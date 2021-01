Huomasitko jotain erikoista virkaanastujaisten ”pukukoodissa”? Presidentin itsensä ele jäi monilta huomaamatta

Kamala Harrisin puoliso ja presidentti Joe Biden pukeutuivat molemmat Ralph Laureniin.

Vaatevalinnat saivat näkyvän roolin Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaistilaisuudessa 20. tammikuuta, kun useat tilaisuuden merkkihenkilöt valitsivat ylleen voimakkaan symboliarvon omaavat asukokonaisuudet.

Varapresidentin virkavalan vannonut Kamala Harris esiintyi nuoren mustaihoisen muotisuunnittelijan Christopher John Rogersin leningissä ja takissa. Rogers on vasta 27-vuotias, mutta on onnistunut luovimaan tietään kohti muotialan huippua. Hän on aiemmin suunnitellut pukuja muun muassa Michelle Obamalle, Rihannalle ja Beyoncélle.

Harris valitsi käyttää mustaihoisen suunnittelijan pukua, millä on iso painoarvo monille amerikkalaisille. Muotiteollisuus on ollut vuosikymmeniä vaaleaihoisten oma pelikenttä.

Kamala Harris pukeutui violettiin, koska se on naisten äänioikeuden puolesta taistelleiden väri.­

Puvun violetti värikään ei ollut sattumaa, vaan se oli kunnianosoitus naisten äänioikeusaktivismia kohtaan sekä erityisesti Shirley Chisholmia kohtaan. Chisholm oli ensimmäinen mustaihoinen Yhdysvaltojen kongressiin päässyt nainen.

Violetti, valkoinen ja keltainen olivat naisten äänioikeutta ajaneen liikkeen värit 1900-luvun alussa. Violetti symboloi siinä lojaaliutta. Naiset saivat äänioikeuden Yhdysvalloissa vuonna 1920.

Varapresidentillä oli kaulassaan puertoricolaisen suunnittelijan Wilfredo Rosadon tekemä helmikaulakoru. People-lehti kertoo, että helmien käytöstä on tullut Harrisin tavaramerkki tämän vaalikampanjan aikana.

Harrisin puoliso Doug Emhoff käytti vaimonsa rinnalla Ralph Laurenin pukua.

Michelle Obama valitsi ylleen purppuraa.­

Poliitikko ja entinen ministeri Hillary Clinton ja entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama käyttivät tilaisuudessa niin ikään violettia. He halusivat kunnioittaa värivalinnallaan presidentti Bidenin poliittista näkemystä yhtenäisyydestä. Violetti on siten demokraattien sinisen ja republikaanien punaisen yhdistelmä.

Obamat (vas.), Bushit ja Clintonit.­

Presidentin puoliso Jill Biden pukeutui vaaleansiniseen takkiin ja leninkiin. Takissa oli samettiset hihansuut ja leningissä upeat Swarovskin kristalleista ja helmistä tehdyt koristeompeleet. Asukokonaisuuden suunnitteli Alexandra O'Neill.

Presidentti Bidenilla itsellään oli myös Ralph Laurenin puku, kertoo muun muassa CNN.

Miesten pukuvalinnat eivät olleet onnekas sattuma. Lauren on kaikkien aikojen menestyneimpiä amerikkalaisia muotisuunnittelijoita. Hän syntyi vuonna 1939 juutalaisten maahanmuuttajavanhempien perheeseen. Biden on käyttänyt pitkän poliittisen uransa aikana jo vuosikausia nimenomaan Laurenin pukuja.

Jill ja Joe Biden kävelivät käsi kädessä presidentin virkaanastujaistilaisuuteen.­