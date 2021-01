Taitoluistelun maailmantähti nappasi lapion käteensä ja pisti show’n pystyyn suomalaisella luistelukentällä – pian äiti heitti kipakan kuitin

Luistelutähti Adam Rippon on viettänyt talvea Suomessa.

Maailmanluokan taitoluistelija Adam Rippon on viihtynyt viime aikoina keskellä Suomen runsaslumista talvea. Yhdysvaltalainen taitoluistelutähti julkaisi viime viikolla Instagram-tilillään talvisen videon, jolla hän lähetti terveisiä faneilleen ympäri maailmaa.

Videollaan Rippon, 31, kaivaa pakettiautosta esiin suuren lumilapion ja ryhtyy auraamaan itselleen harjoituspaikkaa sakean lumisateen peittämälle jäälle. Tovin lapioituaan olympiamitalisti vaihtaa jalkaansa luistimet ja ryhtyy suorittamaan näyttävää luistelusarjaa jäällä.

Videonsa päätteeksi Rippon pomppaa jäältä auraamaansa lumikasaan ja jää makaamaan siihen selälleen.

– Terveiset Suomesta, hän kirjoittaa videonsa yhteydessä.

Ripponin Suomessa kuvaamaa videota on katsottu Instagramissa jo yli 740 000 kertaa ja se on herättänyt runsaasti huomiota. Videon sadoissa kommenteissa ihastellaan sekä Pohjolan talvisia maisemia että Ripponin taitoja.

Kommenttikenttään eksyi nopeasti myös Ripponin äiti Kelly Rippon. Äiti oli tehnyt poikansa lapiointi-innosta terävän havainnon, jonka hän päätti jakaa Instagramissa.

– En muista sinun lapioineen noin innokkaasti jalkakäytäviä, Kelly Rippon täräytti.

Pennsylvaniasta kotoisin oleva Rippon on vieraillut Suomessa aiemminkin, sillä hän on seurustellut yli kolmen vuoden ajan suomalaisen kiinteistönvälittäjä Jussi-Pekka Kajaalan kanssa. Pari on elänyt suurimman osan ajasta etäsuhteessa, mutta nyt Rippon on päässyt koronapandemiasta huolimatta viettämään aikaa rakkaansa kotimaassa.

Kajaala kertoi koronan vaikutuksista parin suhteeseen marraskuussa julkaisemallaan YouTube-videolla. Hän paljasti tuolloin, ettei pariskunta halunnut ottaa lainkaan riskejä, eivätkä he siksi tavanneet toisiaan pandemian aikana.

– Tämä on ollut pisin aika, jonka olemme koskaan viettäneet erossa. Tapasimme toisemme nopeammin jopa silloin, kun olimme vasta löytäneet toisemme Tinderissä, Kajaala kertoi videollaan.

Rippon ja Kaajala tutustuivat toisiinsa deittisovellus Tinderissä reilut kolme vuotta sitten. Pari paljasti suhteensa julkisuudessa keväällä 2018.

Viime marraskuussa Rippon kuitenkin pääsi Suomeen, sillä hänelle selvisi, että mikäli on parisuhteessa suomalaisen kanssa, voi myös matkustaa maahan. Rippon pääsikin tapaamaan rakastaan ensimmäistä kertaa kymmeneen kuukauteen. Nyt luistelutähti on viihtynyt Suomessa jo parin kuukauden ajan.

Rippon on ensimmäinen avoimesti homoseksuaali yhdysvaltalaisurheilija, joka on voittanut mitalin talviolympialaisissa. Rippon voitti Pyeongchangissa joukkuepronssia vuonna 2018. Yksilökilpailussa hän sijoittui kymmenenneksi. Seuraavana vuonna hän voitti Tanssii tähtien kanssa -kilpailun ja sittemmin hän on toiminut ohjelmassa myös tuomarin roolissa.