Jennifer Lopezin esiintyminen Joe Bidenin virkaanastujaisissa sai amerikkalaiset hullaantumaan – teki lavalla jotain täysin poikkeuksellista

Laulaja Jennifer Lopez sai katsojat puolelleen puhumalla mikrofoniinsa espanjaksi virkaanastujaistilaisuudessa.

Laulaja Jennifer Lopez esiintyi Yhdysvaltain 46. presidentin Joe Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin virkaanastujaistilaisuudessa.

Lopez esitti tilaisuudessa folk-kappaleen This Land Is Your Land. Se on alun perin Woody Guthrien kirjoittama ja esittämä. Vuonna 1940 ilmestynyt kappale on todella tunnettu Yhdysvalloissa ja siitä on tehty vuosien varrella lukuisia uusia versioita.

Sitten hän siirtyi laulamaan isänmaallista kappaletta America The Beautiful.

Esityksen loppuvaiheessa laulaja huudahti mikrofoniinsa yllättäen espanjaksi:

– Yhdelle, jakamattomalle, Jumalan alaiselle kansakunnalle, joka antaa vapauden ja oikeuden kaikille, kuuluu vapaa suomennos laulajan sanoista.

Sanat olivat osa Yhdysvaltojen lippuvalasta, jolla vannotaan uskollisuutta Yhdysvaltain lipulle ja kansakunnalle. Englanniksi Lopezin lausumat sanat olivat: ”One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all”

Sitten hän lauloi pari säettä vuoden 2000 hitistään Let’s Get Loud.

Tilaisuudessa ei ollut paikan päällä isoa yleisöjoukkoa kuten aiemmissa virkaanastujaistilaisuuksissa pandemian vuoksi. Paikalla oli vain eturivin poliitikkoja ja heidän perhettään.

Kansa hullaantui Lopezin esiintymisestä täysin ja Twitter täyttyi nopeasti ylistävistä viesteistä.

Virkaanastujaiskomitea julkaisi etukäteen seuraavan esiintyjälistan:

Rukous, isä Leo O'Donovan

Uskollisuusvakuutus lipulle, palopäällikkö Andrea Hall

Kansallislaulu, Lady Gaga

Runo, runoilija Amanda Gorman

Musiikkiesitys, Jennifer Lopez

Siunaus, pastori Silvester Beaman

Lopez on ilmaissut julkisuudessa selkeästi poliittisen kantansa vuoden 2020 presidentinvaaleihin liittyen, kuten moni muukin julkisuuden henkilö Yhdysvalloissa. Lopez puhui aiheesta hiljattain muun muassa Elle-lehden kansihaastattelussa.

– Olen sanonut kaikille kollegoilleni ja perheenjäsenilleni, että älä edes puhu minulle, jos et ole äänestänyt. Maailma hämmentää minua, koska minusta tuntuu, että me kaikki tiedämme, että asioiden on pakko muuttua.

– Sillä ei ole väliä, oletko republikaani vai demokraatti. Jos katsot maailmaa tällä hetkellä, tiedät, että voimme suoriutua paremmin. Emme voi pysyä Trumpin hallinnossa, emme vain voi. Se on hulluutta, Lopez julisti.

Tarkennettu Lopezin espanjankielisen lauseen merkitystä kello 19.42.