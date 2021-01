Kirjailija Tuomas Kyrö ärähti koronarajoituksista – pöyristyi poliitikkojen linjauksista: ”Nyt pääsee ysiltä baariin, ei kouluun”

Kirjailija Tuomas Kyrö otti Twitterissä kantaa koronatilanteeseen.

Koronavirus on aiheuttanut päänvaivaa myös nuorille. Monissa korkeakouluissa, lukioissa sekä ammattikouluissa on siirrytty etäopetukseen ja muun muassa pääkaupunkiseudulla lukiot ovat ilmoittaneet peruvansa penkkarit sekä vanhojen tanssit, mikä on luonnollisesti harmittanut oppilaita.

Vallitseva tilanne on kuohuttanut myös aikuisia, jotka ovat seuranneet vierestä oppilaiden pettymystä. Yksi asiaan kantaa ottaneista on kirjailija Tuomas Kyrö, joka julkaisi omalla henkilökohtaisella Twitter-tilillään teräväsanaisen kirjoituksen aiheesta.

Kyrö aloitti avautumisensa jakamalla Helsingin Sanomien julkaiseman kirjoituksen, joka oli peräisin erään lukion abiturientin vanhemman kynästä. Kirjoituksessaan huolestunut vanhempi kertoi aiemmin sosiaalisen ja ulospäinsuuntautuneen lapsensa viettävän nykyisin suurimman osan päivästään yksin, kun lähiopetusta koulussa ei ole ja myös harrastustoimintaa pääkaupunkiseudulla on rajoitettu rankasti.

– Lukekaa tämä kirjoitus, hyvät ihmiset. Sanna Marin, Krista Kiuru, Sauli Niinistö, Maria Ohisalo ja muut, joilla valta käyttää päätä, sydäntä ja resursseja. Kapakka auki, koulu kiinni. Voisiko mitenkään, perkele, toimia järkevämmin? Kyrö ihmetteli Twitterissä.

Kyrö jatkoi avautumistaan aiheesta ihmettelemällä, miksi ihmiset pääsevät vapaasti baareihin ja ravintoloihin, mutta koulut pysyvät kiinni. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla baarit saavat pysyä auki kello 23 saakka. Anniskelu lopetetaan tuntia aikaisemmin.

– En halua kapakoita kiinni. Haluan lukiolaiset jollain tavoin lähiopetukseen. Kivempi sitten mennä kapakkaankin, kun on sosiaalisia suhteita, valkolakki tai muu tutkinto ja suunta. Nyt pääsee ysiltä baariin, ei kouluun, Kyrö ihmetteli Twitterissä.

Helsingin kaupunki tiedotti tammikuun 15. päivä, että keväällä 2021 penkkarit toteutetaan virtuaalisesti ja vanhojen tanssit siirretään helmikuulta myöhempään kevääseen.

Oulussa sama päätös tehtiin jo joulukuussa. Koulutuksen johtotiimin mukaan Oulu-hallissa järjestetyt vanhojen tanssit on peruttu ja vanhat tanssivat omilla kouluillaan vappuaattona. Penkkarit järjestetään 13. huhtikuuta.

Muitakaan vastaavia yhteistilaisuuksia Helsingin, Espoon ja Vantaan lukioissa ei voida järjestää. Näillä päätöksillä halutaan estää tapahtumista mahdollisesti seuraavat altistumiset, tartunnat ja karanteenit, jotta 16. maaliskuuta alkavat ylioppilaskirjoitukset eivät vaarantuisi.

Lisäksi kaikki kuntien organisoitu harrastustoiminta on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.