Kun Eija Ahvo, 70, myöhästyi lapsena vartin, kotona tartuttiin remmiin – näyttelijä kantoi isälleen kaunaa vuosikymmeniä ja tajusi tärkeän seikan

– Tein liian paljon töitä, kun lapset olivat pieniä. Siitä syytän itseäni, sanoo Eija Ahvo, joka muistetaan mm. 80-luvun lauantai-iltojen tv-viihteestä. 70 vuotta täyttävä tähti iloitsee nyt mumman roolista mutta myös levystään.

Eija Ahvo on aloittanut aamun hengitysharjoituksilla, kuten aina. Koronan takia esiintyvän taiteilijan aikataulu on nyt väljä, mutta Eijan mielestä tietyistä rutiineista kannattaa pitää kiinni.

– On parasta pitää itsensä vireessä tällaisena aikana, ettei elämä mene vain ruuan tekemiseksi ja mussuttamiseksi, Eija tuumaa.

Tammikuun lopulla 70 vuotta täyttävän Eija Ahvon allakka ei tosin huuda tyhjyyttä, sillä hän on tehnyt Tulitikkutyttö-levyään, joka on tarkoitus julkistaa hänen syntymäpäiväkonsertissaan maaliskuussa teatteri Kapsäkissä.

Mitään ei voi nyt pitää varmana, koronatilanne saattaa muuttaa suunnitelman.

– Mutta syntymäpäiväähän voi juhlia milloin vain, vaikka vasta kesällä, Eija toteaa.

Siihenkin hän on varautunut, että levyn tiimoilta pääsee konsertoimaan täysillä vasta 2022. Samassa veneessä ovat nyt kaikki esiintyvät taiteilijat, kukaan ei tiedä, milloin töihin pääsee.

– Ihmisillä on jo kulttuurinälkä. Ei voi muuta kuin toivoa, että kaikki menee hyvin.

Eijalla on taito nähdä iloa pienissäkin asioissa. Kuten vaikka siinä, että hänen ikkunalaudallaan kasvavat chilit ovat jo lähes metrin korkuisia. Chilien elämää eivät koronauutiset heilauta.

Syntymäpäiväänsä hän suhtautuu lähinnä huvittuneesti. Vanheneminen ei tunnu hänestä ainakaan ahdistavalta.

– Hauskinta on, kun voi sanoa olevansa kahdeksannellakymmenennellä vuosikymmenellä. Olen tosi mummo! Mutta enhän minä tunne itseäni mummoksi – paitsi lastenlasteni seurassa, Eija naurahtaa.

Eija Ahvo pitää kerran viikossa päivän, jolloin keskittyy vain yhteen lapsenlapseen. Aina mumman keksimä ohjelmasuunnitelma ei kuitenkaan kelpaa.­

Eija Ahvo asuu puolisonsa Matti Saartamon kanssa järvenrannalla Veikkolassa. Talossa on usein viikonloppuisin lastenlapsia, jotka mumma vie eväsretkelle metsään. Esikoisen, näyttelijä Joonas Saartamon Sigrid-tyttö on kahdeksanvuotias. Venlalla on kaksi poikaa: Josué, 13, ja Esko, 11.

– Kerran viikossa pidän sellaisen lapsipäivän, jolloin teen jotakin vain yhden lapsen kanssa. On parempi keskittyä yhteen lapseen kerrallaan, Eija kertoo.

Lapset tekevät selväksi, jos mumman ohjelmasuunnitelma ei ole tarpeeksi hyvä.

– Silloin voi tulla ehdotus, että tavataankin vasta ensi viikolla, Eija nauraa.

Ihanaa Eijasta oli omienkin lasten hoitaminen, mutta mumman hommat ovat helpompia, koska lastenlasten kanssa on vain tietyn ajan, josta voi ottaa ilon irti.

– Tein liian paljon töitä, kun lapset olivat pieniä. Siitä syytän itseäni. Mutta kun olen kysynyt lapsilta, olinko koskaan kotona, he vastaavat: ei me muisteta, että et olisi ollut kotona. Kaunistelevat menneisyyttä.

– Ehkä laatu korvasi määrän. Kun olin kotona, todella olin lasten kanssa. Mutta kyllä Matti heidät useammin nukutti kuin minä.

Eija ei silti ole koskaan vieraantunut kotiarjesta. Mestarikokkina hän ei itseään pidä, mutta aina hän jotakin ruokaa keksii.

– En ole yhtä hyvä ruuanlaittaja kuin esimerkiksi Susa (Susanna Haavisto), joka loihtii aterian vaikka näkkileivästä.

– Olen kyllä hyvä silittäjä ja meditoin tiskaamalla. Ja suorastaan rakastan mankelia, Eija naurahtaa.

Kun lapset olivat pieniä, Eija oli näyttelijänä Helsingin kaupunginteatterissa, jossa hän aloitti 1977.

– Se oli hyvä aika. Sain tehdä paljon töitä, oli hyvä päästä heti koulun jälkeen ojaa kaivamaan.

