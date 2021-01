Teinitähti JoJo Siwa, 17, julkaisi kuvan t-paidastaan – puhe seksuaalisesta suuntautumisesta alkoi ja supertähden sanomaa ylistetään

Laulaja-tanssija ja sometähti JoJo Siwa kertoo Instagramissa olevansa onnellisempi kuin koskaan aiemmin.

Yhdysvaltalaisen supersuositun sometähden ja laulaja-tanssija JoJo Siwan Twitterissä julkaisema kuva on herättänyt suuresti ihastusta. 17-vuotias YouTubesta, TikTokista ja Instagramista tunnettu Siwa otti sekä Twitterissä että Instagramissa kantaa seksuaaliseen suuntautumiseensa.

Siwa jakoi Twitterissä kuvan, jossa poseeraa teksti-t-paidassa. Paidassa lukee: ”paras homoserkku ikinä”. Siwa kertoo saaneensa paidan serkultaan.

Ennen kuvan julkaisua Siwa oli julkaissut myös TikTokissa videon, jossa laulaa Lady Gagan hittibiisiä Born This Way. Kappale tunnetaan maailmanlaajuisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suosimana kappaleena.

Sunnuntaina Siwa puhui asiasta myös Instagramin livelähetyksessä. Siwalla on Instagramissa yli 10 miljoonaa seuraajaa. Hän kertoi Instagramissa olevansa todella onnellinen kaikesta tuesta, jota on saanut.

– Joku kysyi minulta, kuinka kauan olet ollut tuollainen kuin olet? En minä tiedä. Luulen, että koko elämäni ajan olen ollut. Minä vain pidän ihmisistä. En ole koskaan aiemmin rakastunut, mutta olen ajatellut, että se minun henkilöni on se minun henkilöni. Jos tämä henkilö on poika, loistavaa. Jos tämä henkilö on tyttö, loistavaa, Siwa kertoi Instagramissa.

– Olen onnellisempi kuin koskaan aiemmin olen ollut. Se on ainut asia, millä on väliä.

Siwa myös muisteli keskustelua, jonka kävi äitinsä kanssa. Siwan mukaan hänen äitinsä tajusi noin kaksi vuotta sitten, ettei hänen tyttärensä ”tykännyt ainoastaan pojista.” Hän kertoi sekä äitinsä että isänsä olleen aina tukenaan.

– Joku kysyi minulta, miten luokittelet itsesi? Olen ajatellut asiaa ja syy siihen, miksi en ole valmis vastaamaan, on se, etten tiedä vastausta, Siwa kertoi Instagramissaan.

– Mielestäni ihmiset ovat upeita. Tällä hetkellä olen superonnellinen ja tahtoisin jakaa kaiken koko maailman kanssa. Minä todella tahtoisin, mutta tahdon myös pitää asioita elämässäni yksityisinä, kunnes ne ovat valmiita julkisiksi.

JoJo Siwa esiintymässä Floridassa heinäkuussa 2019.­

Siwa myös puhui faneilleen yleisesti rakkaudesta.

– Se millä on väliä, että tiedätte, että ketä tahansa rakastatte, se on ok. Ja se on mahtavaa.

Siwan kannanottoa on ylistetty sosiaalisessa mediassa, sillä 17-vuotiaalla tähdellä on paljon nuoria faneja. Usa Today -lehden mukaan Siwalla on yhteensä yli 42 miljoonaa someseuraajaa, kun laskee yhteen YouTuben, Instagramin ja TikTokin seuraajat.

Nebraskasta kotoisin oleva Siwa tunnetaan myös tv:n puolelta Dance Moms -tosi-tv-sarjasta, jossa hän esiintyi yhdessä äitinsä Jessalynn Siwan kanssa. Time-lehti otti Siwan mukaan listaukseensa, kun lehti listasi 100 vaikutusvaltaisinta henkilöä vuodelta 2020.