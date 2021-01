Arttu Wiskari avautuu koronan koettelemista bisneksistään – ”Siinä voidaan vetää 20 000 euroa vessanpöntöstä alas”

Arttu Wiskari on yksi Emma-gaalassa eniten ehdokkuuksia kahmineista artisteista.

Torstaina julkistettiin vuoden 2020 Emma-ehdokkaat. Yksi eniten ehdokkuuksia saaneista on laulaja Arttu Wiskari, jonka IS tapasi Hartwall-areenassa palkintogaalan lehdistötilaisuudessa. Wiskari on ehdolla viidessä eri kategoriassa, jotka ovat: vuoden artisti, albumi, biisi (Tässäkö tää oli), iskelmä ja yleisöäänestys.

Vuodesta 2006 musiikkia tehnyt Wiskari ei ole vielä saanut ainuttakaan Emma-palkintoa, vaikka hänen kappaleensa ovat suurimmalle osalle suomalaisista tuttuja ja soivat sekä radiossa että Spotifyssa runsaasti. 36-vuotias Wiskari uskoo, ettei ole saanut Emma-pystiä, koska hänen uransa on ollut aiemmin keskeneräinen.

– Urani on ollut kasvuprosessissa. Arttu Wiskari on tässä muuttanut matkan varrella tyyliään niin monta kertaa, mikä on ollut todella kivaa. Olen voinut tehdä kännistä tangoa, kahvimaitoa tai mökkitietä. Siihenhän se pohja on perustunut, että on aina saatu tehdä, mitä halutaan.

Wiskari kokee kasvaneensa vuosien varrella artistina ja kokee, että nyt oikeanlainen muotti omalle tekemiselle on löytynyt.

– Nyt olen päässyt vähän eroon siitä ”kansanmiehestä” ja minusta on tullut enemmän hyväksytty artisti kuin aikaisemmin.

Pauliina ja Arttu Wiskari pyörittävät yhdessä iltapäiväkerhoketjua. Kuva viime lokakuulta.­

Vuosi 2020 oli Wiskarille, kuten monelle muullekin artistille, hankala.

– Se oli ihan perseestä, Wiskari tiivistää tuntonsa viime vuodesta ja lisää:

– En tiedä, miten muutenkaan sitä sanoisi. Tämä on ollut rankkaa muillekin aloille kuin musiikkialalle.

Musiikin lisäksi Wiskari on monessa muussakin mukana. Korona on vaikuttanut hänen kesällä 2019 avattuun Wiskarila-ravintolaan suuresti. Siitä Wiskari on onnellinen, ettei hän ole joutunut irtisanomaan tai lomauttamaan ketään ravintolassa työskentelevästä 20 henkilöstä.

– Mikään ei olisi niin ikävää kuin että joutuisi sanomaan työntekijöille, että sori ei tarvitse enää tulla töihin. Kaikille on tiskarista ravintolapäällikköön onneksi löytynyt töitä.

Wiskarista tärkeintä on ollut, että hän ja muu henkilökunta ovat muovautuneet koronarajoitteiden tuomiin muutoksiin.

– Olemme esimerkiksi kuljettaneet erilaisia kimaroita jengille himaan. Olemme tehneet vaikkapa vappu- ja jouluannoksia.

– Se normaali iltahomma ravintoloissa ollaan menetetty aivan täysin. Minullahan menevät vanhaksi ravintolassa olevat kaikki kiljumenetelmällä valmistetut viinat ja siinä voidaan vetää 20 000 euroa vessanpöntöstä alas.

Wiskari toteaa, että yrittäjänä hän on tehnyt parhaansa vain selvitäkseen jollain tavalla, mikä on vaatinut paljon joustoa.

– Mekin olemme saaneet esimerkiksi (ravintolan) vuokraa vähän anteeksi.

Koronavuosi on vaikuttanut myös Wiskarin ja hänen vaimonsa Pauliina Wiskarin henkilökohtaiseen talouteen. Vuodesta 2013 asti naimisissa olleella parilla on kaksi lasta: 7-vuotias poika ja 5-vuotias tytär.

– Onhan sitä joutunut naftisti olemaan. Olen onneksi luonut itselleni ihan onnellisen aseman, etten ole laskenut kaikkia kortteja musabisneksen varaan. Minulla on onneksi muitakin töitä, joita pystyn tekemään.

Wiskarit pyörittävät yhdessä iltapäiväkerhoketjua, joka on heidän perheyrityksensä. Pauliina Wiskari on yrityksen toimitusjohtaja ja Arttu Wiskari yrityksessä osakkaana. Yrityksen perusti alun perin Wiskarin äiti 90-luvulla. Ketjulla on yhteensä viisi iltapäiväkerhoa Helsingissä ja Espoossa. Kerhossa lapset voivat koulun jälkeen tehdä läksyjä, syödä välipalaa ja viettää yhdessä aikaa erilaisten aktiviteettien parissa.

– Nyt olen esimerkiksi kuskaillut iltapäiväkerhoihin ruokaa.

Näiden töiden lisäksi Wiskari tekee myyntihommia parissa muussakin yrityksessä.

– Minulla on viitisen yritystä, toiset ovat isompia ja toiset pienempiä. Yksi uusi firma piti lanseerata hiljattain, mutta koronan vuoksi sitä siirrettiin.

Wiskari ei ole koskaan ajatellut, että elättäisi itsensä vain musiikilla.

– Kyllä musa on se ensimmäinen, mikä jää sitten pois näistä bisneksistä, Wiskari nauraa ja lisää:

– Tämä on jonkin aikaa hauskaa ja tästä on oikea elämä kaukana.

Wiskarista tuli valtavan suosittu vuonna 2010, kun hänen kappaleensa Mökkitie julkaistiin. Hän myöntää, että jossain vaiheessa suosio nousi päähän.

– Kyllä se kaikille tulee jossain vaiheessa, että liidellään tuolla korkeuksissa. Ryypättiin ja pidettiin hauskaa. Siitä tuli sitten kauheat verot maksettavaksi ja oltiin kusessa.

– Varmasti urani aikana on ollut myös selkään taputtelijoita, mutta ei minulla niin paljon fyrkkaa ole ollut, että he olisivat hyötyneet minusta mitenkään, Wiskari sanoo ja nauraa.