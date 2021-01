Rihanna pamautti Instagramiin videon, jossa hän twerkkaa alusvaatteisillaan – fanit sekosivat välittömästi

Poptähti Rihanna markkinoi uutta alusvaatemallistoaan rohkealla videolla.

Poptähti Rihanna tekee urallaan pian uuden aluevaltauksen, kun hän julkaisee ystävänpäivänä oman alusvaatemallistonsa. Muun muassa hiteistään We Found Love ja Diamonds tunnettu laulaja on jo aiemmin esitellyt osaamistaan omalla Fenty-meikkibrändillään, jonka mukaan myös uusi mallisto on nimetty.

Rihanna markkinoi tulevaa alusvaatemallistoaan myös Instagramissa, jossa hänellä on huimat 89 miljoonaa seuraajaa. Laulaja julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään rohkean videon, jossa hän esittelee luomuksiaan. Makuuhuoneessa kuvatulla videolla poptähti twerkkaa ja poseeraa kameralle yllään oman mallistonsa mustat, pitsiset alusvaatteet.

Laulajan julkaisema video on kerännyt miljoonia näyttökertoja sekä lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Kuvan kommenttikentästä päätellen Rihannan fanit innostuivat videosta, sillä he hehkuttivat sitä kilpaa kommenteissaan. Monet myös utelivat tähdeltä, milloin tämä julkaisee taas uutta musiikkia.

– En voi lopettaa tämän katsomista, kuului erään seuraajan kommentti.

– Tunnelma kuumeni täällä äsken, totesi toinen.

– Olen katsonut tämän kymmeniä kertoja, hehkutti kolmas.

– Hän julkaisi tämän viisi minuuttia sitten ja siitä asti olemme katsoneet tätä tauotta, totesi neljäs.

– Tällaista sisältöä me ansaitsemme, eräs seuraajista yhtyi kehuihin.

– Riri tämä video on upea, mutta missä uusi albumi, kyseli yksi tähden faneista.

Rihanna ilahdutti fanejaan julkaisemalla rohkean videon Instagramissa.­

Rihanna on tunnettu rohkeasta materiaalistaan sosiaalisessa mediassa. Hiljattain 32-vuotias poptähti otti viestipalvelussa Twitterissä kantaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin kuvalla, jossa hän poseerasi kameralle ilman housuja.

Kuvan yhteyteen Rihanna oli lisännyt aihetunnisteen we did it Joe, eli me teimme sen Joe. Lause viittaa varapresidentti Kamala Harrisin tuuletuksiin, jotka tallentuivat marraskuussa viraalihitiksi nousseelle videolle. Videossa Harris iloitsee kertoessaan Joe Bidenille heidän voittaneen vaalit.

Maailman tunnetuimpiin poptähtiin lukeutuva Rihanna nousi julkisuuteen vuonna 2005, kun hänen esikoisalbuminsa julkaistiin. Levy piti sisällään muun muassa hitit Pon De Replay, Unfaithful sekä SOS.

Sittemmin Rihanna on myynyt maailmanlaajuisesti yli 54 miljoonaa albumia. Hänen suurimpia hittejään ovat Umberella, Love The Way You Lie sekä Work. Tähden toistaiseksi viimeisin albumi ilmestyi vuonna 2016 ja laulajan fanit ovat siitä lähtien odottaneet kuumeisesti uutta musiikkia.