Joe Bidenin Ashley-tytär antoi erittäin harvinaisen tv-haastattelun – paljastaa, miksi piiloutuu julkisuudelta

Yhdysvaltain tulevan presidentin Joe Bidenin Ashley-tytär vieraili Today-ohjelmassa kertomassa tunnelmistaan ennen isänsä virkaanastujaisia.

Yhdysvaltojen tulevan presidentin Joe Bidenin Ashley-tytär on antanut elämänsä ensimmäisen televisiohaastattelun. Ashley Biden, 39, vieraili TODAY-ohjelmassa vain hieman ennen isänsä virkaanastujaisia. Joe Bidenin virkaanastujaisia vietetään Yhdysvalloissa tänään, Suomen aikaa iltaseitsemästä alkaen.

Ashley Biden kertoi haastattelija Jenna Bush Hagerille, Yhdysvaltain entisen presidentin George W. Bushin tyttärelle, olevansa innoissaan siitä, että hänen isästään tulee Yhdysvaltain 46. presidentti. Ashley Biden on Joe ja Jill Bidenin ainoa tytär.

Ashley on Jill ja Joe Bidenin ainoa tytär.­

Joe Bidenin ensimmäinen vaimo Neilia menehtyi traagisesti auto-onnettomuudessa vuonna 1972. Samaisessa onnettomuudessa menehtyi myös pariskunnan pieni tyttövauva, mutta perheen pojat Beau ja Hunter selvisivät ilman vakavia vammoja. Ashley Bidenin mukaan onnettomuus näkyy edelleen hänen isänsä käyttäytymisessä. Perhe on ja tulee aina olemaan Joe Bidenille maailman tärkein asia.

– Isä on niin empaattinen ja hänellä on kyky tunnistaa ihmisten tuska sekä kyky lohduttaa heitä. Perhe on hänelle prioriteetti numero yksi. Perheessämme on edelleen sääntö, että missä tahansa isä on, oli kokous kuinka tärkeä tahansa, jos joku hänen lapsistaan soittaa, hänet täytyy hakea sieltä, Ashley Biden kertoi haastattelussa.

Joe Biden tapasi nykyisen vaimonsa Jillin kolme vuotta ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen. Pariskunta on ollut naimisissa 43 vuotta.

– Äiti todella pitää isän maan pinnalla. Hän muistuttaa häntä aina viemään roskat ulos. Jopa tänä aamuna hän totesi, että muista tiskata astiasi. Hän sanoo: ”Joe, pese se kulho, älä vain jätä sitä altaaseen”, Ashley nauroi.

Ashley kertoo olevansa innoissaan isänsä valinnasta Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi.­

Ashley Bidenilla oli syntyessään kaksi isoveljeä, Beau ja Hunter Biden, jotka olivat hänen isänsä lapsia tämän edellisestä liitosta. Beau Biden kuitenkin menehtyi aivokasvaimeen vuonna 2015. Ashley oli läheinen isoveljensä kanssa ja hän kertoi haastattelussa olleensa tämän rinnalla läpi rankan kemoterapiajakson.

– Hän oli hieno mies. Hän oli rehellisyyden perikuva, mutta hänellä oli myös hauska, hullutteleva puoli ja hyvä huumorintaju. Kaipaan sitä, että saisin istua hänen kanssaan samassa huoneessa, edes hiljaa ja sanomatta mitään. Hän oli 46-vuotias nukkuessaan pois. Isästä tulee maamme 46. presidentti, Ashley muisteli.

Ashley jakoi myös yhden muiston, joka sijoittui Joe Bidenin ja Donald Trumpin välisen vaalitaiston aikaan. Bidenin kampanja oli vaikeuksissa, ennen kuin tilanne Etelä-Carolinan osavaltiossa kääntyi lopulta demokraattien eduksi. Vaikeana hetkenä Ashley ja Joe Biden livahtivat sisään pieneen kirkkoon ja yhtäkkiä he kuulivat kaiuttimista On Eagles Wings -kappaleen. Kappale oli aina muistuttanut tulevaa presidenttiä hänen edesmenneestä pojastaan.

– Isä ja minä katsoimme toisiamme, itkimme silmät päästämme, halasimme ja totesimme, että tämä on Beau. Ja minä mietin, että Beau. Oliko sinun pakko mennä näin pitkälle, Ashley kertoi haastattelussa.

Joe Bidenista tuli Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajasuosikki sen jälkeen, kun hän puolelleen Etelä-Carolinan osavaltion. Vaalitaistelu silloista presidenttiä Donald Trumpia vastaan äityi toisinaan rumaksi ja myös Ashley Biden sai tuntea kamppailun nahoissaan.

– Niinä hetkinä meillä oli toisemme. Kyllä, se teki kipeää, mutta samaan aikaan sitä tietää totuuden, Ashley Biden pohti.

– Minä tiedän, te tiedätte, millainen mies isäni on ja millainen nainen äitini on ja millainen mies minun veljeni on. Se julmuus ja ilkeys... Sen vuoksi minulla ei ole julkisia sosiaalisen median tilejä. Haluan pitää rajoja yllä itseni vuoksi, sillä uskon kiltteyteen ja inhimillisyyteen, hän jatkoi.

Haastattelussa Ashley Biden otti kantaa myös maan viime aikaisiin tapahtumiin. 6. tammikuuta protestoijat tunkeutuivat Yhdysvaltain kongressirakennukseen kesken kokouksen, jossa kongressin oli tarkoitus vahvistaa Bidenin valinta maan seuraavaksi presidentiksi. Mielenosoittautujat tunnustautuivat Trumpin kannattajiksi.

– Olin todella surullinen, että tämä on se paikka, jossa minä kasvoin. Paikka, jossa isäni on työskennellyt oli 30 vuoden ajan, pyhä paikka. Kun näin, mitä tapahtui ja mitä oli meneillään, se oli todella kauhistuttavaa, Biden totesi haastattelussa.

Voit katsoa pätkän Ashley Bidenin televisioesiintymisestä yllä olevasta videoikkunasta.

Presidentti Trump ei osallistu Joe Bidenin virkaanastujaisiin, vaikka niin on perinteisesti ollut tapana. Myöskään Melania Trump ei ole tavannut Yhdysvaltain tulevaa ensimmäistä naista ja rikkoo näin ollen pitkäaikaista perinteen.

– Ei, en usko että he toimivat perinteisen protokollan mukaan, mikä on harmillista, mutta olemme kaikki sinut asian kanssa, Ashley Biden pohti haastattelussa.

Ashley Biden on tehnyt pitkään töitä sosiaalityön parissa ja tähän asti hän on pysytellyt poissa parrasvaloista. Jos Ashley päätyy jollain tavalla isänsä hallintoon, hänen uskotaan hyödyntävän pitkää sosiaalityön kokemustaan ja keskittyvän todennäköisesti myös naisia koskettaviin kysymyksiin.

Joe Bidenin virkaanastujaisia voi seurata suorassa lähetyksessä IS:n verkkosivuilta. Seremonioiden kohokohta on noin kello 19 Suomen aikaa, kun Biden vannoo valan ja pitää sen jälkeen puheensa.