Entisten ensimmäisten naisten viralliset muotokuvat kertovat paljon – Melania Trumpin kuva poikkeaa vahvasti muista

On epäselvää, tehdäänkö Melania Trumpista vielä muotokuvamaalaus vai jääkö hänestä otettu valokuva viralliseksi kuvaksi Trumpien kiivaan lähdön jälkeen.

Yhdysvalloissa presidenttien puolisot on perinteisesti ikuistettu muotokuvaan presidentinkauden aikana. Lukuisat ensimmäiset naiset ovat poseeranneet virallisissa muotokuvissa maan yli kaksisataavuotisen historian aikana.

Washingtonissa sijaitseva National Portrait Gallery julkisti marraskuussa virtuaalisen näyttelyn, joka esittelee ensimmäisten naisten muotokuvia kautta aikojen.

Jokainen potretti jäljentää paitsi kohdetta itseään niin myös aikakauttaan, kuten taide aina. BBC on julkaissut artikkelin, jossa analysoidaan ensimmäisten naisten muotokuvia ja vertaillaan niitä toisiinsa.

Kenties isoimman poikkeuksen muotokuvien virtaan ajansaatossa tekee rouva Melania Trump, josta on olemassa vain näyttävä valokuvapotretti.

Martha Washington oli varakas nainen ilmankin miehensä apua.­

Näyttelyn ensimmäinen kuva esittää Martha Washingtonia, maan ensimmäistä ensimmäistä naista. Taiteilija Gilbert Stuart maalasi Washingtonista kuvan öljyväreillä vuonna 1796. Näyttelyssä on esillä tämän teoksen tuntemattoman tekijän tekemä jäljennösmaalaus.

Martha Washington oli todella varakas nainen, joka omisti paljon maata. Hän ja hänen perheensä pyörittivät varallisuuttaan käytännössä kokonaan orjatyövoiman avulla. Washington tuki miestään tämän työssä matkustamalla tämän mukana.

Martha Washingtonista on kuljettu pitkä matka nykypäivään. Viime vuosina presidenttien puolisoista tehdyt muotokuvat heijastavat monin tavoin uutta aikakautta ja tasa-arvoa.

Betty Ford vuonna 1978 muotokuvansa vieressä Valkoisessa talossa.­

Vuosina 1974–1977 presidenttinä toimineen Gerald Fordin puoliso Betty Ford oli ensimmäisenä naisena aikakautensa äänekäs suunnannäyttäjä. Ford toivoi tasa-arvoasioihin avoimesti parannuksia.

Niin ikään hän puhui julkisuudessa vaikeista tabuaiheista. Ford kertoi omasta rintasyövästään paljon julkisuudessa, minkä seurauksena miljoonat naiset kävivät seulonnoissa.

Valkoisen talon jätettyään Ford puhui myös alkoholi- ja lääkeriippuvuudestaan, jotka kehittyivät hänelle terveysvaikeuksien kanssa kamppailun yhteydessä.

Taiteilija Ginny Stanfordin tekemä muotokuva Hillary Clintonista on jylhä sivuprofiilikuva.­

Hillary Clinton (ensimmäisenä naisena vuosina 1993–2001) uudisti aikanaan lähtemättömällä tavalla ensimmäisen naisen roolia.

Bill Clinton käytti presidentinvaalikampanjansa apuna vuonna 1992 iskulausetta ”buy one, get one free” (suom. ”osta yksi, saat toisen kaupan päälle”). Tällä hän tarkoitti pätevää asianajajapuolisoaan, josta myöhemmin tulikin presidenttiehdokas.

Clinton profiloitui ankarasti töitä paiskovana naisena, joka sai osakseen myös paljon kritiikkiä. Hän puolusti julkisesti uraansa asianajajana, mutta tuntui samalla osoittavan ylemmyydentuntoa kotiäitejä kohtaan.

– Olisin voinut pysyä kotona, leipoa keksejä ja järjestää teekestejä, mutta päätin toteuttaa ammattiani, hän kerran laukoi.

