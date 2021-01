Puoliksi saksalaisen Iltan ura alkoi, kun hän lauloi Cheekille pienessä työhuoneessa – yksi laulajatähden piirteistä on aina herättänyt huomiota Suomessa

Ilta Fuchs ei ajattele olevansa julkkis, vaikka hänen uransa alkoi samoilta lavoilta Cheekin kanssa. Nyt rakastunut laulaja tavoittelee paikkaa Suomen euroviisuedustajana.

Kunpa saisin vain laulaa. Se on ollut Ilta Fuchsin, 24, unelma niin kauan kuin hän muistaa. Ja sitä Jyväskylästä Helsinkiin muuttanut Ilta on saanut viime vuodet tehdäkin: hän on ollut vierailevana solistina Cheekin Sillat -kappaleessa vuonna 2015, saanut levytyssopimuksen, julkaissut useita sinkkuja ja puoli vuotta sitten myös ensimmäisen oman albuminsa Näitä hetkiä varten.

Nyt edessä on toisenlainen haaste. Perjantaina julkaistiin Iltan uutuuskappale Kelle mä soitan, jolla hän osallistuu Uuden musiikin kilpailuun ja tavoittelee paikkaa Suomen euroviisuedustajana.

– Tavoittelen aina sitä, että lauluni palvelisivat ihmisiä. Toivon, että mahdollisimman moni saisi kappaleesta lohtua yksinäisyyteen.

Laulaja Ilta on tällä hetkellä onnellisempi kuin koskaan aiemmin. Menestyksekkäiden työkuvioiden lisäksi hän meni juuri kihloihin.­

Musiikin tekeminen ja laulaminen ovat aina olleet lähellä suomalaissaksalaisen Iltan sydäntä. Hän ei kuitenkaan koe olevansa millään tavalla julkkis. Ilta myöntää nauraen, että jopa artisti-sanan käyttäminen tuntuu hänestä välillä vähän vieraalta.

– Olen lapsesta asti rakastanut laulaa, mutta en koskaan ajatellut päätyväni artistiksi. Tuntui jotenkin itsekkäältä sanoa, että minusta tulee kuuluisa.

Tähdet, tähdet -ohjelmassa vuonna 2019 ja All Together Now -ohjelman tuomaristossa viime vuonna nähty Ilta korostaa valikoivansa tarkkaan, mihin hän lähtee mukaan, sillä maineesta tai mammonasta hän ei ole kiinnostunut. Vuosien kuluessa Ilta on myös huomannut yhä konkreettisemmin, miten tärkeää on olla oma itsensä.

– Olen välitön, iloinen ja herkkä ihminen. Kun itkettää, itken, ja kun naurattaa, nauran. Ymmärrän, että joitain se saattaa ärsyttää, mutta tällainen minä vain olen.

Iltan ura on mennyt harppauksin eteenpäin, koska hän on ollut aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. –Siinä mielessä uskon tarkoitukseen.­

Samalla vilpittömyydellä Ilta hurmasi myös Jare Tiihosen, kun hänet tunnettiin vielä Suomen menestyneimpänä raptähtenä Cheekinä. Kuviossa oli mukana paljon onnekasta sattumaa, sillä Iltan manageri Tina Jukarainen työskenteli Cheekin managerin Carla Ahoniuksen kanssa. Heidän kauttaan Tiihonen kuuli Iltasta ja hänen laulutaidoistaan.

Juuri ja juuri täysi-ikäinen ja vasta Helsinkiin muuttanut Ilta löysikin pian itsensä samasta huoneesta Tiihosen ja managerien kanssa.

– Olin niin nuori ja tulin paikalle Jyväskylästä joku kukkapaita päällä. Menin pieneen työhuoneeseen, jossa oli sähköpiano. Sitten minun piti koelaulaa heille kolme biisiä.

Ilta täräytti ensimmäisenä ilmoille Aretha Franklinin Respectin. Hän ei osannut sen kummemmin jännittää hetkeä, josta lopulta tuli ponnahduslauta hänen uralleen.

– En suoraan sanoen tiennyt, miten iso tähti Jare oli. Tulin ihan eri maailmasta. Kasvoin perheessä, jossa ei keskitytty kuuluisuuksiin. Isäni kuunteli lähinnä klassista musiikkia ja äidin kanssa olemme lähinnä popittaneet autossa Céline Dionia cd-levyltä.

Ilta ja Jare Tiihonen esittivät Sillat-kappaleen Cheekin Valot sammuu -jäähyväiskonserteissa Lahdessa elokuussa 2018.­

Homma oli kuitenkin sillä selvä. Ilta pääsi Tiihosen taustalaulajaksi ja Sillat-hitin naissolistiksi. Seuraavat neljä vuotta Ilta kiersi Tiihosen mukana jokaisella keikalla festareilta aina viimeiselle keikalle Lahden Mäkimonttuun.

