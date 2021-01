”Mustaksi lampaaksi” kuvaillun Blind Channelin kisakappale räjäytti viisufanien potin – ”Tämä on voittaja”

Tummanpuhuvan Blind Channelin UMK-kisakappale aiheutti valtaisan kehuryöpyn.

Jo kuudes UMK-finalistikappale eli Blind Channelin Dark Side on nyt julkaistu. Uuden musiikin kilpailun tiedotteessa oululaislähtöistä yhtyettä kuvaillaan ”tämän vuoden mustaksi lampaaksi”.

Bändin yhdessä tekemässä kilpailukappaleessa Dark Side tiivistyy Blind Channelin räväkkä tyyli. Yhtyeeseen kuuluvat Niko Vilhelm (laulu), Joel Hokka (laulu), Joonas Porko (kitara, laulu) Olli Matela (basso), Tommi Lalli (rummut) ja Aleksi Kaunisvesi (samplet, perkussiot).

– Me halutaan näyttää, että vaikka elämä olisi synkempää ja rajumpaa, voit silti pitää hauskaa. Tämä kappale on kaikille niille, jotka tuntevat ulkopuolisuutta ja riittämättömyyttä, joiden on joskus tehnyt mieli nostaa keskarit pystyyn ja huutaa. Me väitetään, että tällaisia ihmisiä on maailmassa paljon, ja Euroviisuthan on yhtenäisyyden juhlaa, oli se sitten missä muodossa tahansa, yhtye muistuttaa tiedotteessa.

Voit kuunnella kappaleen alla olevalta videolta.

Selvästi muista erottautuva tummempisävyinen kappale keräsi heti kehuja Youtubessa. Osa oli heti sitä mieltä, että UMK:n voittaja on löytynyt.

– Viisuillaanko ensi vuonna Suomen maaperällä? En ihmettelisi, jos tämä Rotterdamiin lähtee.

– Mie en käsitä että pienestä Suomesta voisi olla mahdollista lähettää näin mahtava kokoonpano. Ei voi olla totta. Tää on aivan mieletön.

Myös lukuisat kansainväliset viisufanit hullaantuivat kappaleesta ja toivoivat Suomen palaavan euroviisuihin rockedustuksella pitkästä aikaa.

– Tää on voittaja, pliis Suomi!

– Herranen aika, Suomi tarjoilee tavaramerkkinään. Rockkappaletta. Ja hyvää sellaista. Älä petä meitä nyt, Suomi!

– En yleensä tykkää tämän genren musiikista, mutta hitto, tähän jäi koukkuun! Tämä erottuisi viisulavalla ehkä ainoana rockbiisinä. Ja mikä muu maa muka voisi tuoda viisuihin tällaista musiikkia kuin Suomi?

– 12 pistettä Kreikalta! Mun lemppari!

– 12 pistettä myös Puolasta! Aistin voittajan.

– Myös minun suosikkini tähän mennessä. Toivotan onnea täältä Britanniasta.

– En voi uskoa, että pidän tästä näin paljon. Nyt on Suomella hyvä vuosi viisuissa.

Violent popiksi musiikkiaan luonnehtiva Blind Channel perustettiin vuonna 2013 tähtäimessä maailmanvalloitus, ja suunnitelma laitettiin vauhdilla käyntiin: vain vuosi perustamisen jälkeen yhtye päätyi esiintymään maailman suurimmille raskaan musiikin festivaaleille Saksan Wacken Open Airiin, jonka jälkeen yhtye solmi ensimmäisen levytyssopimuksensa. Vuonna 2018 Blind Channel huomioitiin Emma-ehdokkuudella Vuoden rock -kategoriassa.

Pitkään viisihenkisenä yhtyeenä toiminut Blind Channel vahvistui viime syksynä kuudennella jäsenellä Aleksi Kaunisveden liittyessä mukaan ryhmään. Aleksi tunnetaan myös soolourastaan, ja hän on yksi Suomen menestyneimmistä tuottaja-dj-artisteista.

Myös UMK-ammattilaisraati pitää hienona asiana, että mukaan saatiin tänä vuonna myös rock-edustusta.

– Blind Channel on yksi suomalaisen rockin potentiaalisimmista vientibändeistä. Suomi on yhä suurelta osin rock-maa, joten on mahtavaa että mukana on vähintään yksi sen genren edustaja – ja onhan se meidän ainoa euroviisuvoittokin tullut rockilla, raati summaa.