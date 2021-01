Tuure Boelius järkyttyi puhelimeen kilahtaneesta oudosta viestistä – lataa nyt suorat nyt sanat seuraajalle, joka arvosteli hänen seksuaalisuuttaan

Tuure Boelius avautui Instagram-tarinoissaan epäasiallisesta viestistä, jonka hän sai eräältä seuraajaltaan.

Sometähtenä ja artistina tunnettu Tuure Boelius avautui viikonloppuna Instagram-tilinsä tarinaosiossa erikoisesta viestistä, jonka hän sai yhdeltä seuraajistaan. Boeliuksella, 20, on kuvapalvelu Instagramissa huimat 126 000 seuraajaa.

Boelius jakoi kuvakaappauksen kyseisestä viestistä Instagram-tarinassaan lauantaina. Viestin lähettäjällä oli Boeliuksesta ja tämän persoonasta terävä mielipide, jonka hän halusi jakaa sometähdelle itselleen.

– Hei Tuure! Jostain syystä feedilleni tänään pomppasi klippi missä kerroit homouden eri spektreistä. Haluan korostaa, etten sinua tunne ja kunnioitan julkista uraasi, mutta itsekin näin homona mun on hankala seurata sitä kuvaa, minkä annat homoseksuaalisuudesta, viesti alkoi.

– Homoseksuaalisuushan kertoo vaan seksuaalisesta suuntautumisesta samaa sukupuolta kohtaan, eikä kiinnostuksesta naisten vaatteisiin/meikkeihin. Selatessani tiliäsi mietin oletko miettinyt jos oletkin cross dresser tai trans, kyseinen viesti jatkui.

– Suomessa on vielä valitettavan vähän homoja julkisuudessa, joten se stereotypinen kuva jonka itse esimerkilläsi annat naisten vaatteisiin pukeutuvasta ja meikkaavasta pojasta ei tee palvelusta sateenkaariväelle. Saattaa jopa vahvistaa monen nuoren käsitystä siitä ettei halua kaapista tulla, koska heidät rinnastetaan homoina kanssasi samaan muottiin. Jos saisit termistön kuntoon, niin ajaisit meidän kaikkien, etenkin vähemmistöjen asiaa paremmin. Mukavaa päivää, päättyi Boeliuksen saama viesti.

Boelius otti nopeasti kantaa Instagramissa saamaansa viestiin. Hän julkaisi Instagramin tarinat-osiossa useamman videon, joissa hän kumosi napakasti viestissä esitettyjä väitteitä.

– Toi viesti on tollainen asiallisuuksiin puettu, tosi inhottava ja epämiellyttävä viesti tai kirjoitus. Erityisesti tosta, että mun tapa olla ja näyttäytyä julkisuudessa ei tee palvelusta sateenkaariväelle tai että se saattaa jopa ajaa ihmisiä johonkin muottiin, niin se on jokaisen ihmisen oma asia. Että he pystyvät olemaan sellaisia kuin ovat, Boelius pohti Instagramissa.

– Jos joku ei 2010 ja 2020 luvulla ole tehnyt sateenkaariväelle palvelusta... Tai jos mä en ole tehnyt sitä, niin kuka vittu sitten on? Tarkoitan sitä, että olen pienen elämäni aikana sietänyt aika paljon kaikkea tosi inhottavaa, mutta mun tekemisissä, somessa ja musassa, on aina ollut ydinviesti se, että mä olen tällainen kuin mä olen ja ole säkin. Niin on paljon helpompaa ja kivempaa, Boelius jatkoi.

Tuure Boelius puhuu aktiivisesti seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta.­

Boelius nousi julkisuuteen jo hyvin nuorella iällä. Boelius tuli alun perin tunnetuksi videopalvelu Youtuben kautta, mutta sittemmin hän on luonut uraansa artistina. Boeliuksen kappaleita ovat muun muassa Eikö sua hävetä sekä Lätkäjätkä Ville. Boelius on nähty kilpailijana myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

– En mä ole täällä viestimässä mitään sellaista, että hei tällainen on homo. En mä ole täällä luomassa mitään stereotypioita. Mä olen tällainen homo, joku muu on toisenlainen homo ja se on tosi ok. En mä ole täällä luomassa mitään muottia, johon on helppo jonkun toisen homon istahtaa, Boelius totesi Instagramissa napakasti.

– Mä haluan tekemiselläni ja olemisellani tehdä tästä maailmasta paremman paikan. Tämä on tosi epäsuomalaista eikä näin varmaan saisi sanoa, mutta kyllä mä oon tehnyt tosi paljon työtä ja hienoja asioita seksuaalivähemmistöjen eteen Suomessa. Se onkin nimenomaan se juttu, että erilaisuus hyväksytään. Oo hei sellainen kuin oot, oot hyvä just tollasena, Boelius päätti avautumisensa.

Tällä hetkellä Boelius tähdittää Iholla-sarjaa.­

Tuure Boelius ei tunnetusti ole arastellut ottaa sosiaalisessa mediassa kantaa itselleen tärkeisiin aiheisiin. Boelius on muun muassa puhunut avoimesti ulkonäköpaineista sekä kertonut lukuisista uhkaavista tilanteista, joihin hän on olemuksensa ja seksuaalisuutensa vuoksi vuosien varrella joutunut.

Boelius valittiin myös vuoden homoksi hänen ollessaan vasta 16-vuotias. Siitä lähtien artisti on tehnyt töitä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta esimerkiksi olemalla rohkeasti oma itsensä sosiaalisessa mediassa, joiden eri kanavilla Boeliusta seuraavat yhteensä sadat tuhannet ihmiset.

Tänä keväänä Boelius raottaa arkeaan myös televisiossa, sillä hän tähdittää Iholla-ohjelmaa yhdessä Sara Siepin, Martina Aitolehden sekä Leo Stillmanin kanssa.