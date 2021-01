Tässä ovat Temptation Island Suomen uudet viettelijäsinkut! ”Jos selkä on notko, niin mä voin olla sun jalkovälityyny”

Levillä koetaan kuumia tunteita, kun 20 sinkkua viettelee varattuja maailman ensimmäisellä talvisella Temptation Island -kaudella.

Temptation Island Suomi tulee taas! Tällä kertaa keihäsmatkalla laaksojen ja kukkuloiden oppaina toimii 20 kuumaa sinkkua, jotka pistävät neljän pariskunnan päät pyörälle nyt ensimmäistä kertaa koko formaatin historiassa talvisissa maisemissa. Juontajana Levillä nähdään tietenkin kaikille tuttu grillimestari Sami Kuronen.

Unohtumattomat elämykset ja uudet tuttavuudet saavat varatut asettamaan parisuhteensa ja itsensä testiin, josta jokainen tietenkin alkuun uskoo selviävänsä moitteettomasti. Usko laitetaan pian koetukselle, kun kielletyn hedelmän kutsu voimistuu päivien ja viikkojen kuluessa.

Tässä ovat Temptation Island Suomen uudet viettelijäsinkut! Sinkkujen kuvat on ottanut Lars Johnson.

Naissinkut:

Jenna, 26, Helsinki

”Nyt ku on tää korona, me ollaan kaikki täällä ihan horona.”

Pintakäsittelijän ja baarimikon töitä tekevä Jenna harrastaa vapaa-ajallaan kuntosalilla käyntiä. Jenna kuvailee olevansa menevää sorttia ja tulevalle matkalle hän lähtee innokkain ja odottavin tunnelmin. “Aion tuoda tullessani positiivista energiaa ja ikimuistoisia bileitä”, Jenna kertoo

Jennan tulevaisuuden haaveisiin kuuluu hyvä työ ja perhe, mutta tällä hetkellä elämäniloinen nainen nauttii sinkkuelämästään. Edellisen suhteen päättymisestä on vajaa vuosi, eikä uuden kumppanin etsintä ole tällä hetkellä hänen suunnitelmissaan. Jenna ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö oikeanlaisen ihmisen tullessa kohdalle tilanne voisi muuttua.

Jennan sukat saavat pyörimään tatuoidut ja luotettavat miehet, jotka ottavat muut huomioon. Kiinnostaviin miehiin Jenna tekee vaikutuksen katsekontaktilla ja keskustelutaidoillaan.

Inka, 26, Kouvola

“Mä harrastan neulomista ja mä tykkään kaiken paksuisista puikoista.”

Laitoshoitajana työskentelevä rempseä Inka erosi tänä vuonna 8 vuoden parisuhteesta ja nauttii nyt sinkkuelämästä täysin rinnoin. Hän on intohimoinen käsityöharrastaja ja kertoo bravuurikseen ehdottomasti villasukkien neulomisen.

Tulevalta matkalta Temptation Islandilla Inka odottaa ennen kaikkea uusia kokemuksia ja poistumista omalta mukavuusalueeltaan:

“Elän elämää aika huolettomalla asenteella, eikä kaikkea tarvitse ottaa niin vakavasti. Elämäniloa ei minulta puutu.”

Inka kertoo olevansa hyvä kuuntelija. Hän nauttii erilaisista elämäntarinoista ja uskoo, että tuo saarelle ennen kaikkea hyviä keskusteluja. Inkan sydämen sulattamiseen vaaditaan itsevarmuutta, mutta myös huumoria. “Tärkeintä on ehdottomasti se, että minut saa nauramaan. Hyvä huumori on kaiken a ja o”, ilopilleri summaa.

Vilma, 20, Outokumpu

“Mie sanoin kaikille miun kavereille, et mie tuun tänne harkkaan, mut kyllähän täälläkin harjoitellaan, että miten niitä miehiä isketään.”