Ihmisvihaaja-näytelmässä Eija tutustui Susanna ”Susa” Haavistoon. Siitä alkoi vankka kaveruus ja yhteiset musiikkiesitykset, kun ”heidän äänensä löysivät toisensa”.

Eijalla on ollut alusta asti yhtä vahvoina näyttelijän ja laulajan taidot. Jos hän olisi jäänyt teatteriin kiinnityksellä, musiikkiesityksiä hän ei olisi voinut tehdä halujensa mukaan.

– Kysyin silloiselta teatterinjohtajalta, saanko virkavapaata vai lähdenkö pois. Hän sanoi: lähde. Se oli hyvä. Halusinkin olla freelancer, jotta voin tehdä erilaisia juttuja, Eija muistelee.

Heikki Kinnusen (vas.), Eija Ahvon, Erkki Saarelan ja Susanna Haaviston Soitinmenot-ohjelma oli jättimenestys 1980-luvulla.­

1985 hän jäi freelanceriksi. Silloin hänestä tuli koko kansan tuntema television Soitinmenot-ohjelmassa, jossa esiintyivät myös Susanna Haavisto, Heikki Kinnunen ja Erkki Saarela. Yksi Eijan rooleista oli Unelma Suolle, joka oli täysosuma komediallisena hahmona.

– Siitä alkoi huumorikoulu Kinnusen ja Saarelan opissa. Ohjelman suosio perustui Pertsa Reposen teksteihin ja huolella tehtyyn musiikkiin. Lavalla oli bändi ja laulettiin neliäänistä satsia, Eija muistelee.

Muistot ovat hyviä, mutta Eijan ajatukset ovat tulevassa levyssä. Tulitikkutyttö-levyn nimikappale on Jukka Linkolan säveltämä ja Eijan puolison Matti Saartamon sanoittama. Iso osa levyn lauluista on Minna Miettisen säveltämiä.

– On koskettavia lauluja perheestä, ilmastonmuutoksesta ja rauhasta, Eija kertoo.

Levyllä laulaa myös Susanna Haavisto ja lapsikuoro, jossa on Eijan ja Minna Miettisen jälkipolvea.

Joulukuussa julkistettu Uneksi-kappale on Juice Leskisen suomennos John Lennonin Imaginesta, maailman kuuluisimmasta rauhanlaulusta. Eija on esittänyt konserteissaan laulua, mutta vasta nyt oli oikea hetki sen levyttämiseen.

Voit kuunnella Uneksi-kappaleen alla olevasta videoikkunasta.

– Voi kun Jussi olisi kirjoittamassa tästäkin ajasta, Eija miettii.

Eijalle Juice on ollut aina Jussi. He olivat luokkakavereita kansakoulussa Juankoskella. Jussi oli omaperäinen ja sanavalmis poika, joka ilahtui saatuaan Eijan isän vanhan ulsterin ja lierihatun.

Eijan vanhemmat harrastivat teatteria, niin myös Jussin isä. Jussilla oli ajatuksia teatterikouluun pyrkimisestä ennen kuin hän lähti Tampereelle.

– Sitä en tiedä, miettikö hän näyttelemisen vai dramaturgian opintoja, Eija huomauttaa.

Eija lähti lukioon Kuopioon, jossa hän pääsi myös musiikkiopistoon. Teatteriuran hän aloitti Kuopion teatterin tanssijana. Silloisen poikaystävänsä kanssa hän teki laulukeikkoja. Valtakunnallisen Tähtijahti-kisan naisten sarjan hän voitti parhaana iskelmälaulajana.

Eija Ahvo (vas.) Punainen lanka -yhtyeen riveissä vuonna 1977.­

Eijaa naurattaa, kun hän kertoo, että ihan uutena tietona hänelle tuli, että nykyään levyt ilmestyvät yleensä vain Spotifyssa. Hänen edellisestä levystään on ehtinyt mennä vuosia. Ok, hän tuumasi – ja päätti että myös cd-painos tehdään.

Uudella levyllä on useampia Eijan puolison Matti Saartamon tekstejä.

– Me keskustellaan paljon ja autetaan toisiamme, olipa kyse kirjoittamisesta tai elämästä. Ymmärrämme toisiamme aina – loppujen lopuksi, Eija nimeää joitakin syitä avioliiton pitkään kestoon.

Se oli 1974, kun Eija lähti teatterikoulun kurssin kanssa Berliiniin opintomatkalle, jonka järjesti matkailualalla työskennellyt Matti Saartamo, erään teatterikoululaisen kaveri.

– Matin piti lähteä takaisin Suomeen aikaisemmin, mutta hän ei sitten lähtenytkään, Eija muistelee naureskellen romanssin alkua.

Eijan ja Matin esikoisesta Joonaksesta tuli näyttelijä. Venla Saartamokin on näytellyt muun muassa Salatuissa elämissä. Nykyään hän on joogaopettaja, tekee musiikkia ja opiskelee matkailutuottajaksi.

” Kannoin isälleni vuosikymmeniä kaunaa. Lasta ei lyödä. Ehkä tuon takia minulle tuli tarkka oikeudentaju.