– Olen aina ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja vielä oikeiden ihmisten kanssa. Siinä mielessä uskon tarkoitukseen.

Kiertäminen Tiihosen kanssa oli korvaamaton oppikoulu uraansa aloittelevalle laulajalle.

– Se oli upeaa, ja meistä tuli kuin pieni perhe. Sain aloittaa maailman

luokan show’sta ja pääsin katsomaan, miten sellaisia keikkoja järjestetään.

Ilta valmistui pian Cheekin uran loppumisen jälkeen muusikoksi Helsingin Pop & Jazz Konservatoriosta. Ilta myöntää nauraen, että Suomen kärkikastiin kuuluvien keikkojen jälkeen oli mielenkiintoista aloittaa omat keikat täysin erilaisista lähtökohdista.

– Keikkailin esimerkiksi risteilylaivoilla. Massiiviset pyrotekniikat muuttuivat niin pieniin lavoihin, että hyvä kun rummut pysyivät siellä. Ne olivat kuitenkin minun keikkojani, ja ihmiset tulivat sinne katsomaan minua. Se tuntui hyvältä.

Suomeksi laulava Ilta on julkaissut tähän mennessä lukuisia sinkkuja ja yhden oman albumin. Nyt hän kirjoittaa kappaleita toiselle albumilleen.­

Paljon Iltan vilpittömästä elämänasenteesta on peräisin hänen lapsuudenkodistaan. Ilta asui koko nuoruutensa Jyväskylässä, jonne hänen saksalainen isänsä ja suomalainen äitinsä olivat asettautuneet.

Perheessä ei ollut televisiota, joten Iltalla oli tapana laulaa perheen olohuoneessa.

– Siinä missä muut katsoivat ehkä telkkaria, minä keskityin musiikkiin. Siinä oli tyhjä tila, joka piti täyttää. Minä täytin sen laululla.

Isä puhui Iltalle saksaa, joten kieli on hallussa edelleen. Kun Iltan mummo vielä eli, kävi perhe usein Berliinissä sukuloimassa. Kahden kulttuurin vaikutuksessa kasvanut Ilta on huomannut vuosien varrella luonteessaan olevan paljon myös saksalaisia piirteitä.

– Saksalaisuus näkyy minussa sosiaalisuutena. Saatamme istua esimerkiksi iltapalapöydässä tuntikaupalla. Ja olen koko lapsuuteni saanut kuulla, että minulla on kova ääni.

Vilkas keskustelukulttuuri ei ole aina sopinut suomalaiseen mentaliteettiin.

– Muistan, kun olimme joskus perheen kesken syömässä ravintolassa. Saimme naapuripöydistä todella paheksuvia katseita, kun nauroimme niin kovaa. Itse olen kuitenkin kantanut sosiaalisuuteni aina ylpeydellä.

Iltan saksalaiset sukujuuret sijoittuvat Berliiniin, joka on hänelle edelleen rakas paikka.­

Tällä hetkellä Ilta on onnellisempi kuin koskaan. Rakastuneen naisen vasemmassa nimettömässä kimmeltää kaunis timanttisormus, sillä hän meni joulun välipäivinä kihloihin puoliksi costaricalaisen miesystävänsä Troy Silvan kanssa. Pari on ollut yhdessä viime kesästä asti.

– Minusta on ihanaa sanoa, että olen rakastunut ja onnellinen. Perhe on ollut aina minulle iso voimavara, joten unelmoin omasta perheestä ja haluan joskus tulevaisuudessa paljon lapsia.

Yksityiselämän onni näkyy myös musiikissa. Tuore rakkaus kuuluukin todennäköisesti Iltan toisella albumilla, jota hän parhaillaan tekee.

– Erolaulut on jo kuultu, nyt on aika tehdä pirskahtelevampaa musiikkia.

Mielessä siintää tietysti myös Uuden musiikin kilpailu. Suomen viisuedustaja valitaan 20. helmikuuta. Kilpailussa on Iltan lisäksi kuusi muuta ehdokasta.

– Idolini Céline Dionkin on ollut viisuissa, ja vielä voittanut. Ehkä minäkin voin omalla tavallani seurata hänen jalanjälkiään.

Kävi UMK:ssa miten vain, aikoo Ilta tavoitella jatkossakin unelmiaan. Maailma on nuoren artistin silmissä avoin, ja ajatuksissa on aina aika ajoin käynyt myös muutto isän synnyinmaahan.

– Eihän sitä tiedä, vaikka lähtisin joskus Berliiniin. Olen päässyt elämässäni jo tähän pisteeseen asti, joten mikään ei estä minua unelmoimasta niin paljon kuin haluan.

Ilta myöntää, että hänen pirskahteleva luonteensa saattaa ärsyttää. –Kun itkettää, itken, ja kun naurattaa, nauran.­

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 20. helmikuuta klo 21 suorassa lähetyksessä. UMK21:n voittaja edustaa Suomea Euroviisuissa Rotterdamissa 18.-22.5.2021.