Aikakoneen Sani perusti uuden bändin – taustalla painava huoli koronatilanteesta

Aikakoneesta tuttu Sani on pannut pystyyn uuden bändin. The Pump -nimisen kokoonpanon synnytti koronan aiheuttama ahdistus.

Aikakoneesta tutun Sanin uusi kokoonpano on Pump. –The Pump on positiivinen pumppu, josta tulee ainoastaan kirkasta vettä, Sani sanoo.­

Uudesta yhtyeestään Pumpista Saija ”Sani” Aartela ammentaa valoa elämään.

– The Pump on positiivinen pumppu, josta tulee ainoastaan kirkasta vettä, Sani sanoo.

Pumpissa Sanin aisaparina on muun muassa Negativesta ja Technicolourista tuttu kitaristi Tuomas “Gary” Keskinen. Hänet muistetaan maailman korkeimmalla soitetusta keikasta. Tuo veto tapahtui Mount Everestillä puolenkymmentä vuotta sitten.

Sani kertoo, että musiikkimaailmassa eletään jännittäviä aikoja.

– Jännittävintä ehkä on nähdä, kuinka moni muusikko lopettaa työt koronan sanelemana. Pystymme ainoastaan luomaan jotain uutta maailman ollessa pysähdyksissä keikkojen suhteen.

Pumpin ensimmäinen tuotos on sinkku The Show Must Go Wrong.

– Kappale sai alkunsa ahdistuksesta ja paineesta, minkä keskellä me artistit juuri nyt rämmimme. Otimme kuitenkin positiivisen linjan kappaleeseen sävellyksellisesti.

– On pakko yrittää, ja toivon, että perjantaina maailmalle lähtevän jakelun seurauksena saisimme The Pump -kokoonpanolle kuuntelijoita muualtakin kuin Suomesta.

Kolme sinkkua on tulossa, ja livenäkin Pumpia voidaan nähdä, jos kysyntää ilmenee.

– Joihinkin ohjelmiin on jo kysytty. Yksi tärkeimmistä olisi ollut UMK-kilpailu, jonka kärkikaartiin kappale kuulemma sijoittui, mutta ei päässyt itse kilpailuun.

Näinä aikoina keikat eivät muusikoita rasita, mutta huoli toimeentulosta painaa.

– Työttömiä muusikoita on Suomessa ja maailmalla järjetön määrä, useimmat vailla minkäänlaisia tukia. Toivon ja uskon, että paremmat ajat tulevat. Luomista ei saisi lopettaa. Musiikin tekijöille luominen on ainoa terapeuttinen voimanlähde selvitä tästä kaikesta, Sani sanoo.