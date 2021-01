Arnold Schwarzenegger sai koronarokotteen – lohkaisi kuolemattoman repliikin rokotteen saamisen jälkeen

Schwarzenegger suositteli koronarokotteen ottamista kaikille.

Legendaarinen kehonrakentaja, näyttelijä ja poliitikko Arnold Schwarzenegger on saanut koronavirusrokotteen Yhdysvalloissa. 73-vuotias Schwarzenegger kirjoitti rokotteen saamisesta iloiseen sävyyn Twitterissä.

– Tänään oli hyvä päivä. En ole ikinä ollut yhtä onnellinen odottaessani jonossa. Jos olet oikeutettu (rokotteeseen nyt), liity joukkoihini ja ilmoittaudu saadaksesi rokotteesi, Schwarzenegger kannusti kirjoituksessaan.

Twitterissä julkaisemallaan videolla hän totesi saaneensa juuri rokotteensa ja suositteli samaa kaikille.

Näet Schwarzeneggerin rokotetervehdyksen otsikon alla olevasta ruudusta.

– Come with me if you want to live! hän lohkaisi videon lopussa viitaten kuolemattomaan repliikkiinsä Terminator 2 -elokuvassa.

Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa, että tule mukaani, jos haluat elää.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä pistetty noin 16,53 miljoonaa koronarokotetta.