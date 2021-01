Jukka Hildén ja Chachi Gonzalez: toinen lapsi tulossa! Jukka kirjoitti someen hilpeyttä herättävän kommentin

Duudsonit-tähti hehkuttaa uutta onneaan Instagramissa.

Jukka Hildén, 40, ja Chachi Gonzalez, 24, paljastivat sosiaalisessa mediassa, että he odottavat toista lastaan. Lapsi on Gonzalezin toinen ja Hildénin neljäs.

– Saamme toisen lapsen! Toivotamme uuden pikku monsterin onnellisina tervetulleeksi joukkoomme. Olen niin kiitollinen vaimolleni kaikesta tästä onnellisuudesta elämässämme! Hildénien joukko kasvaa ja uusi pikku duudsoni on tuloillaan, Hildén hehkuttaa.

Pariskunnan ensimmäinen lapsi Sophia Rose syntyi marraskuussa 2019.

Hildén ja Gonzalez menivät kihloihin vuonna 2018 ja avioituivat syyskuussa 2019. He ovat kertoneet yhteisestä elämästään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Chachi on menestynyt sometähti, jolla on Instagramissa yli 1,7 miljoonaa seuraajaa. Hän kertoi omassa päivityksessään, että lapsen laskettu aika on kesällä. Jukka kiirehti kommentoimaan päivitystä omalla humoristisella tyylillään.

– Apua kulta. Milloin? Mitä? Vitsailen vain, rakastan sinua ja perhettämme, iloinen isä kirjoitti.