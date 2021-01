Näiden biisien tahtiin Trump nousi viimeistä kertaa Air Force Oneen – mitä sinulle tulee mieleen Y.M.C.A.:sta?

Village People on pyytänyt presidenttiä lopettamaan musiikkinsa käyttämisen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trump tapahtumissaan soittama musiikki on herättänyt taas huomiota. Kun väistyvä presidentti nousi keskiviikkona viimeistä kertaa Air Force One -lentokoneeseen, tapahtumassa soi Frank Sinatran klassikkokappale My Way. Tapahtumassa soi myös muita tuttuja kappaleita, kuten 70-luvun Village People -yhtyeen kappale Y.M.C.A.

Trump on aiemminkin käyttänyt vuonna 1978 julkaistua discoklassikkoa kampanjatilaisuuksissaan ja kampanjavideoillaan.

Yhtye ei ole aina ollut kappalevalinnoista mielissään, ja esimerkiksi lokakuussa Village Peoplen laulaja Victor Willis kertoi BBC:lle pyytäneensä Trumpin kampanjaa lopettamaan yhtyeen musiikin soittamisen. Willis kertoi kuitenkin myös, että kampanjalla on oikeudet käyttää kappaletta. Rolling Stone -lehden mukaan Willis on aiemmin hyväksynyt kappaleen käyttämisen.

Kappaleen käyttäminen kampanjatilaisuuksissa on herättänyt Yhdysvalloissa aiemmin laajaa huomiota. Lokakuussa Saturday Night Live -ohjelmassa esitettiin kappaleesta versio, jonka muokatuissa lyriikoissa Trumpia pyydettiin lopettamaan kappaleen käyttö ja maksamaan siitä.

Trump on käyttänyt tilaisuuksissaan muitakin Village Peoplen kappaleita. Esimerkiksi 6. tammikuuta järjestetyssä tapahtumassa, joka päättyi kongressitalon valtaukseen, soitettiin yhtyeen kappaletta Macho Man.

Donald ja Melania Trump tanssin pyörteissä virkaanastujaisissa 2017.­

Samoin Sinatran My Way on soinut Trumpin tilaisuuksissa aiemminkin. Kappale soi neljä vuotta sitten Trumpin virkaanastujaisissa, joissa presidenttipari tanssi illan ensimmäisen tanssin kappaleen tahtiin.