Michelle Obama varasti show’n Bidenin virkaanastujaisissa – Lady Gagakin lumoutui

Virkaanastujaisia seuranneet hehkuttivat kilpaa entisen ensimmäisen naisen tyyliä ja leppoisaa käytöstä.

Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaiset ovat normaalisti muistettavia tapahtumia. Tämän vuoden show ei liene poikkeus, koska turvatoimet ovat olleet poikkeukselliset eikä paikalla ole normaaliin tapaan vieraita, koska koronaviruspandemia runtelee Yhdysvaltoja.

Tämän vuoden virkaanastujaiset ovat saaneet myös sosiaalisen median hullaantumaan. Yksi päivän suurimmista puheenaiheista on ollut Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama, joka lipui paikalle näyttävässä purppuranvärisessä housupuvussa.

– Tämä, kommentoi muusikko Justin Timberlake Twitterissä.

https://twitter.com/jtimberlake/status/1351962314325442565

– En pääse yli Michelle Obaman hiuksista! Nuo kiharat! tuo ilmavuus! Se kiilto!!!

https://twitter.com/TheJessieWoo/status/1351968109486350338

Obama on päivän aikana ihastuttanut sosiaalisen median käyttäjiä muun muassa hiuksillaan ja asullaan, jota on kutsuttu muun muassa virheettömäksi ja virkaanastujaisten parhaaksi asuksi.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan Obaman asun on suunnitellut yhdysvaltalainen Sergio Hudson, joka on aiemmin suunnitellut asuja muun muassa Beyoncelle, Rihannalle ja Jennifer Lopezille.

– Arvostetaan hetki entistä ensimmäistä naista Michelle Obamaa, kommentoi yksi Twitter-käyttäjä.

Lisäksi sosiaaliseen mediaan on tehnyt vaikutuksen Obaman ja juuri virkavalansa vannoneen varapresidentti Kamala Harrisin tekemä kahden käden nyrkkitervehdys.

Obama tervehti Lady Gagaa tämän esiintymisen yhteydessä.­

Myös Yhdysvaltain kansallislaulun laulaneen Lady Gagan kerrotaan huomanneen Obaman. Independentin mukaan matkalla pois lavalta Lady Gaga pysähtyi Obaman luokse kiitettyään ensin Joe ja Jill Bidenia.

– Näytät upealta, Lady Gagan kerrotaan kuiskanneen.

Lisäksi sosiaalisessa mediassa on jälleen herättänyt ihastusta Michelle Obaman ja Yhdysvaltain entisen presidentin George W. Bushin erikoinen ystävyys.

– George Bush rakastaa Michelle Obamaa, kommentoi yksi Twitter-käyttäjä.

Kaksikko on vuosien varrella varrella kehunut toisiaan, vaikka he edustavatkin poliittisen kentän eri puolia, Bush republikaaneja ja Obama demokraatteja. Monissa tilaisuuksissa pari on kuvattu halaamassa ja pitelmässä toisiaan kädestä.

Erimielisyyksistä huolimatta heistä löytyy myös yhteisiä puolia.

– Arvomme ovat samat, Obama sanoi vuonna 2019 Today Show’ssa.