Raskaana oleva Anna Puu julkaisi kuvan ja kirjoituksen olotilastaan – pahoinvoinnin loppuminen sai hyppäämään avantoon

Laulaja Anna Puu odottaa parhaillaan toista lastaan. Hän julkaisi Instagram-tilillään hellyttävän kuvan kasvaneesta vatsastaan ja kertoi, miten hänen raskautensa on tähän mennessä sujunut.

Laulaja Anna Puu, 38, odottaa parhaillaan toista lastaan yhdessä tuottajapuolisonsa Jukka Immosen, 42, kanssa. Pariskunta on ollut yhdessä viiden vuoden ajan. Tuleva pienokainen on pariskunnan ensimmäinen yhteinen lapsi.

Anna Puu kertoi raskaudestaan omalla Instagram-tilillään joulukuussa. Nyt, hieman yli kuukausi myöhemmin laulaja julkaisi Instagram-tilillään kuvan kasvaneesta vatsastaan. Kuvan yhteyteen Anna Puu kirjoitti pitkän tekstin, jossa hän kertoi raskautensa sujuneen tähän asti odotettua paremmin.

– Ajatuksia kasvavasta käsinojasta ja vähän muustakin... Tykkään tästä ajasta enemmän kuin mitä osasin odottaa. Viime kertaa toki varjostaa muisto epämukavuuden tunteesta kun keikkailin tässä tilassa ja painin artistiminän ja siviiliminän kanssa. No, nyt sitä mahdollisuutta ei edes olisi, joten saan ihan rauhassa pyöriä omassa kuplassani, laulaja aloitti pitkän kirjoituksensa.

Anna Puu paljasti kärsineensä raskauden alkuaikoina pahoinvoinnista, mutta kertoi oireiden nyt helpottaneen. Laulaja kertoo treenaavansa tällä hetkellä muutaman kerran viikossa, jonka lisäksi hänen uusiin rutiineihinsa kuuluvat avantouinti Maria Veitolan kanssa sekä huimaan suosioon noussut padel.

– Saas nähdä kuinka ketterästi pystyn vielä juoksemaan pallon perässä! Onneksi kohta alkaa myös joogatunnit (tosin varmaankin etänä, koska...huoh...ei tää koronatilsu vielä oo paremmaksi muuttunu), niin saa kaikki jumit auki. Rehellisyyden nimissä ja kaiken vastapainoksi oon myös makoillut paljon sohvalla ja tapittanut sarjoja, artisti tunnusti.

Anna Puu on tullut tutuksi muun muassa The Voice of Finland -ohjelman tähtivalmentajana.­

Laulaja kertoi myös viettäneensä raskausaikanakin aikaa studiolla ja valmistelevansa uutta albumia. Levy saa kuitenkin vielä odottaa ilmestymistään.

– Kyllä se tuleva levykin sieltä sit joskus pullahtaa, mut hoidetaan tää yks pulla ekaks! Mieli on siis enimmäkseen rela, mikä on mulle semiharvinaista. Ainoat pinnan kiristymiset ja sydämentykytykset aiheuttaa meneillään oleva taloremppa ja sen valmistumisaikataulu, mut sitäkin yritän lähestyä ajatuksella: ”Se menee niin kuin se menee”. Vähän niin kuin kaikki muukin elämässä, hän päätti pitkän kirjoituksensa.

Laulaja Anna Puu odottaa toista lastaan.­

Anna Puulla on vuonna 2010 syntynyt tytär aiemmasta liitostaan. Hän on kertonut aiemmin Me Naisten haastattelussa tienneensä aina haluavansa äidiksi.

– Minulle olisi ollut katastrofi, jos en olisi tullut äidiksi. Se rakkaus vain on minussa. Äitiys maadoittaa, saa asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja pakottaa tiettyjen rutiinien pariin, hän on kertonut Me Naisille.

Anna Puu tuli alun perin tunnetuksi vuonna 2008, kun hän sijoittui toiseksi Idols Suomi -kilpailussa. Hän on julkaissut viisi albumia ja hänet on palkittu seitsemällä Emma-pystillä. Sittemmin Puu on nähty televisiossa muun muassa The Voice of Finland -kilpailun tähtivalmentajana sekä Vain elämää -ohjelmassa.