Pari erosi vuonna 2014, mutta on pysynyt ystävinä ja tasavertaisina vanhempina. Hudson ja näyttelijä Danny Fujiwaka alkoivat seurustella joulukuussa 2016 ja heidän tyttärensä Rani syntyi lokakuussa 2018.

Hudson puhui haastattelussa siitä, millaista on ollut viettää aikaa perheen kanssa koronakaranteenissa.

– Tahtoisin, että voisin sanoa, että se on ollut todella hienoa. Todellisuus on, että on olemassa päiviä, jotka ovat loistavia. Sitten on olemassa myös päiviä, jolloin minun pitää muistuttaa itseäni olemaan kiitollinen, Hudson myönsi.

– En olisi voinut ikimaailmassa kuvitellakaan, että viettäisin vuoden samassa paikassa. Ja kun minulla on niin monta lasta, niin joskus on hetkiä, jolloin piiloudun kylpyhuoneeseen ja hoen: ”olkaa kilttejä ja päästäkää minut pois täältä!”

Kate Hudson ja Danny Fujikawa tyttärensä kanssa kävelyllä viime huhtikuussa.­

Hudson myönsi ohjelmassa oppineensa olemaan kiitollinen kaikesta siitä, mitä hänellä on. Hän on kiitollinen siitä, että kaikilla hänen kolmella lapsellaan on isä läsnä elämässään. Hudsonin oma isä muusikko Bill Hudson jätti Hudsonin äidin näyttelijä Goldie Hawnin, kun Hudson ja hänen veljensä olivat lapsia.

– Minulla on upea perhe. Minulla on ihana äiti. Minulla on isäpuoli ( näyttelijä Kurt Russell), joka otti ison roolin siinä, että hän oli luotettava isähahmo elämässämme. Se ei kuitenkaan poista sitä faktaa, ettemme tunteneet isäämme, Hudson sanoi ohjelmassa.

Hän kertoi tv-ohjelmassa kuitenkin hyväksyneensä sen, ettei tunne isäänsä. Hudson totesi lapsuudenperheensä tilanteen olevan melko yleinen.