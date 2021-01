Kamala Harris asteli tv-kameroiden eteen dramaattisessa mustassa asussa – puvulla väkevä symbolinen viesti

Kamala Harris vaihtoi violetin asunsa mustaan pukuun tv-lähetystä varten.

Presidentti Joe Bidenin ja maan historian ensimmäisen naisvarapresidentin Kamala Harrisin kunniaksi järjestettiin tähti tulvinut tv-show, jonka lähettivät suorana useat yhdysvaltalaiskanavat.

Kamala Harris vaihtoi asua Celebrating America -lähetykseen ja asteli tv-kameroiden eteen dramaattisessa kokomustassa asussa.

Harper's Bazaar -lehti kuvailee Harrisin asuvalinnalla olleen voimakas symbolinen merkitys, sillä smokkikauluksinen asu on tummaihoisen suunnittelija Sergio Hudsonin käsialaa.

Kamala Harris pukeutui Celebrating America -tv-lähetykseen kokomustaan asuun.­

Hudson sanoo Harper’s Bazaarille halunneensa suunnitella varapresidentille asun, joka sopii Harrisin tyyliin.

– Haluamme vähän piristystä, joten sanoin, että entä jos puemme hänet paljetteihin? Hudson kertoo lehdelle inspiraatiostaan.

Kamala Harris on aikaisemminkin luottanut Sergio Hudsoniin asuvalinnoissaan. Hudson suunnitteli Harrisille presidentinvaalien aikana useita asukokonaisuuksia.­

Harrisilla oli Celebrating America -lähetyksessä yllään nilkkoihin asti ulottuva takki, jonka alta pilkisti paljetein koristeltu kimmeltävä cocktailmekko.

– Pidin asun siluetin hyvin linjakkaana ja selkeänä, koska se on varapresidentin tyyliä. Paljetit antavat hänelle ripauksen glamouria, koska se tapa, jolla hän on rikkonut lasikattoja on meille monille valonpilkahdus. Hän sädehtii, jotta me kaikki voimme sädehtiä, Hudson kuvailee asun symbolista merkitystä.

Hudsonin suunnittelema asu nähtiin virkaanastujaisissa myös rouva Michelle Obaman yllä. Harris puolestaan esiintyi aiemmin virkaanastujaisissa nuoren mustaihoisen muotisuunnittelijan Christopher John Rogersin leningissä ja takissa.

Kamala Harris nähtiin virkaanastujaisissa ensin violetissa puvussa.­

Michelle Obaman purppuranvärinen housupuku herätti runsaasti huomiota kansainvälisessä mediassa. Sosiaalinen media täyttyi viesteistä, joissa ihasteltiin rouva Obaman tyylitajua.

Rouva Michelle Obama pukeutui Joe Bidenn virkaanastujaisissa Sergio Hudsonin suunnittelemaan asuun.­

Sergio Hudson sanoo Harper’s Bazaarille olevansa häkeltynyt suunnittelemansa asun saamasta vastaanotosta.

– Ihmiset etsivät kauneuden ja toivon täyttämää hetkeä. Taisin tarjota heille sellaisen, Hudson naurahtaa.