Keira Knightley suostuu jatkossa vain tietynlaisiin seksikohtauksiin – Hollywood-tähden työsopimuksessa on lisäys, joka kertoo paljon alasta

Useat kansainväliset mediat ovat uutisoineet Hollywood-tähti Keira Knightleyn linjauksesta seksikohtausten tekemisen suhteen.

Knightley, 35 vuotta, kertoo muotitalo Chanelin podcastissa, että ei halua enää tehdä seksikohtauksia elokuvissa, joissa on miesohjaaja.

– Se johtuu osittain niiden (kohtauksien) turhuudesta ja osittain siitä miehen katseesta, tähti sanoo.

Viime vuosina on käyty paljon julkista keskustelua siitä, miten näyttelijöitä on kohdeltu epäsopivasti ja häiritsevästi seksikohtausten kuvauksissa. Häirintä tuli erityisen näkyväksi alalla sen jälkeen, kun New York Times julkaisi lokakuussa 2017 ison paljastusjutun elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin harjoittamasta seksuaalisesta häirinnästä ja väitetyistä raiskauksista.

BBC kertoo, että monissa elokuvastudioissa palkataan nykyään erityisiä koordinaattoreita, jotka suunnittelevat ja valvovat intiimien kohtausten tekemistä.

Knightley sanoo, että voisi kuvitella tekevänsä vielä seksikohtauksia elokuvissa, jos ne liittyisivät jollain tavalla esimerkiksi äitiyteen tai oman vartalon hyväksymiseen. Silloinkin kohtauksen tekemiseen liittyisi selkeä reunaehto.

– Olen pahoillani, mutta sen täytyisi olla naispuolinen ohjaaja, hän sanoo.

– Jos tarina kertoisi äitiydestä, siitä kuinka ihmeellinen naisen vartalo on ja miten se muuttuu tavalla, joka on täysin käsittämätöntä sinulle ennen äidiksi tulemista, niin sellaiseen voisin hyvin hypätä mukaan naisen kanssa, joka ymmärtäisi sen, näyttelijä pohtii.

Miesjoukon katseiden kohteena oleminen täysin alastomana ei kuitenkaan tunnu hänestä enää mukavalta.

– En halua enää tehdä karmeita seksikohtauksia, joissa joka paikka on rasvattuna ja kaikki vain ähkivät.

Knightley kertoi aiemmin, että hänen työsopimuksessaan on tietty alastomuuteen liittyvä ehto.

Jos hänen roolihahmollaan on elokuvissa alastonkohtaus, hänelle valitaan vartalonäyttelijä.

Se tarkoittaa elokuva-alalla käytännössä sitä, että alastonkohtaukset tekee hänen puolestaan joku hänen näköisensä, mutta hieman ”parempivartaloinen” nuori näyttelijä.

– Saan tehdä lopullisen päätöksen siitä, kuka on vartalonäyttelijäni, Knightley kuvaili omaa ehtoaan vartalonäyttelijöiden käyttämiselle.

Näyttelijä on kertonut joutuneensa nuorena syvään ahdinkoon yrittäessään miellyttää muita. Kaksi kiloa lisää saivat ihmiset elokuva-alalla haukkumaan hänen ”selluliittejaan”, kun taas kaksi kiloa vähemmän poikivat anoreksiahuhuja.

Pirates of the Caribbean -elokuvasarja teki Keira Knightleysta kaikkien tunteman tähden.­

Knightley aloitti pitkän näyttelijänuransa jo varhaislapsuudessa. Hänet tunnetaan erityisesti Pirates of the Caribbean -elokuvasarjasta sekä Jane Austenin romaaniin perustuvasta Ylpeys ja ennakkoluulo -elokuvasta. Hän oli ehdolla parhaan naispääosan Oscar-palkinnon saajaksi Ylpeys ja ennakkoluulo -elokuvan roolistaan.

Nykyään näyttelijällä on kaksi tytärtä miehensä kanssa. Toinen on viisivuotias ja toinen yksivuotias. Knightley on aiemmin sanonut, että on kieltänyt tyttäriään katsomasta Disneyn elokuvia niiden naiskuvan vuoksi.

Ylpeys ja ennakkoluulo (2005) poiki näyttelijälle Oscar-ehdokkuuden.­

Naisnäyttelijät ovat tuoneet alan ongelmia esiin myös Suomessa. Intiimikohtausten tekemisen rajut metodit tulivat esiin, kun useat tunnetut naisnäyttelijät kertoivat ongelmista mediassa vuonna 2018.

Esimerkiksi Vuosaari- ja Puhdistus-elokuvista tunnetuksi noussut Amanda Pilke kertoi Ylellä, että katosi vuosiksi julkisuudesta roolien jälkeen. Hänellä oli molemmissa elokuvissa rankkoja, seksuaalisia kohtauksia. Elokuvissa oli alastonkohtauksia ja esimerkiksi suihinottokohtaus.

Sekä ohjaajana että näyttelijänä uraansa luonut Pamela Tola puolestaan kertoi alan ongelmista IS:n haastattelussa vuonna 2018. Hän näki, että elokuvien naishahmot ovat melkein aina nuoria naisia. Hänellekin on tarjottu parikymppisen naisen rooleja vielä reilusti yli kolmekymppisenä, kolmen lapsen äitinä.

– Toivoisin, että yhteiskunta olisi tasa-arvoisempi. Että elokuvissa olisi enemmän tarinoita naisista. Haluaisin luoda todellisuutta, jossa minä olen ihminen enkä nainen, Tola sanoi.