Kaksikymppisen Vilman arki pyörii opiskeluiden ympärillä. Tulevaisuudessa siintävät haaveet unelma-ammatista ja matkustelusta. Pienen kylän räväkkä ja ulospäinsuuntautunut Vilma lupaa tuoda Temptation Islandille palan itä-suomalaista rempseyttä.

“Toivon kokemuksen tuovan piristystä arkeen, ja haluan myös haastaa itseäni”, Vilma kertoo odotuksistaan.

Rauhallista sinkkuelämää viettävän Vilman huomion kiinnittävät tummat piirteet ja itsevarmuus. Tosirakkauteen tähdätessä tulisi miehen olla lisäksi menevä ja hauska pysyäkseen Vilman matkassa.

Miehen Vilma viettelee intensiivisellä katseella ja säteilevällä hymyllään.

“Harvoin joudun miehiä iskemään, yleensä he iskevät minut”, Vilma vinkkaa.

Nanna, 20, Vantaa

“Mä oon Nanna. Mä aion täällä kaikki ruotuun panna ja miehet aina huutaa mun perään mmm… Nannaa..”

Pirteä ja avoin Nanna kuvailee itseään yllytyshulluksi. “Aion tuoda Temppareihin paljon vauhtia ja meininkiä. Lähden mukaan tosi jännittyneillä, mutta innostuneilla fiiliksillä”, hän summaa lähtötunnelmiaan.

Nanna toivoo matkalta uusia kokemuksia, mutta uskoo reissun myös avartavan omaa ajattelua. Tuoreena sinkkuna Nanna nauttii vapaudestaan ja ottaa ilon irti yöelämästä.

“Vietän niin sanottua bile-sinkkuelämää. Juhlin aika paljon ja otan elämästä kaiken irti. Teen just sitä, mitä itse haluan”, Nanna kuvailee arkeaan.

Apulaisvuoropäällikkönä työskentelevä Nanna etsii villistä sinkkuelämästään huolimatta rakkautta.

Nanna kuvailee ihannemiestään luotettavaksi, pitkäksi ja sosiaaliseksi. Myös huumorintajun olisi hyvä kohdata. “Heti jos löytyy ihminen, kenen kanssa homma toimii, olen siinä myös täysillä mukana. Mies ei kuitenkaan saa olla liian helposti saatavilla, koska kyllästyn helposti, jos mies on heti alusta liian helppo, enkä saa siitä mitään haastetta”, romantiikkaa pelkäämätön Nanna kiteyttää.

Miehet Nanna viettelee olemalla sopivasti flirtti ja oma itsensä. “Myöskään nainen ei saa olla liian helposti miehen saatavilla”, Nanna kertoo taktiikastaan.

Zennifer, “Jenni”, 22, Pori

“Mulla on oma hevonen, eli pysyn satulassa kovemmissakin kyydeissä.”

Eksoottisen kaunis Jenni kertoo sukujuuriensa olevan Dominikaanisessa tasavallassa. Alun perin Ypäjältä kotoisin oleva kaunotar on muuttanut matkailualan opintojen perässä Poriin, ja opiskelujen ohella hän työskentelee vaatemyyjänä. Vapaa-ajallaan eläinrakas Jenni viihtyy koiriensa kanssa ja hevostallilla. Luovaa puoltaan hän toteuttaa valokuvaamalla ja lukemalla kirjoja.

Jenni kertoo olevansa aluksi ujo ja hiljainen, mutta tutussa ryhmässä hänestä kuoriutuu puhelias ja iloinen tyyppi, joka heittäytyy mukaan uusiin haasteisiin.

“Haluan haastaa itseäni ja todistaa, että pystyn tekemään asioita, joihin vielä vähän aikaa sitten en ikinä olisi uskonut pystyväni”, Jenni kertoo, ja sellaisena hän pitää myös osallistumista Temptation Islandiin.

Tiia, 28, Tampere

“Mä oon meijän porukan vanhin, mutta myös kokenein.”

Kauneudenhoitoalalla työskentelevällä Tiialla ei ole aikaa harrastuksille: “Rakastan ruokaa ja vihaan hikoilua. Arkeeni kuuluu työt ja koiran paijailu, toki tykätään käydä pitkillä lenkeillä.”

