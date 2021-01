Entinen Salkkarit-tähti Kerttu Rissanen julkaisi kuvan sairaalavuoteelta – kärsii kiistellystä vaivasta, joka jakoi jopa lääkärit kahtia

Kerttu Rissanen kertoo Instagramissa saaneensa pitkän odotuksen päätteeksi rautainfuusion.

Salatuista elämistä tuttu Kerttu Rissanen paljasti torstaina käyneensä sairaalassa pitkään odottamassaan operaatiossa. Rissanen julkaisi Instagram-tilillään kuvan sairaalavuoteelta, jossa hänellä on kädessään tippaletku.

– Tänään on se päivä, pumppaamassa rautaa, hän hehkuttaa julkaisunsa alussa.

Rissanen kertoo saaneensa sairaalassa rautainfuusion. Toimenpiteessä raudanpuutoksesta kärsivälle potilaalle annetaan rautaa suonensisäisesti.

Yleensä toimenpiteeseen pääsee vasta, kun rauta-arvoja on ensin yritetty nostaa muilla keinoilla. Raudanpuutos ilmenee yleensä matalana hemoglobiinina eli anemiana, mutta joskus raudanpuute on ”piilevää” ja ainoa merkki siitä ovat alhaiset varastorauta-arvot eli ferritiiniarvot.

Rissasen mukaan hänen ferritiiniarvonsa ovat olleet jo pitkään hyvin matalat.

– Toivon, että lähtee nyt ferritiini nousuun, viimeksi arvo oli 5 et suunta ylöspäin. Infuusiota odotin kauan, tän jälkeen ehkä sit imeytyykin rautavalmisteet paremmin ja helpompi ylläpitää hyvät hemoglobiinit ja ferritiinit, hän kertoo Instagramissa.

Rissanen kertoo kärsineensä raudanpuutoksensa vuoksi erilaisista oireista. Tilalle tyypillisiä oireita ovat muun muassa huimaus, heikotus, väsymys, sykkeen kiihtyminen ja suorituskyvyn laskeminen.

– Toivottavasti myös väsymys ja muut oireet raudanpuutoksesta helpottaa! Taistelu raudan kanssa on ollut pitkä tie: about kaikenlaiset valmisteet kokeiltu eikä lopussa mikään enää imeytynyt, entinen Salkkarit-tähti kirjoittaa.

Salattuja elämiä viime vuoteen asti tähdittänyt Rissanen kertoo Instagramissa, että hänellä on edessään vielä toinen rautainfuusio ennen kuin hän on saanut koko sen annoksen rautaa, mitä hänelle tullaan antamaan.

– Kuulemma tosi yksilöllistä miten tuohon reagoi. Mulla on tiputuksen jälkeen nyt ainakin ihan ok olo, vähän uupunut mut muuten ihan jees! Tarkkailen miten tässä kehittyy ja jumpilta oon varmuuden vuoksi saikulla. Muuten oli helppo toimenpide, 20 minuuttia tiputettiin rautaa ja 30 minuuttia piti jäädä tarkkailuun. Nyt lepään!

Kiistelty ”trendivaiva”

Raudanpuutoksesta on puhuttu viime vuosina runsaasti julkisuudessa, sillä vaiva on etenkin naisilla hyvin yleinen, mutta samalla myös kiistelty. Moninaisia oireita aiheuttava ja joskus hyvin vaikeasti todettava vaiva on jakanut jopa lääkärit kahtia.

Osa lääkäreistä uskoo, että moni nainen kärsii tietämättään raudanpuutoksesta, joka on diagnosoitu väärin. Toiset taas ovat sitä mieltä, että alhaisilla ferritiiniarvoilla pyritään selittämään erilaisia oireita joskus turhankin helposti.

Kliinisen hematologian dosentti Marjatta Sinisalo TAYS:ista kertoi aiemmin IS:lle, että raudanpuutos on todellinen ongelma, mutta siitä on tullut myös turhan ”trendikäs” tapa etsiä ratkaisua esimerkiksi väsymykseen.

– Raudanpuutoksesta on tullut yhden asian liike, josta etsitään selitystä vaikka mihin. Ei rauta ole mikään elämän eliksiiri, Sinisalo sanoi.

Sinisalon mukaan suurin pulma piilee siinä, että väsymyksen kaltaisten yleisoireiden yhteyttä matalaan ferritiiniin ei tunneta riittävän hyvin. Esimerkiksi rautatankkaus voi hänen mukaansa parantaa potilaan oloa myös lumevaikutuksen vuoksi.

– On hyvin vähän tutkimusnäyttöä siitä, mitä yleisoireita voidaan selittää sillä, että ferritiini on matala, mutta hemoglobiini vielä normaali. Ei raudanpuutos ole kaiken selittävä syy esimerkiksi väsymykseen, Sinisalo totesi.

Sisätautilääkäri Esa Soppi puolestaan sanoi, että mikäli potilaan veren rautapitoisuus on alle 30 mikrogrammaa litrassa, raudanpuutos on selvä.

– Raudanpuute on kameleontti oireiden aiheuttaja. Ylikunto ja työuupumuskin voivat johtua siitä, Soppi sanoi.