Kasperi Kapasen ex-tyttöystävältä selkäpiitä karmiva avautuminen – oli suhteessa kannibalismikohussa rypevän näyttelijän kanssa

Kasperi Kapasen kanssa aiemmin seurustellut Paige Lorenze väittää näyttelijä Armie Hammerin himoinneen hänen kylkiluitaan savustettuina.

Mallikaunotar Paige Lorenze, 22, tunnetaan Suomessa kiekkotähti Kasperi Kapasen entisenä tyttöystävänä. Pari seurusteli viime vuonna ja viihtyi tiiviisti yhdessä Kanadassa.

Nyt Lorenze kertoo Daily Mailin mukaan tuoreessa Star-lehden haastattelussa, että kun hänen parisuhteensa kariutui viime syksynä, deittaili hän sen jälkeen vakavien kannibalismisyytösten keskelle joutunutta näyttelijä Armie Hammeria.

Hammer joutui viime viikolla valtavan kohun silmään, kun sosiaalisessa mediassa julkaistiin viestejä, joiden väitettiin olevan tähden lähettämiä. Viesteissä kuvailtiin hyvin yksityiskohtaisesta väkivaltaisia fantasioita, jotka sisälsivät muun muassa raiskaamista ja kannibalismia.

Amerikkalaismedioiden mukaan viestit olivat niin rajuja, että Hammer on menettänyt niiden seurauksena rooleja.

Daily Mailin mukaan Lorenze kertoo Star-lehdelle, että hän koki Hammerin kanssa pelottavia hetkiä, kun näyttelijä ilmaisi olevansa kiinnostunut kannibalismista. Lehden mukaan Lorenze deittaili Hammeria elokuusta joulukuuhun, ja koki Hammerin manipuloineen häntä tuona aikana.

– Hän kertoi minulle, että haluaa etsiä lääkärin, joka poistaisi kylkiluuni. Hän sanoi, että alimmat kylkiluut voitaisiin poistaa, jotta hän voisi savustaa ne, kokata ne ja syödä ne. Hän sanoi toistuvasti: ”Sinä et tarvitse niitä”, Lorenze kertoo Daily Mailin mukaan.

Lorenzen mukaan Hammer halusi paitsi syödä hänen kylkiluunsa, myös kaivertaa hänen ihoonsa kuvioita veitsellä. Mallin mukaan kyse ei ollut vitsailusta, vaan Hammer oli hänen mielestään ”100-prosenttisen tosissaan”. Lorenze väittää, että näyttelijä toteuttikin toiveensa ja kaiversi hänen ihoonsa A-kirjaimen ja kerskaili siitä myöhemmin ystävilleen.

Daily Mailin mukaan Lorenzen fanit panivat merkille, että hänen kylkensä ja ylävartalonsa olivat usein mustelmilla sinä aikana, kun hän seurusteli Hammerin kanssa. Lehden mukaan mallin somekuvissa näkyi, että hänen kyljissään oli kookkaita mustelmia ja ruhjeita.

Paige Lorenze ja Armie Hammer kuvattiin yhdessä joulukuussa Los Angelesissa.­

Lorenzen mukaan hän ihastui charmikkaaseen Hammeriin, sillä oli itse eronnut vastikään. Lorenze kertoo, että Hammerin käytös muuttui kuitenkin nopeasti heidän suhteensa alettua ja hän tutustutti mallin ”yhä pimeämpiin ja pimeämpiin asioihin”.

Suhteensa päätyttyä Lorenze on hakeutunut terapiaan käsittelemään tapahtumia. Hän toteaa, että kokemus oli hänelle hyvin traumaattinen.

Vielä viime heinäkuussa Lorenze ylisti sosiaalisessa mediassa rakkauttaan NHL:ssä pelaavaan Kasperi Kapaseen. Sittemmin hän on poistanut julkaisunsa suomalaiskiekkoilijasta.

Lorenze on ottanut kantaa kannibalismikohuun myös Instagram-tilillään. Hän julkaisi varhain lauantaina pitkän kirjoituksen, jossa hän korostaa, että kannibalismista, raiskauksista tai naisen satuttamisesta haaveileva mies on hänen mielestään aina potentiaalinen vaara naisille.

– Meidän naisina on suojeltava toisiamme, tuotava loukkaava tai manipuloiva käytös ilmi, kun näemme sitä ja autettava toisiamme parantumaan ilman tuomitsemista, Lorenze kirjoittaa.

Mallin mukaan suostumus erilaisiin seksuaalisiin tekoihin on huomattavasti monimutkaisempi asia kuin moni saattaa ajatella. Hän korostaa, että myös suostumuksellinen seksi voi aiheuttaa traumoja ja myöntää oppineensa itse asian kantapään kautta.

– Nyt tiedän, että parasta mitä voit itsellesi tehdä, erityisesti nuorena naisena, on kehittää rajat ja opetella sanomaan ei. Se on vaikeaa – se vaatii paljon kasvamista, itsetunnon rakentamista ja välillä se vaatii pelon selättämistä – mutta kun pystyt siihen, olet niin paljon vähemmän haavoittuvainen niitä ihmisiä kohtaan, jotka haluavat käyttää sinua hyväksi.

Kirjoituksensa lopuksi Lorenze toteaa, että hän toivoo pystyvänsä tulevaisuudessa tekemään hyväntekeväisyyttä ja puhumaan terveen seksuaalikasvatuksen puolesta. Toistaiseksi hän kuitenkin haluaa keskittyä toipumaan kokemuksistaan.

– Minä tulen olemaan kunnossa! hän toteaa.

Lorenze ei ole ainoa Hammer ex-tyttöystävä, joka on esittänyt julkisuudessa kylmääviä väitteitä näyttelijän toiminnasta. Hammerin toinen ex-tyttöystävä Courtney Vucekovich kertoi viime viikolla Page Sixin haastattelussa, että hänestä tuntui kuin hän olisi ollut suhteessa Hannibal Lecterin kanssa.

Myös näyttelijän kolmas ex-tyttöystävä Jessica Ciencin Henriquez kertoi aiemmin Twitterissä uskovansa Hammeriin kohdistuneiden väitteiden olevan totta.

– Jos epäilet Armie Hammerin viestin aitoutta (ne ovat aitoja), niin ehkä kannattaisi kysyä, että miksi elämme maailmassa, jossa uhreja ei uskota, hän kommentoi.

Hammer kommentoi kohua People-lehdelle viime viikolla lähettämässään tiedotteessa ja totesi häneen kohdistuvien väitteiden olevan valheellisia.

Hammer oli aiemmin naimisissa tv-persoona Elizabeth Chambersin kanssa, mutta pari erosi viime heinäkuussa.

34-vuotias Hammer tunnetaan muun muassa Call Me By Your Name -elokuvasta.