Tiian luonnetta on kuvailtu temperamenttiseksi ja äkkipikaiseksi, mutta itse hän kokee olevansa ymmärtäväinen ja muut huomioonottava, asettaen muut usein etusijalle.

Temptation Islandille Tiia uskoo tuovansa paljon naurua ja leikkimielisyyttä. “Kanssani on helppo ja rento viettää aikaa. Hullua on myös helppo yllyttää”, kiteyttää hän odotuksiaan.

Tiia uskoo saavansa kokemukselta rohkeutta ja pitää reissua myös itsensä etsimisenä.

Viisi kuukautta sinkkuelämää elänyt Tiia ei tällä hetkellä haikaile parisuhteen perään, vaan nauttii vapaudesta ja siitä, että on itse vastuussa omista tekemisistään ja menemisistään.

Unelmien miestään Tiia kuvailee itseään vanhemmaksi ja miehen kokoiseksi. “Miehellä pitää olla mielikuvitusta. Tarvitsen paljon huomiota, enkä kaipaa mitään nysvääjää. Pahat pojat ovat enemmän mieleeni, ei mitään mammanpoikia”, kuvailee Tiia miesihannettaan.

Miehet Tiia hurmaa olemalla oma itsensä: “Heitän tyhmää läppää ja vinkkaan silmää. Olen nauravainen ja kanssani on luontevaa keskustella asiasta kuin asiasta.”

Maippu, 22, Seinäjoki

“Kuulemma punapäät ei pääse taivaaseen, mutta ette taida päästä tekään tän reissun jälkeen.”

Kokkina ja tarjoilijana työskentelevä Maippu on todellinen ikiliikkuja. Hän kaipaa ympärilleen ihmisiä ja on aina menossa. Hän on luonteeltaan temperamenttinen, rohkea ja sosiaalinen. “Joidenkin mielestä olen yllytyshullu, johon pystyn samaistumaan, sillä lähden helposti asioihin mukaan ja haluan ottaa mahdollisimman paljon iloa irti kaikesta”, Maippu kuvailee itseään.

Sinkkuelämästään nauttiva Maippu kokee olevansa valmis vakavaankin parisuhteeseen, mikäli oikea ihminen osuu kohdalle. Hänen päänsä kääntävät pitkät ja tatuoidut miehet, joilla on pilkettä silmäkulmassa.

“Yleensä minua lähestytään, enkä muista milloin edes olisin itse tehnyt aloitetta. Moniin kuulemma kolahtaa mun aitous, huumori ja ulkonäkö ja varsinkin punaiset hiukset, joita kehutaan usein!” Maippu kertaa vahvuksiaan.

Temptation Islandille Maippu lupaa tuoda suoria ja rehellisiä mielipiteitä: “Olen valmiina kaikkeen, mitä se tuo tullessaan.”

Lisa, 19, Imatra

“Miun kaverit sanoo, että mie oon parasta seuraa kun mun sydän on palasina, niin jos joku vaikka täällä tulis rikkoo mun sydämen?”

Pikaruokaravintolassa työskentelevä Lisa kuvailee itseään hauskaksi ja päämäärätietoiseksi.

“Jos oikeista napeista painelee, niin kiihdyn nopeasti. Äkkipikaisuus on huonoin puoli itsessäni”,

Lisa myöntää. Lisa haaveilee rikostutkijan urasta, mutta haluaa ennen opintojen aloittamista hankkia lisää elämänkokemusta.

Temptation Islandille Lisa lupaa tuoda vauhtia ja jännittäviä tilanteita, mutta hän haluaa myös auttaa varattuja löytämään vastauksen siihen, haluavatko olla nykyisessä suhteessaan vai eivät. Lisan mukaan kenenkään ei pitäisi tuhlata aikaa väärään ihmiseen.

