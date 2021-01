Lehti: Kourtney Kardashian löysi uuden poikaystävän – kasvoista tatuoitu komistus on hyvin erilainen mies kuin tv-tähden exät

Megatähti Kourtney Kardashianin kerrotaan tapailevan rokkari Travis Barkeria.

Kardashianin sisarusparvin vanhin sisko Kourtney Kardashian, 41, tapailee muun muassa Blink-182-yhtyeestä tuttua rumpalia Travis Barkeria, 45. Aiheesta kertoo People-lehti.

Kaksikko vietti viikonloppuaan yhdessä Palm Springsissä Kaliforniassa, jossa Kourtneyn äidillä Kris Jennerillä on upea kartano. Kardashian ja Barker jakoivat molemmat Instagramissa videomateriaalia lukaalin takapihalta uima-altaan ääreltä.

Nimetön lähde kertoo tähtien elämästä uutisointiin erikoistuneelle People-lehdelle, että kaksikko on viihtynyt yhdessä vasta pari kuukautta. Aiemmin he olivat läheisiä ystäviä keskenään, mutta ystävyys on muuttunut pikku hiljaa romanttiseksi suhteeksi.

Travis Barker on tyyliltään hyvin eri näköinen mies kuin Kardashianin aiemmat seurustelukumppanit. Päästä varpaisiin tatuoidulla rokkarilla on kasvoissaankin tatuointeja.

Kardashian on aiemmin deittaillut muun muassa jalkapalloilijakomistus Younes Bendjiman ja huippumalli Luka Sabbatin kanssa.

Kourtney (alla) tapaili tiettävästi aiemmin Younes Bendjiman kanssa (kuvassa).­

Kourtney ja Scott Disick olivat yhdessä yhdeksän vuotta. Heillä on yhdessä kolme lasta.­

Barkerilla on kolme lasta edellisestä liitostaan Shanna Moaklerin kanssa. Barker ja Moakler olivat naimisissa vuosina 2004–2008.

Kardashianilla on myös kolme lasta edellisen pitkäaikaisen kumppaninsa Scott Disickin kanssa. Kardashian ja Disick olivat yhdessä yhdeksän vuotta, mutta he erosivat vuonna 2015.

Kardashian ja Barker ovat olleet jo pitkään läheisiä ystäviä, ja ennenkin on arveltu, että heidän välillään voisi olla enemmänkin. People-lehti kysyi asiasta Barkerilta vuonna 2019, mutta silloin hän kiisti parisuhteen.

– Rakastan häntä kuollakseni. Rakastan hänen koko perhettään kuollakseni. Mutta joo, olemme vain ystäviä, Barker sanoi tuolloin haastattelussa.

Kourtney Kardashian on tosi-tv:n ja sosiaalisen median supertähti. Hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 108 miljoonaa seuraajaa.