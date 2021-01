Näyttelijätähden salainen Instagram-video vuoti julkisuuteen – poliisi kiinnostui hämyisestä materiaalista

Armie Hammerin Instagram-videon todenperäisyys selvitettiin perin pohjin.

Armie Hammer tunnetaan muun muassa Call Me By Your Name -elokuvasta.­

Näyttelijä Armie Hammer, 34, joutui hiljattain valtavan kohun keskelle, kun sosiaalisessa mediassa julkaistiin yksityiskohtaisia viestejä,, joiden väitetään olevan Hammerin käsialaa.

Viestit sisälsivät rajua kuvailua muun muassa raiskausfantasioista. Viestit julkisuuteen vuotanut nainen väitti myös Hammerin fantasioineen kannibalismista ja siitä, että hän olisi leikannut naisen varpaat irti.

Hammer on pysynyt vaitonaisena kohun keskellä, mutta amerikkalaismedioiden mukaan viestit olivat niin rajuja, että Hammer on menettänyt niiden seurauksena rooleja.

Nyt Page Six kertoo, että viranomaiset kiinnostuivat Hammerin Instagram-videosta, jossa Hammer antaa ymmärtää, että hänellä on seksisuhde Miss Caymansaarten kanssa.

Lehden mukaan Hammer julkaisi yksityisellä Instagram-tlillään videon, jossa hän kertoo Caymansaarille matkustamisessa olevan omat etunsa. Videolla nähtiin myös puolialastoman naisen vartalo.

– Minun on palattava Caymansaarille, joka on mälsää. Pilvellä on kuitenkin hopeareunus, sillä pääsen harrastamaan seksiä Miss Caymansaarten kanssa, Hammer runoili.

Hammer selitti hämyisellä videolla myös käyneensä huumetestissä ja läpäisseensä sen, vaikka oli nauttinut hallusinogeeneja.

Page Six kertoo, että missiorganisaatio tyrmistyi Hammerin väitteistä ja ilmoitti, ettei videolla näkyvä nainen ole nykyinen, eikä entinen Miss Caymansaaret.

Armie Hammer on viihtynyt viime viikot tiiviisti otsikoissa yksityisviestiensä ja salaisen Instagram-tilinsä ansiosta.­

Page Sixin mukaan paikalliset viranomaiset saivat valituksen Hammerista ja niinpä poliisit kävivät keskustelemassa näyttelijän somekäyttäytymisestä.

Poliisista vahvistetaan Page Sixille, että kyse on nimenomaan videosta, jossa ”Miss Caymansaaret” nähdään vähissä pukeissa.

– Hän sai varoituksen käytöksestään, poliisista kerrotaan lehdelle.

Hammer on pahoitellut videota ja kuvaillut sen olleen pelkkä ”vitsi”. Page Sixin mukaan näyttelijällä on Instagramissa salainen tili, jossa hän julkaisee kuvia puolialastomista naisista. Lehden mukaan osassa Hammerin julkaisemissa videoissa ja kuvissa on ollut nähtävillä myös huumausaineita.

Hammer on viettänyt amerikkalaislehtien mukaan paljon aikaa Caymansaarilla, sillä hänen ex-vaimonsa ja parin yhteiset lapset asuvat siellä. Hammer on salaisella Instagram-tilillään kertonut, että hän joutuu käymään huumetestissä aina ennen kuin tapaa lapsensa.

Näyttelijä tosin on Page Sixin mukaan hehkuttanut videoissaan läpäisseensä testit, vaikka oli huumausaineiden vaikutuksen alaisena.