Kesästä asti sinkkuelämää viettänyt Lisa haaveilee löytävänsä itselleen loppuelämän kumppanin, mutta varsinaista ihannekumppania hänellä ei ole. “Olen vähän nirso, mutta eiköhän joku vie jalat alta. En ole ihminen, joka tykkää olla yksin”, hän kuvailee itseään.

“Osaan laittaa ihmisten päät pyörälle. Saa itse valita, onko se sitten hyvällä vai pahalla”, Lisa päättää pohdiskelunsa.

Joanna, 20, Lahti

“Jos teijän mieltä tulee murheet painaa, ni mua voi aina kuuntelijaks lainaa.”

Asiakaspalvelijana työskentelevä pirteä Joanna kuvailee luonnettaan positiiviseksi, meneväksi ja uteliaaksi. Asiakaspalvelutyön lisäksi heittäytyvä Joanna ylläpitää ystävänsä kanssa Tiktokissa suosittua @annejaellu-tiliä. Temptation Islandille hän lähtee jännittynein tuntein.

“Tuon Temppareihin iloisuutta ja hyvää kuunteluseuraa”, Joanna summaa. Hän odottaa kokemukselta hauskuutta ja uusia ystäviä.

Tulevaisuuden haaveissa Joannalla siintävät oma perhe ja yritys.

Tällä hetkellä villiä sinkkuelämää viettävää Joannaa ei vielä ole vielä taivuteltu parisuhteeseen, mutta häneen tekee vaikutuksen komeat ja puheliaat miehet, jotka saavat hänet nauramaan. Itse hän luottaa sinisten silmiensä lumoon: “Se on flirttailua katseella.”

Peppiina “Pepsu”, 27, Jyväskylä

“Mä oon personal trainer, ja mä oon ennenkin pannu miehiä kuntoon.”

Urheilullinen Pepsu on ammatiltaan liikunnanohjaaja. Temptation Islandille hän lupaa tuoda mukanaan hyviä keskusteluita, naurua ja iloa. “Lähden mukaan tosi hyvillä fiiliksillä ja odotan reissua tosi paljon”, Pepsu kertoo hymyillen.

Pepsu on ollut sinkku puolisen vuotta ja kuvailee sinkkuelämäänsä rauhalliseksi. Miehiin hän tekee vaikutuksen olemalla yksinkertaisesti oma itsensä. “Mä tykkään hauskoista miehistä, jotka saa mut nauramaan”, Peppiina summaa miesmakuaan.

Miessinkut

Toni, 29, Tampere

“Jos selkä on notko, ni mä voin olla sun jalkovälityyny.”

Talvet sesonkityöläisenä pihviravintolassa ja kesät baarimikkona viettävällä Tonilla on aina pilkettä silmäkulmassa. Vapaa-aikaansa vauhdikas mies viettää moottoripyöräillen, urheillen ja ruoanlaittoharrastuksensa äärellä.

Temptation Islandille Toni lähtee avoimin mielin. “Pyrin tuomaan temppareihin positiivista energiaa ja baarimikkona pidän huolen, ettei kukaan ainakaan janoon kuole”, Toni kiteyttää vahvuuksiaan.

Hän kuvailee sinkkuelämäänsä rauhalliseksi ja kokee, että laatu korvaa määrän.

Hän en näe mitään pahaa lyhyemmissä jutuissa, mutta itse toivoisi löytävänsä vierelleen hyvän naisen, jonka kanssa hommaisi koiranpennun. Tonin kainaloon päästäkseen naisen on oltava kaunis niin sisältä kuin ulkoa. “Itsevarmuus on seksikästä”, hän päättää.

Miika “Kiima”, 25, Jyväskylä

”Ei ole sattumaa, että Miika ja kiima koostuu samoista kirjaimista.”

Alle vuoden sinkkuna viihtynyt Miika kuvailee itseään huumorintajuiseksi ja verbaaliseksi ihmiseksi. Sosiaalisen ja ystävällisen luonteensa vuoksi Miikan on helppo muodostaa uusia ihmissuhteita. “Olen myös tasapuolinen, vaikka tarpeen vaatiessa otan omani ja vähän enemmänkin”, Miika kuvailee itseään.

