Rihanna tukee uutta presidenttiä suorasukaisella kuvalla – jättää hyvästit Donald Trumpille vain alushousut jalassaan

Donald Trumpia äänekkäästi kritisoinut laulajatähti Rihanna julkaisi Twitterissä paljonpuhuvan kuvan heti virkaanastujaisten jälkeen.

Laulajatähti Rihanna, 32, on kuulunut Yhdysvaltain uuden presidentin Joe Bidenin tukijoihin aivan alkumetreiltä saakka. Keskiviikkona virkaan astunutta Bideniä on ylistetty julkkisten keskuudessa runsaasti. People-lehden mukaan myös Rihanna kantoi jälleen kortensa näyttävästi kekoon.

Rihanna julkaisi Twitterissä huomiota herättävän kuvan, jossa hän kantaa isoja mustia jätesäkkejä roskikseen. Yllään Rihannalla on kiiltävät hanskat, t-paita ja aurinkolasit, mutta jalassaan vain alushousut ja pinkit korkokengät.

– Olen täällä vain auttamassa, Rihanna velmuilee kuvatekstissä.

Kuvan tunnisteena on käytetty we did it Joe, eli me teimme sen Joe. Lause viittaa varapresidentti Kamala Harrisin tuuletuksiin, jotka tallentuivat marraskuussa viraalihitiksi nousseelle videolle. Videossa Harris iloitsee kertoessaan Joe Bidenille heidän voittaneen vaalit.

Symbolinen kuva ei tule yllätyksenä, sillä Rihanna on kritisoinut entistä presidenttiä Donald Trumpia äänekkäästi sosiaalisessa mediassa. Myös moni Rihannan seuraaja yhtyi tähden mielipiteeseen ja ylisti kuvaa.

– Roskat on nyt todellakin saatu ulos!

– Juuri tämän takia olet legenda!

Eräs intohimoinen fani oli jopa taiteillut oman, alkuperäistäkin suorasukaisemman version tähden kuvasta. Kuvassa Rihanna tallaa korkokengällään maassa makaavaa Donald Trumpia. Pilapiirroksessa näkyvät suihkutusmaalit viittaavat Rihannan viime syksynä jakamaan kuvaa graffitiseinästä. Eräässä graffitissa luki lehtitietojen mukaan ”f**k Trump”.

Ylivoimaisesti eniten kommenteissa pyydettiin kuitenkin Rihannaa julkaisemaan vihdoin uusi albumi. Edellisestä kerrasta on vierähtänyt tovi, sillä Anti ilmestyi vuonna 2016.

– Nyt kun roskat on viety, voisit julkaista albumin!

Lady Gagan mahtipontinen asuvalinta herätti huomiota virkaanastujaisissa.­

Useat maailmantähdet ovat tukeneet Joe Bidenia. Keskiviikkona järjestetyissä virkaanastujaisissa esiintyi muun muassa Jennifer Lopez ja Lady Gaga.