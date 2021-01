Tässä ovat MTV3-kanavan Myyrä-ohjelman julkkisosallistujat! Pippa Laukka, Mira Luoti, Wallu Valpio...

Myyrä-seikkailusarjan toinen kausi alkaa maaliskuussa.

MTV3-kanava julkisti Myyrä-ohjelman toisen kauden kymmenen julkkisosallistujaa. He ovat Noora Karma, Pippa Laukka, Mira Luoti, Aino Sirje, Ilari Johansson, Teemu Packalén, Mikko Penttilä, Joona Puhakka, Pyhimys eli Mikko Kuoppala ja Wallu Valpio.

Ohjelman juontajana toimii entiseen tapaan Roope Salminen. Sarja kuvataan Latviassa.

Sarjan ensimmäisellä kaudella mukana oli kymmenen tavallista suomalaista.

Myyrä alkaa 2. maaliskuuta klo 21.

Näin ohjelman tiedotteessa kuvaillaan sarjaa:

Yllätyksiä täynnä olevassa Myyrässä 10 kilpailijaa lähtee juontaja Roope Salmisen johdolla vauhdikkaaseen seikkailuun Latviaan. Kisan aikana kilpailijat haastavat itseään erilaisissa nokkeluutta, näppäryyttä ja rohkeutta vaativissa tehtävissä.

Kilpailijoiden tavoitteena on yhdessä tehtäviä onnistuneesti suorittamalla kasvattaa rahapottia, jonka vain yksi voi voittaa.

Hommaa vaikeuttamassa on kaksoisagentti, myyrä, joka yrittää muilta salaa sabotoida tehtäviä ja pitää voittopottia mahdollisimman pienenä.

Kanssakilpailijoiden tehtävänä on yrittää pitkin matkaa päätellä tai arvata, kuka myyrä on. Myyrän henkilöllisyyttä kysytään testeissä, joita kilpailijat tekevät pitkin kautta. Se, joka on kauimpana totuudesta veikkauksissaan, putoaa pois. Viikko viikolta porukka pienenee, kunnes jäljellä on enää kolme kilpailijaa. Heistä yksi paljastuu myyräksi ja parhaiten hänen henkilöllisyydestään perillä ollut kilpailija voittaa koko potin.

Noora Karma

Mentalisti ja taikuri Noora Karma muistetaan erityisesti kohusta, joka seurasi, kun hän Linnan juhlien jatkoilla vuonna 2012 vaivutti kansanedustaja Ilkka Kanervan hypnoosiin ja kaatoi tämän ravintola Kappelin lattialle. Pari vuotta myöhemmin hänellä pyöri jo oma tv-sarja MTV3-kanavalla.

Karma toimii mentalistin ja taikurin ammattien lisäksi juontajana, näyttelijänä ja laulajana. Hän on opiskellut Lontoossa sekä näyttelijäksi että musiikin maisteriksi.

Pippa Laukka

Lääkäri Pippa Laukka on tuttu ohjelmasta Olet mitä syöt, jossa hän on kolmen kauden ajan ohjannut julkisuudesta tuttuja suomalaisia kohti terveellisempiä elämäntapoja.

Viime keväänä Laukka keräsi runsaasti arvostusta sekä somessa että perinteisessä mediassa palaamalla normaaliin lääkärin työhön koronavirusepidemian pahimmiksi kuukausiksi.

Mira Luoti

Laulaja ja näyttelijä Mira Luoti ponnahti julkisuuteen 2000-luvun alussa Popstars-ohjelmassa. Kuvauksissa hän tapasi Paula Vesalan ja he perustivat legendaarisen PMMP-yhtyeen.

Luodin ura on jatkunut vilkkaana myös PMMP:n jälkeen. Parin soololevyn jälkeen hän perusti viime vuonna Maanalainen armeija -nimisen bändin yhdessä Kotiteollisuudesta tutun Jouni Hynysen kanssa.

Luoti on alkanut tehdä myös yhä enemmän näyttelijän töitä. Hän aloitti musikaaleista ja on esiintynyt esimerkiksi Uuden Iloisen Teatterin musiikkirevyissä.

Aino Sirje

Näyttelijä Aino Sirjen tausta ei ole tavanomaisimmasta päästä, sillä hän valmistui ammattiinsa teatterikoulussa Barcelonassa. Takana onkin tukku rooleja espanjalaisissa tuotannoissa. Suomessa Sirje on toistaiseksi tunnetuin roolistaan Jartsa Eerolana kuumassa Rantabaari-sarjassa

Reilu kolmekymppisen näyttelijän työtilanne vilkastuu koko ajan. Hänet on nähty valkokankaalla komediassa Naurun varjolla, jossa hän esittää yhtä pääroolia Elena Leeven, Joonas Saartamon ja Ernest Lawsonin rinnalla.

Ilari Johansson

Näyttelijä ja stand up -koomikko Ilari Johanssonin käheä ääni on tuttu kaikille komediaa seuraaville suomalaisille. Hän heittää ahkerasti keikkaa stand up -lavoilla ja on tehnyt lajia tunnetuksi myös tv-ohjelmissa. Johansson on nähty myös vakiopanelistina keskusteluohjelmassa Hyvät naiset ja herrat sekä tuomarina stand up -kisassa Naurun tasapaino.

