Kotiliesi: Maria Ohisalo löysi Miika-puolisonsa Tinderistä – ensitreffit alkoivat viheliäisissä merkeissä

Maria Ohisalo kertoo Kotilieden haastattelussa, että hänen ja Miika-puolison roihahti Tinderissä vajaat kuusi vuotta sitten.

Sisäministeri Maria Ohisalo on ollut reilun vuoden naimisissa Miika-puolisonsa kanssa. Pari tutustui Tinderissä ja sopi ensimmäiset treffinsä pikavauhtia.­

Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo, 35, kertoo Kotilieden tuoreessa haastattelussa, että hän tutustui puolisoonsa Miikaan alun perin deittisovellus Tinderissä. Pari on nykyään naimisissa, mutta kuusi vuotta sitten tilanne oli vielä toinen.

Kotilieden mukaan Ohisalolla oli 27. kesäkuuta 2015 Tinder-treffit Helsingin Kauppatorin läheisessä kahviossa. Tapaaminen oli sovittu pikavauhtia, sillä pari ei ollut juuri ehtinyt tutustua ennen treffejään.

– Olimme viestitelleet Miikan kanssa ensimmäisen kerran vain muutamaa päivää aikaisemmin. Pitkän ajatustenvaihdon sijaan päätimme tavata nopeasti, Ohisalo kertoo Kotilieden haastattelussa.

Kaksikko tapasi aamulla, sillä Ohisalo oli osallistumassa iltapäivällä Pride-kulkueeseen ja piknikille ystäviensä kanssa. Ohisalon treffit alkoivat ikävästi, sillä kun hän kiiruhti tapaamaan Tinder-deittiään, teki Suomen kesäsää tepposet ja hän kastui läpimäräksi.

– Olin tavatessamme kuin uitettu koira ja raahasin mukanani valtavaa määrää pikniktavaraa. Miika ei onneksi säikähtänyt, vaan tapaamisesta jäi lämmin tunnelma, varmuus siitä että me kohtaamme vielä, Ohisalo kertoo Kotiliedessä.

Ja parihan kohtasi. He muuttivat yhteen puolen vuoden kuluttua ja avioituivat uudenvuodenaattona 2019.

Ohisalo kertoo Kotiliedessä olevansa äärimmäisen onnellinen siitä, että hän uskaltautui kuusi vuotta sitten Tinder-deiteille.

– Kumppanin löytyminen on elämän tärkeimpiä asioita: että kohtaa luotettavan ihmisen, jonka kanssa on hyvää ja turvallista olla ja jota rakastaa täysillä. Se on valtava onni ja etuoikeus, ihan parasta, hän sanoo.

Ohisalon puoliso Miika Johansson on pysytellyt poissa julkisuudesta, mutta pari on nähty yhdessä Linnan juhlissa.

Maria Ohisalo yhdessä puolisonsa Miika Johanssonin kanssa Linnan juhlissa vuonna 2019.­

Johansson on opiskellut kauppatieteiden maisteriksi ja työskentelee nykyään suomalaisen energiayhtiön ST1:n uusiutuvan energian liiketoimintayksikön johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Aiemmin Johansson on työskennellyt North European Oil Trade Oy:ssä (NEOT), joka toimittaa polttoaineita Pohjoismaiden suurimmille huoltamoketjuille.

Ekologisuus, ilmasto- ja ympäristöasiat ovat pariskunnalle tärkeitä. Arvot vaikuttivat vahvasti myös heidän häämatkakohteeseensa, sillä he päättivät matkustaa Suomen Lapin ilmastosyistä kaukaisen unelmakohteen sijaan.

– Kävimme läpi mahdollisuuksia, mihin kaikkialle voisimme matkustaa, kun nyt kerran elämässä naimisiin mennään. Sitten siinä alkoivat päästöt painaa mieltä. Päätimme lopulta tehdä häämatkan yöjunalla Lappiin. Siitä tuli ihan mieletön reissu, Ohisalo kertoi Me Naisille viime vuonna.