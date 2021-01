Rita Niemi-Mannisen bikinikuva poiki tuntemattomalta rajun reaktion – poseeraus lytättiin ”liian rivoksi”

Rita Niemi-Manninen avautuu Instagramissa bikinikuvansa saamasta vastaanotosta.

Hyvinvointiyrittäjä ja sometähti Rita Niemi-Manninen julkaisi aiemmin tällä viikolla Instagram-tilillään bikinikuvan, jossa hän seisoo käsillään hiekkarannalla.

Kuvansa yhteydessä Niemi-Manninen, 41, haaveili merestä, auringosta ja lämmöstä, jotka ovat koronatilanteen ja Suomen talven keskellä mahdottomuuksia.

Nyt Niemi-Manninen kertoo, että hänen julkaisunsa herätti tuntemattomassa ihmisessä rajun reaktion ja poiki tylyn kommentin. Erään Instagram-käyttäjän mielestä Niemi-Mannisen kuva oli nimittäin liian rivo.

– Some on hyvä väline tuoda esiin omia ajatuksia ja elämää. Se on myös hyvä väline olla ilkeä, lytätä, saada toinen voimaan pahoin, Niemi-Manninen kirjoittaa tuoreessa julkaisussaan.

– Muutama päivä sitten postasin rantakuvan, missä jumppasin bikineissä ja sanoma oli, että KAIPAAN KESÄÄ JA LÄMPÖÄ. Siihenkin kuvan alle eksyi joku lyttäämään: Olin kuulemma liian vanha sellaiseen ja kuva oli RIVO.

Niemi-Mannisen mukaan sosiaalinen media antaa parhaimmillaan voimaa, ja se on hyvä paikka kannustaa toisia ja elää mukana toisten tunteissa. Hän kiittääkin seuraajiaan siitä, miten he reagoivat bikinikuvansa alle tulleeseen tylyyn kommenttiin ja alkoivat heti puolustaa häntä.

Somella on kuitenkin Niemi-Mannisen mielestä myös hyvin ikävä ja ruma puoli: raju kiusaaminen, jota siellä esiintyy.

– Some on pahimmillaan RAJU paikka. Täällä kiusataan ihan huolella. Kun seuraajamäärät kasvavat, kasvaa myös tuo puoli, hän toteaa.

Niemi-Manninen on julkaissut tuoreen kirjoituksensa ohessa kuvan, jossa hän poseeraa niin ikään uimarannalla. Hän muistelee, että kuvan ottamisen aikoihin vuosia sitten sosiaalisesta mediasta ei ollut vielä tietoakaan.

– Tämä kuva edustaa mulle vapautta ja naiseuden voimaa. Tämän kuvan ottohetkellä mulla ei ollut hajuakaan somemaailmasta, sen VOIMASTA – niin hyvässä kuin pahassa.

– Ei ollut hajua siitä, että niin moni jättää tykkäämättä, niin moni arvostelee. Ei ollut hajua siitä, että vaikka itse tykkäisit ja kannustaisit aivan kaikkia ja kaikessa, niin kaikki niin eivät tee.

Niemi-Manninen toivoo, että ihmiset muistaisivat myös somessa kohdella toisiaan ystävällisesti ja sallia erilaisuuden. Hän toteaa, että tärkeintä olla juuri sitä mitä itse haluaa, vahingoittamatta muita.

– Kumman sä valitset? Hyvän vai pahan? Dissaamisen vai kannustamisen? Vapauden vai ahtauden? Niemi-Manninen päättää kirjoituksensa.

Jopa Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen Donna-tytär on joutunut somekiusaamisen kohteeksi.­

Tuore kommentti ei ollut ensimmäinen kerta, kun tuntemattomat arvostelevat Niemi-Mannisen kuvia ja ulkonäköä. Hän on puhunut aiemminkin avoimesti somen varjopuolista ja nostanut esiin ne valtavat ulkonäköpaineet, joita muun muassa Instagram ja siellä nähtävät, täydellisiltä vaikuttavat kuvat saattavat naisille aiheuttaa.

– Täällä somessa meihin naisiin kohdistuu aivan liikaa ulkonäköpaineita. Törkykommentteja satelee ulkonäöstä tämän tästä. Niin, että vattaa sisään, ettei pömpötä ja pliis oikea kuvakulma, että näyttää parhaalta versiolta itsestään, Niemi-Manninen totesi viime marraskuussa.

– Miksi? Siksi, että se on ihan perseestä lukea, että ”ootko raskaana?” tai ”tanakka leidi”, hän jatkoi.

Niemi-Manninen sanoi olevansa huolissaan erityisesti nuoremmasta sukupolvesta, joka tottuu pienestä pitäen raadolliseen somemaailmaan.

– Tässäkin kuvassa painoin kädellä takkia, että näyttää hoikemmalta eikä ”pötköltä”. V***u tää on skeidaa. Mun tytär kasvaa tällaiseen maailmaan. Kyllä mä kestän näillä kilometreillä, mutta entä pienet ihmiset? Niemi-Manninen pohtii.

Rita Niemi-Mannisella on 1-vuotias Donna-tytär yhdessä puolisonsa Aki Mannisen kanssa. Niemi-Manninen on kertonut aiemmin, että jopa hänen tyttärensä on saanut jo osansa somen julmasta puolesta.

Kesäkuussa 2019 syntyneen Donnan nimeä haukuttiin ja arvosteltiin Instagramissa kovasanaisesti, ja vanhempien päätöstä nimetä lapsensa Donna Bebiinaksi kyseenalaistettiin.