Eijan oma lapsuus Juankoskella oli pää­osin onnellinen. Nelilapsisessa perheessä harrastettiin paljon, mutta siihen aikaan vanhemmilla oli omat harrastukset, lapsilla omansa.

– Nyt olen vetänyt 14 vuotta Veikkolan kartanoteatteria, jotta perheet voisivat harrastaa yhdessä, Eija kertoo.

Kaikki Eijan lapsuuden muistot eivät ole hyviä.

– Ikävää 50-luvun lapsuudessa oli lasten rankaiseminen fyysisesti. Minäkin sain kunnolla selkäsaunan remmillä. Olin myöhästynyt vartin joitakin kertoja yhdeksän kotiintuloajasta, kun isä päätti, että joku roti pitää olla.

– Pitkään kärsin siitä mielikuvasta, kun sain remmistä. Kannoin vuosikymmeniä kaunaa isälleni. Lasta ei lyödä. Ehkä tuon takia minulle tuli tarkka oikeudentaju, olen myös hyvä taistelemaan oikeuksien puolesta.

– Mutta oli myös maailman ihanimmat kesät: oltiin ongella, poimittiin marjoja. Isä oli opettaja, joten lähdettiin aina kesän alussa linja-autolla mummolaan Riistavedelle, Eija muistaa.

Eija Ahvo nähtiin Vesa-Matti Loirin rinnalla Ulvova mylläri -elokuvassa 1982.­

Eijastakin tuli tavallaan opettaja: hän kouluttaa ilmaisutaidossa ja laulamisessa. Susanna Haaviston kanssa hän on kehittänyt Laulun kieli -nimisen laulutulkinnan koulutuksen, jossa lähtökohtana on, että kuka tahansa pystyy laulamaan.

– Kun reppuun tulee liikaa tavaraa, haluan päästä jakamaan sitä, Eija sanoo opettamisesta.

Itse hän haluaa nyt oppia soittamaan koshia, sormipianoa, djembea ja kehärumpuja. Joitakin vuosia sitten hän oli Afrikassa opettelemassa rumpujen soittoa.

– Jatkan myös espanjan opiskelua. Lapsenlapset ovat kaksikielisiä, he puhuvat suomea ja espanjaa, Eija kertoo.

Tänä vuonna tehdään uusista muumilauluista levy, jossa Eija on yhtenä laulajana. Paljon muutakin tapahtuu, jos korona taittuu.

Eijalla on töitä aina piisannut. Koronavaiheessa hän on voinut tehdä äänikirjoja, muun muassa uutta aapista. Mutta eivät työt ole aina tulleet helpolla.

– On ollut niitäkin vaiheita, kun on pitänyt ajatella: mistäs nyt tulee juustoa leivän päälle. Silloin on oltava omia ideoita. On lähdetty monesti Susan kanssa itse käsikirjoittamaan jotakin. Kukaan ei tule välttämättä hakemaan kotoa, Eija tietää.

Nykyään yhä useammat näyttelijät ovat freelancereita. Työnhaku ei ole tänä päivänä helppoa.

– Pitää tehdä itsestään kaikenlaisia esitteitä ja juosta koekuvauksesta toiseen. Koekuvauksiin pitää opetella tekstejä, käyttää omaa ammattitaitoaan, mutta palkkaa niistä ei saa.

– Järkevämpää olisi, että koekuvauksiin kutsuttaisiin vaikka vain viisi näyttelijää ja heille maksettaisiin korvaus, Eija miettii.

Eija Ahvon pikkusisko kuoli keväällä. Metsä on tuonut lohtua suruun, ja Eija kulkee metsässä joka päivä.­

Siitä Eija on varma, että ihminen ei pärjää yksin. Musiikissa hänen läheisiään ovat olleet Susanna Haaviston lisäksi Esa Helasvuo, Jukka Linkola sekä Toni Edelmann, johon hän tutustui jo 70-luvulla.

Maailmanparantajaa Eijassa on tunnetusti paljonkin. 1986 hänestä tuli Unicefin hyvän tahdon lähettiläs. Edelleen Unicef on hänelle tärkein väylä auttamisessa.

– Mutta auttaa voi monella tavalla, Eija muistuttaa.

” Siskon kanssa oli ihoystävyys. Oltiin samasta puusta, josta nyt on tärkeä oksa katkaistu pois.

Joka päivä Eija tekee erään asian: hän lähtee metsään. Kun hänen pikkusiskonsa Leea kuoli keväällä rintasyöpään, metsä oli lohduttaja ja kuuntelija.

– Puhun siellä usein yksin ääneen, suosittelen kaikille, Eija sanoo.

Vaikeuksiin Eija on mestari keksimään ratkaisun, mutta suruun ei ole pikaratkaisua. Sisko oli hänelle rakas – ja hän joutui lähtemään aivan liian varhain.

– Se kosketti ihan hirvittävän syvästi. Siskon kanssa oli ihoystävyys. Oltiin samasta puusta, josta nyt on tärkeä oksa katkaistu pois.

Eijan pihan perällä on kivi, jonka luona hän tuntee olevansa erityisen lähellä siskoaan, ei hän siihen haudalla käyntiä tarvitse. Luonto antaa ihmeellisen avun.