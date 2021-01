Britney Spearsin sisko syytti Elon Muskia kissojensa kuolemasta – soppa oli valmis, ja pian hän poisti väitteensä vähin äänin

Jamie Lynn Spears totesi Teslan auton olevan ”kissantappaja”.

Poptähti Britney Spearsin sisko, näyttelijä ja laulaja Jamie Lynn Spears on joutunut erikoisen selkkauksen keskelle. Spears avautui CNN:n mukaan Instagram-tilillään aiemmin kissojensa traagisesta kohtalosta, kutsui Teslan autoja ”kissantappajiksi” ja syytti sähköautoyrityksen toimitusjohtaja Elon Muskia eläinten kuolemista.

CNN:n mukaan Spears julkaisi Instagramissa videon, jolla hän kertoi menettäneensä useita kissoja Teslan auton vuoksi. Spearsin video nousi kansainväliseksi uutiseksi, ja pian hän poisti sen vähin äänin.

CNN:n mukaan Spears tivasi videolla vastauksia Teslalta ja Muskilta ja kertoi, että hänen kissansa ovat jääneet Teslan sähköauton alle, sillä eläimet eivät ole kuulleet niiden lähestymistä. Hiljaiset sähköautot olivat hänen mukaansa yllättäneet lemmikkikissat tuhoisin seurauksin. Daily Mailin mukaan Spearsilla itsellään on Tesla.

– Tiedän, että maailmassa on suurempiakin asioita, joista huolehtia, mutta jonkun täytyy kertoa Elon Muskille, että Tesla on salainen kissantappaja. Ja se on ongelma, joka meidän täytyy korjata, Spears kertoi videollaan Daily Mailin mukaan.

– Me olemme nyt menettäneet – en halua kertoa teille kuinka monta kissaa – koska ne eivät kuule Teslaa ja valitettavia asioita on tapahtunut. Se on todella musertavaa ja traagista kaikille, jotka liittyvät asiaan, hän jatkoi.

Spears esitti videollaan suoran viestin Elon Muskille.

– Elon Musk, selvitetään tämä yhdessä. Olet minulle muutaman kissan velkaa.

Jamie Lynn Spears on laulaja Britney Spearsin pikkusisko.­

Spears ehdotti julkaisussaan, että Teslan autot voisivat lähettää ääniä, jotka häiritsisivät eläimiä niin, että ne siirtyisivät pois muuten hiljaa kulkevien autojen tieltä. Hänen mukaansa kyseinen päivitys autojen toimintaan pelastaisi lukuisia eläimiä ja varmistaisi, että ”niiden elämä ei pääty hyvin traagisella tavalla”.

CNN:n mukaan Yhdysvalloissa on kuitenkin jo nykyäänkin voimassa asetus, jonka mukaan Teslojen, samoin kuin muidenkin täyssähköautojen, on pidettävä vähintään 43 desibelin ääntä, mikäli ne liikkuvat kovempaa kuin 30 kilometriä tunnissa.

Säädöksen tavoitteena on, että muun muassa näkövammaiset pystyvät havaitsemaan muutoin hiljaa lipuvat sähköautot paremmin.

Kun Spearsin videosta tuli uutinen, veti hän nopeasti sanansa takaisin. CNN:n mukaan Spears totesi uudessa Instagram-päivityksessään, ettei hän ole ajanut ainoankaan kissan yli, ja että Teslaa ei tulisi syyttää mistään. Spears myös korosti, että kun hän ajaa autollaan, tarkistaa hän aina ympäristönsä mahdollisten eläinten varalta. Hän kuitenkin poisti lopulta myös toisen päivityksensä.