Clintonista maalattu muotokuva on jylhä kuva hänen sivuprofiilistaan. Se muistuttaa renessanssin ajan aatelisista tehtyjä maalauksia. Teos on maalattu vuonna 2006, jolloin hänet oli juuri valittu historian ensimmäisenä naisena New Yorkin senaattoriksi.

Laura Bush hymyilee vienosti muotokuvassaan.­

Clintonin seuraaja Laura Bush (ensimmäinen nainen vuosina 2001–2009) oli paljon Clintonia konservatiivisempi ensimmäinen nainen. Hänen aiempi ammattinsa koulun kirjastonhoitajana oli paljon Clintonin uraa vaatimattomampi.

Ensimmäisenä naisena Bush keskittyikin paljon lähinnä lasten lukutaitoon liittyviin asioihin.

Bushin vuonna 2008 julkistetun muotokuvan maalasi Aleksander Titovets. Kuvassa Bush hymyilee lämpimästi ja hän pitää sylissään kirjaa.

Michelle Obaman muotokuva on Amy Sheraldin maalaama öljyväriteos.­

Michelle Obama (ensimmäinen nainen vuosina 2009–2017) on Clintonin tavoin koulutukseltaan asianajaja. Mediassa on arvioitu, että hänestä tuli Clintonia suositumpi ensimmäinen nainen, koska oli vähemmän kiinnostunut politiikasta.

Molemmat Obamat valitsivat mustaihoiset taiteilijat tekemään muotokuvansa. Michelle Obama esiintyy muotokuvassaan leningissä, jonka kuviot muistuttavat Alabamassa tehtyjä, perinteisiä peittoja, joita entiset orjat kutoivat.

Barack Obama keräsi huomiota kehumalla teoksen ilmentävän täydellisesti hänen vaimonsa luonteenpiirteitä. Entinen presidentti myös kehaisi puolisonsa näyttävän kuvassa ”yhtä kuumalta kuin oikeasti”.

Melania Trumpin virallinen valokuva on ainoa hänestä julkistettu muotokuva.­

National Portrait Galleryn näyttelyn viimeinen teos esittää rouva Melania Trumpia (enimmäinen nainen vuosina 2017–2021). Se on taiteilija Régine Mahaux-Van Wassenhoven ottama valokuva vuodelta 2017.

Valokuvaa on kritisoitu julkisuudessa voimakkaasti. Monet ovat esittäneet epäilyksensä, että kuvaa on käsitelty melkoisesti jälkikäteen. Sen on myös moitittu muistuttavan enemmän muotikuvaa kuin Yhdysvaltojen presidentin puolison virallista kuvaa.

Melania Trumpista ei ole tehty erikseen muotokuvamaalausta, eikä Valkoinen talo ole tiedottanut, tuleeko hänestä sellaista. Entisestä presidentistä Donald Trumpista on tehty virallinen muotokuva. Se ripustettiin Valkoisen talon seinälle vuonna 2019.

Obamien muotokuvat valmistuivat vuonna 2018, mutta tuolloin presidenttinä toiminut Trump ei järjestänyt muotokuville virallista julkistamistilaisuutta, kuten aiemmin on ollut tapana.

Jill Biden aikoo jatkaa omaa työuraansa ensimmäisen naisen roolin rinnalla.­

Jill Biden on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentin puoliso, joka jatkaa omaa työuraansa puolison virkaan astumisesta huolimatta. Biden, 69, aikoo edelleen opettaa kirjoittamista Northern Virginia Community Collegessa, tosin vain osa-aikaisesti. Silloin kun Yhdysvaltojen tuore presidentti Joe Biden toimi Obaman hallinnossa varapresidenttinä, Jill Biden jatkoi opetustyötään täyspäiväisesti. Nähtäväksi jää, millaisen perinnön hän jättää jälkeensä.

Lähteet: NY Times, BBC, The National Portrait Gallery, CNN, Los Angeles Times