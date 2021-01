Melania Trump valitsi ylleen poikkeuksellisen asun – eikä tämä ollut ensimmäinen kerta

Melania Trump oli pukeutunut Valkoisesta talosta poistuessaan mustaan asuun. Mustan värin on perinteisesti mielletty symboloivan surua.

Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaispäivänä on perinteisesti seurattu tarkasti niin presidenttien kuin ensimmäisten naisten asuvalintoja. Tänään ensimmäisen naisen tehtävästä väistynyt Melania Trump pukeutui aiemmista virkaanastujaisista poiketen kokonaan mustaan asuun.

Väistyvä presidenttipari pukeutui mustaan. Donald Trumpilla oli republikaaneja symboloiva punainen kravatti.­

Melania Trumpin mustaa asuvalintaa voi pitää poikkeuksellisena, sillä esimerkiksi vuoden 2017 virkaanastujaisissa väistynyt ensimmäinen nainen Michelle Obama pukeutui punaiseen mekkoon. Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama puolestaan pukeutui tuolloin mustaan pukuun ja siniseen kravattiin.

Obaman pariskunnan värivalintojen on arvioitu symboloineen demokraattien ja republikaanien värejä. Värivalinnoilla saatettiin korostaa sitä, että presidenttipari halusi toimia yli puoluerajojen. Michelle Obaman yllä tuolloin nähty tummanpunainen väri on perinteisesti myös symboloinut lämpöä ja rohkeutta.

Michelle ja Barack Obama esiintyivät Trumpin virkaanastujaisissa demokraattien ja republikaanien väreissä.­

Michelle Obama pukeutui punertavaan asuun myös Bidenin virkaanastujaispäivänä. Barack Obamalla nähtiin taas sininen kravatti.­

Värisymboliikkaa on nähty muulloinkin, sillä Donald Trumpille vuoden 2016 presidentinvaaleissa hävinnyt Hillary Clinton pukeutui konsessiopuheessaan harmaaseen jakkupukuun, jonka kaulukset ja aluspaita olivat violetin väriset.

– Vuoden 2016 presidentinvaaleja seuraavana päivänä minä ja Bill pukeuduimme violettiin. Kun punaisen ja sinisen värin sekoittaa, syntyy violetti väri. Tällä viittasimme kansan kahtiajakoon, Hillary paljasti muistelmissaan.

Hillary ja Bill Clintonin vuoden 2016 asulla viitattiin Yhdysvaltojen jakautuneisuuteen. Hillary kuitenkin sanoi uskovansa, että että kansa on yhtä. Kun punaista ja sinistä väriä sekoittaa, tuloksena on violetti väri.­

Hillary Clinton pukeutui myös tämän vuoden virkaanastujaisissa violettiin.­

Hillary Clinton sanoi puheessaan, että vaikka kansa onkin jakautunut, hän uskoo Amerikkaan.

Tänään virkavalan vannovan presidentti Joe Bidenin vaimolla Jill Bidenilla on puolestaan yllään vaaleansininen jakku ja mekko, jotka ovat samanväriset kuin Melania Trumpilla neljä vuotta sitten Donald Trumpin virkaanastujaisissa.

Varapresidentti Kamala Harris pukeutui violettiin. Väri on CNN:n mukaan kunnianosoitus Shirley Chisholmille, joka oli ensimmäinen afroamerikkalainen Yhdysvaltain presidentiksi pyrkinyt nainen.

Kun Donald Trumpin virkaanastujaiset pidettiin 20.1.2017, Melania Trump oli pukeutunut vaaleansiniseen mekkoon ja jakkuun. Vaaleansinisen värin on perinteisesti katsottu symboloivan rauhaa ja luotettavuutta.

Melania Trumpin arvioitiin tuolloin jäljitelleen asuvalinnallaan ehkä kaikkien aikojen suosituinta ensimmäistä naista, Jackie Kennedyä.

Melania Trump oli pukeutunut vuoden 2016 virkaanastujaisissa vaaleansiniseen, joka symboloi rauhaa ja luotettavuutta.­

Melania Trump on itsekin kertonut tuoneensa joskus kantansa esiin asunsa avulla. Esimerkiksi vuoden 2018 kesäkuussa ensimmäinen nainen vieraili lasten turvakodissa Texasissa. Hän oli pukeutunut takkiin, jonka selässä luki ”I really don’t care, do you?”. Takkivalinta herätti valtavan kohun. Melania Trump perusteli myöhemmin, että hän ei suunnannut takin viestiä turvakodin lapsille, vaan ”vasemmistomedialle, joka kritisoi häntä”.

Rouva Trump on tunnetusti pukeutunut kalliiden luksusbrändien vaatteisiin. Tänään hänen musta asukokonaisuutensa koostui muun muassa Chanelin ja Hermesin ranskalaisten luksusbrändien vaatteista ja asusteista.