Sometähti Tuuli, 22, teki radikaalin muodonmuutoksen ja esitteli erikoista tyyliään somessa – fanit luulivat kuvaa photoshopatuksi

Laulaja Tuuli tunnettiin aiemmin sinisistä hiuksistaan, mutta nykyisin hän viihtyy paremmin vihreässä.

Laulajana ja sometähtenä tunnettu Tuuli on jo pitkään tunnettu sinisistä hiuksistaan. Viikonloppuna hän kuitenkin ilahdutti fanejaan julkaisemalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän esittelee uutta hiustyyliään.

Kuvasta käy ilmi, että Tuuli päätti hylätä sinisen hiusvärinsä. Nykyisin laulaja viihtyykin paremmin vihreässä, sillä hän on värjännyt sekä hiuksensa että kulmakarvansa kirkkaan vihreiksi.

– Tuuli 2.0, laulaja kiteytti kuvatekstissään.

Tuulin julkaisema kuva on poikinut tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Lukuisat julkisuudesta tutut suomalaiset, kuten Sanni, Ellen Jokikunnas ja Alina Voronkova riensivät välittömästi kehumaan artistin muodonmuutosta erittäin onnistuneeksi.

– Apua miten upea olet! Kaikissa väreissä, Jokikunnas hehkutti kommentissaan.

– Tuuli tää on ihana look, kommentoi puolestaan Maryam Razavi.

– Mieletön! Hetken mietin, että onko vaa filtteri mutta NO, hehkutti Voronkova.

Voronkova ei ollut Tuulin seuraajista ainoa, joka luuli alkuun laulajan muodonmuutosta vain filtterin tai kuvankäsittelyn tuotokseksi.

– Feikki? tiedusteli yksi Tuulin seuraajista kommentissaan.

– Girl, onko tää feikki? kyseli toinen.

– Siis onko tämä aito vai feikki, kolmas yhtyi uteluihin.

– Kuva näyttää editoidulta, eräs seuraaja täräytti.

Myöhemmin laulaja kuitenkin julkaisi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa videoita, joissa hän poseeraa uudessa tyylissään. Tuuli vannotti seuraajilleen, että muodonmuutos on kampaajan eikä kuvanmuokkauksen käsialaa.

– Mä en kestä kuinka monet teistä on luullut, että tää on feikki. Että tää on joku filtteri tai photoshopattu. This is my real hair, Tuuli totesi Instagram-tarinassaan.

Tuuli nousi julkisuuteen vain 13-vuotiaana kappaleellaan Salaisuudet. Kappaleen toukokuussa 2012 julkaisu musiikkivideo nousi nopeasti suosituksi Youtubessa, ja Tuuli julkaisi esikoislevynsä samana vuonna.

Sittemmin hän on jatkanut musiikkiuraansa ja pyrkinyt myös kansainväliselle uralle. Lisäksi Tuuli on suosittu sometähti, jota seuraa Instagramissa yli 51 000 ihmistä ja jolla on Youtubessa reilut 55 000 tilaajaa.