Näyttelijänä Johansson tunnetaan parhaiten roolistaan rikosetsivä Markus Uusitalona MTV3:n poliisisarjassa Roba. Hän on ollut mukana myös esimerkiksi Jussi-palkitussa elokuvassa Kohta 18 sekä ääninäyttelijänä lukuisissa animaatioelokuvissa.

Teemu Packalén

Vapaaottelija Teemu Packalén on yksi suureen suosioon nousseen lajin suomalaistähdistä. Heti toisessa ottelussaan kansainvälisessä UFC-sarjassa hän kukisti kovan luokan vastustajansa 24 sekunnissa takakuristusotteella ja hänelle myönnettiin illan parhaasta esityksestä 50000 dollarin erikoispalkinto. Lupaavasti alkanut ura joutui kuitenkin tauolle olkapääleikkauksen takia vuonna 2016 ja paluuottelu syksyllä 2019 päättyi tappioon.

Packalén tunnetaan kippuraviiksistään ja tyylitajustaan, joka ei petä. Hän on suosittu hahmo somessa ja mediassa ja on tullut tunnetuksi myös fitnessurheilija Eevi Teittisen avopuolisona.

Mikko Penttilä

Näyttelijä Mikko Penttilä on noussut koko kansan suosikiksi Putouksessa, jonka näyttelijäkaartiin hän liittyi 8. kaudella. Sketsihahmokisan voittanut Taika-Pasi sekä herkullinen versio presidentti Donald Trumpista ovat olleet hänen tähtihetkiään ohjelmassa. Penttilä nähtiin isossa roolissa myös Maikkarin komediasarjassa Rehtori, jossa hän esitti opettajainhuoneen pehmoa.

Penttilän erikoisala on näyttelijätyön kuninkuuslajina pidetty improvisaatioteatteri. Hän näyttelee vakituisesti helsinkiläisessä Stella Polariksessa, joka on improon keskittynyt ammattiteatteri.

Joona Puhakka

Reilu parikymppinen tubettaja-tähti Joona Puhakka on ehtinyt olla monessa mukana, mutta Myyrän tyyliseen kilpailuohjelmaan hän osallistuu ensimmäistä kertaa.

Puhakan ura kameran edessä alkoi jo 11-vuotiaana Ylen koulumaailmaan sijoittuvassa draamasarjassa Jotain rajaa. Sen jälkeen hän on viihtynyt kameran edessä omana itsenään. Puhakan ja hänen aisaparinsa Roope Ranniston huippusuosittu Tube-kanava A-lapset on hauskaa sekoilua, joten ei ihme, että kaksikko on päätynyt vieraaksi esimerkiksi Posseen.

Vakavampaa ohjelmantekoa Puhakka kokeili dokumentaarisessa sarjassa Verta, hikeä ja t-paitoja, jossa hän matkusti kolmen muun nuoren somevaikuttajan kanssa tutustumaan, millaisissa oloissa halpisvaatteita tehdään.

Pyhimys

Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on ollut jo vuosia yksi maan tunnetuimpia muusikoita. Hän on ennen kaikkea uuden ajan sanoittajamestari, jolle on myönnetty myös Juha Vainio -sanoittajapalkinto. Pyhimys tekee musiikkia paitsi Pyhimyksenä myös suositussa bändissä Teflon Brothers yhdessä Heikki Kuulan ja Volin kanssa.

Vuoden 2019 Emma-gaalassa Pyhimys teki historiaa voittamalla palkinnon kaikissa kuudessa kategoriassa, joissa oli ehdolla. Saman vuoden syksyllä rapin monitoimimieheksi kutsuttu Pyhimys julkaisi yhteisen levyn Saimaa-bändin kanssa.

Wallu Valpio

Kulttuurin, median ja musiikin sekatyömieheksi itseään kutsuva Wallu Valpio ilmaantui julkisuuteen 2000-luvun vaihteen tienoilla ensin Radio Cityn ja sittemmin Moon TV:n toimittajana. Valpio tunnettiin alusta saakka kauhukakarana. Vuonna 2000, kun hänet valittiin Tampereella Musiikki- ja mediatapahtumassa vuoden rock-toimittajaksi, hän kiitti valitsijoitaan näyttämällä heille lavalta vedonlyönnin seurauksena sukukalleuksiaan. Sittemmin meno on vähän rauhoittunut, mutta edelleen Valpio tunnetaan siitä, että hän ei säästele sanojaan eikä kumartele auktoriteetteja.

Media-alan hommien lisäksi Valpio on nykyisin mukana politiikassa. Hän oli kuntavaaleissa vuonna 2017 Helsingissä Vasemmistoliiton ehdokkaana ja ylsi varavaltuutetun paikalle. Hän on jo ilmoittanut olevansa mukana myös 2021 kuntavaaleissa. Valpio toimii myös varajäsenenä Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Syksyllä 2020 Valpiosta ilmestyi Mika Lätin kirjoittama elämäkertakirja Wallu Valpio - Minun tieni.