Kim Kardashian poseerasi pelkissä alusvaatteissa, mutta fanit kiinnittivät huomionsa aivan muuhun – tähden poikkeuksellinen kylpyhuone ihmetyttää

Kim Kardashian on hyvin minimalistisen sisustuksen ystävä. Myös tähden kylpyhuone on äärimmäisen pelkistetty.

Sosiaalisen median megatähti Kim Kardashian, 40, julkaisi perjantaina Instagram-tilillään kolme kuvaa, joissa hän poseeraa pelkissä alusvaatteissa. Kardashian oli pukeutunut kuviinsa mustaan sporttiseen alusasusettiin sekä punaisiin, korkeavyötäröisiin shortseihin ja kolmion mallisiin rintaliiveihin.

Kardashianin tarkoituksena oli mainostaa julkaisullaan alusvaatemerkkinsä Skimsin uusia tuotteita, mutta The Mirrorin mukaan tähden fanien huomio kiinnittyi kuitenkin aivan muuhun.

Kardashian nimittäin poseeraa peilin kautta otetuissa kuvissaan 53 miljoonaa euroa maksaneen ökykotinsa kylpyhuoneessa, jonka poikkeuksellinen sisustus ja valtava koko varastivat nopeasti huomion.

Kardashianin minimalistisessa kylpyhuoneessa on ainoastaan betonista valettu kylpyamme, valtava lasinen suihkuseinä ja musta suihku. Huoneen lattia vaikuttaa olevan hyvin vaaleaa parkettia ja sen yleisilme on äärimmäisen pelkistetty ja yksinkertainen.

Fanien mielestä Kardashianin kylpyhuone on ”kylmä ja kolkko” ja erityisesti sen suuri koko ihmetyttää sosiaalisessa mediassa.

– Tuo kylpyhuone on suurempi kuin taloni, eräs Twitter-käyttäjä kommentoi.

– Kylpyhuoneesi on oikeasti isompi kuin koko asuntoni, toinen jatkaa.

– Totta puhuakseni, suihkussa käyminen yksin tuossa valtavassa kylpyhuoneessa jäisi kummittelemaan mieleeni, kolmas kauhistelee.

– Näyttää hyvin avaralta ja epämukavalta, jatkuvat kommentit Instagramissa.

– Näyttää kolkolta ja tyhjältä.

Osa Kardashianin yli 200 miljoonasta seuraajasta kuitenkin pitää hänen kylpyhuonettaan äärimmäisen trendikkäänä ja viihtyisänä, ja moni kertoo haaveilevansa yhtä trendikkäästä kodista.

Kardashian poisti kylpyhuoneessaan ottamansa kuvat myöhemmin omalta Instagram-tililtään, mutta hänen Skims-alusvaatemerkkinsä tilillä kuvat säilyivät siitä huolimatta.

Kardashianin minimalistisesti sisustettu koti on herättänyt ihmetystä etenkin. Megatähden ylellinen kartano on sisustettu kauttaaltaan valkoisella ja harmaan sävyillä, ja siellä on vain hyvin vähän huonekaluja ja tavaraa.

Kardashianin talo sijaitsee julkkisten suosimalla Calabasasin alueella Los Angelesissa, ja hän muutti siihen vuonna 2017 yhdessä puolisonsa Kanye Westin kanssa. Pari remontoi talon lattiasta kattoon, jotta se vastaisi heidän näkemystään täydellisestä kodista.

Viime aikoina Kardashianin ja Westin avioliitto on ollut suurennuslasin alla, sillä parin on kerrottu eronneen. Useat lehdet paljastivat tammikuun alussa, että Kardashian on suunnitellut hakevansa avioeroa Westistä.

– Kanye on valmistautunut avioeroon, mutta hän ei tiedä koska Kim sitä hakee. Kanye on surullinen, mutta hän on kunnossa, parin läheinen lähde kertoi Peoplelle tammikuun alussa.

Lehtitietojen mukaan West vietti joulun ja uudenvuoden Wyomingissa sijaitsevalla maatilallaan parin yhteisen kodin sijaan.