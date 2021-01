Melania Trump kutsuu poikaansa ”Mini-Donaldiksi” ja taaperona tällä oli oma kerros Trump Towerissa – tämä pian 15-vuotiaasta Barronista tiedetään

Donald Trumpin kuopus loisti poissaolollaan isänsä jäähyväispäivänä.

Maaliskuussa 15 vuotta täyttävä Barron Trump on monella tavoin samanlainen arvoitus kuin äitinsä Melania.

Visusti julkisuudelta varjeltu Donald Trumpin kuopus herätti huomiota viimeksi Joe Bidenin virkaanastujaispäivänä sillä, että hänestä ei näkynyt vilaustakaan. Kun muut Trumpin lapset todistivat kyynelsilmin isänsä jäähyväispuhetta, loisti Barron poissaolollaan.

Mitä vanhempiensa mukana Floridaan muuttaneessa teinipojasta sitten tiedetään?

Kun perhe asui vielä New Yorkissa, oli pikku-Barronilla tiettävästi käytössään kokonaan oma kerros kullanhohtoisessa Trump Towerissa. Melania Trump kutsui sitä ”Barronin olohuoneeksi”.

– Koska hänellä on oma kerroksensa, hän voi piirtää omille seinilleen, Melania selitti Parenting-lehdelle antamassaan haastattelussa.

Barronin ollessa pieni, olivat perheen roolit hyvin perinteiset. Donald Trump on useaan otteeseen kertonut, miten hän ei ole koskaan vaihtanut vaippoja. Vuonna 2007 Howard Sternin haastattelussa Trump ilmoitti, että ”Melania hoitaa lapsen ja minä maksan kulut”.

– Se sopi minulle oikein hyvin. On hyvin tärkeää tuntea ihminen, jonka kanssa olet. Tiedämme roolimme. En edes halunnut hänen vaihtavan vaippoja tai laittavan Barronia nukkumaan, Melania kommentoi asiaa myöhemmin Parenting-lehdelle.

Kun Donald Trump voitti vaalit, Barron ja Melania odottivat puoli vuotta ennen kuin muuttivat Washingtoniin Valkoiseen taloon. Viralliseksi syyksi kerrottiin lukukauden loppuunkäyminen newyorkilaisessa koulussa, mutta Mary Jordanin kirjassa The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump väitetään, että viivytys oli osa neuvotteluja, joissa Melania neuvotteli uudestaan avioehtonsa ja varmisti Barronille paremmat perintöehdot ja yhtäläisen taloudellisen aseman suhteessa sisaruksiinsa.

Kun Barron aloitti koulun valkoisessa talossa, rikkoi hän 35-vuotisen tavan, jonka mukaan presidenttien lapset ovat käyneet perinteisesti Sidwell Friendsin eliittikoulua. Barron jatkoi opintojaan St. Andrew’sin yksityiskoulussa Marylandin puolella.

Kesällä 2017 Barron Trump näyttäytyi parvekkeella, kun Donald Trump ihasteli auringonpimennystä ilman suojalaseja.­

Harvat valokuvat Barronista vuosien varrella ovat yleensä tilanteista, joissa hän kävelee helikopterille vanhempiensa kanssa Valkoisen talon pihassa. Viime vuonna otetuissa huomiota kiinnitti pitkiä vanhempiaankin pidemmäksi venähtänyt poika, joka arvioiden mukaan lähentelee kahta metriä.

Kesällä 2020 Barron Trump oli venähtänyt jo 190-senttistä isäänsä pidemmäksi. Kuvassa perhe matkalla golf-klubille New Jerseyyn.­

Vaalikampanjan aikana vuonna 2016 Donald Trump kehui poikaansa ”tietokoneneroksi”, mutta äiti-Melanian mukaan tällä ei ole lainkaan sosiaalisen median tilejä. Sen sijaan Melanian mukaan poika on ”täysi urheiluhullu”. Barronin tiedetään pelanneen washingtonilaisessa juniorijoukkueessa jalkapalloa ja fanittaneen brittijoukkue Arsenalia. Hän myös golffaa isänsä ja veljiensä kanssa.

– Olen nähnyt Barronin muutaman kerran kentällä ja hän on hyvä urheilija, perheystävä kertoi Politicolle.

Sitkeiden nettihuhujen mukaan Barronilla olisi salainen videopelaajan profiili netissä, joka paljastaisi tämän pitävä K-popista ja animesta, mutta tilin todenperäisyyttä ei ole koskaan vahvistettu.

Yksi Barronin suosikeista on tosin paljastunut kuvista. Poika on kuvattu lukuisia kertoa jalassaan erilaiset New Balance -merkin lenkkarit, joita hän yhdistänyt muun muassa koulupukuunsa.

Melania Trump on kutsunut sujuvasti sekä englantia että sloveniaa puhuvaa poikaansa haastatteluissa Mini-Donaldiksi.

– Kun hän oli 5-vuotias, hän halusi olla kuten isänsä: liikemies ja golffari. Hän rakastaa rakentaa asioita, hajottaa ne ja rakentaa jotain muuta, Melania Trump kuvaili ABC Newsin haastattelussa.

– Hän on hyvin voimakastahtoinen, hyvin erityinen ja älykäs poika. Hän on itsenäinen ja tietää tarkkaan mitä haluaa, Melania kuvaili Parenting-lehdelle Barronin ollessa 6-vuotias.

Barron ja Donald Trump Hollywoodissa tammikuussa 2007.­

Trumpin entinen hovimestari Anthony Senecal on Inside Editionin haastattelussa antanut tukea kuvaukselle: Senecalin mukaan Barron saattaa olla lapsista hyvinkin eniten isänsä kaltainen.