Varastomiehenä työskentelevän Miikan harrastuksiin kuuluu salibandy ja lenkkeily.

Temptation Islandille urheilullinen Miika saapuu pilke silmäkulmassa: “Tuon katsojille tinkimättömiä tilanteita ja suuria tunteita, joista ei viettelystä saati houkusta puutu.” Hänen huomionsa kiinnittävät hauskat, huumorintajuiset ja sporttiset naiset. Miikan ei ole tarvinnut ponnistella saadakseen naisilta huomiota.

“Luonnon valinta pakottaa naiset iskemään minut”, Miika kertoo. Bravuurikseen hän mainitsee kuitenkin makaronilaatikon.

Ville, 21, Helsinki

“Itsevarmuus on piirre, mutta mä oon syntynyt sen kanssa.”

Myyjänä työskentelevä Ville on luonteeltaan avoin ja rehellinen. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu salibandy ja kuntosalilla käynti.

Hyvillä vuorovaikutustaidoilla varustettu Ville tuo saarelle positiivisuutta ja hyvää ryhmähenkeä. “Uusiin ihmisiin on aina mukava tutustua”, Ville toteaa. Hän toivookin kokemuksen tuovan mukanaan myös uusia ystäviä.

Rakkautta etsivän Villen pään kääntävät tatuoidut naiset, mutta tärkeimpinä ominaisuuksina hän listaa avoimen luonteen ja huumorintajun. Naisiin hän tekee vaikutuksen itsevarmuudellaan ja olemalla oma itsensä.

Nico, 25, Vantaa

“Tääl pohjoses on aika kylmä, joten onneks täällä on valmiina mun lämmin seura teitä varten.”

Nico on tottunut työssään teknisenä tukena ratkomaan muiden ihmisten ongelmia. Luonteeltaan hän on rento, empaattinen ja veikeä, mutta tarpeen vaatiessa Nico on myös looginen realisti. “Yleensä olen järjestelmällinen ja pohdin asioita syvällisesti ja laaja-alaisesti, mutta osaan myös elää hetkessä”, Nico kuvailee luonnettaan.

Nico näkee matkan Temptation Islandille hyppynä tuntemattomaan, ja mahdollisuutena rikkoa arjen rutiineja: ”Toivon hyviä keskusteluja, joiden pohjalta mahdollisesti kehittyä myös itse. Temptation Island on ennen kaikkea varatuille itsensä ja parisuhteen tutkiskelua, mutta uskon, että se on myös sinkuille itsepohdiskelun mahdollisuus.”

Hän lupaa tuoda bileisiin hauskanpitoa, mutta osaa myös tarpeen vaatiessa tarjota olkapäätä sitä tarvitseville.

Nico toivoo tulevaisuudelta parisuhdetta ja perhettä, mutta ei kiirehdi asian kanssa. Hänen huomionsa herätetään suorasanaisuudella ja luotettavuudella: “Jos kiinnostaa, antaa ajan - eikä tekojen tai halujen - näyttää mitä tapahtuu.”

Tie Nicon sydämeen kulkee siis rauhallisen tutustumisen kautta.

Majuri, 25, Turku

“Voisiks mä saattaa sut kotiin, koska mut opetettiin seuraa mun unelmii.”

Muutaman vuoden sinkkuna viihtynyt Majuri listaa harrastuksekseen treffeillä käynnin. Hän kertoo nauttivansa sinkkuelämästään täysin rinnoin ja tutustuvansa mielellään uusiin ihmisiin. “Tykkään tuhmista tytöistä, jotka eivät kysele mitään, vaan ryhtyvät tuumasta toimeen”, Majuri kiteyttää.

Majuri ei tällä hetkellä ole kiinnostunut pidemmistä seurustelusuhteista ja bravuurikseen hän kertookin numeroiden vaihtamisen naisten kanssa.

Temptation Islandille Majuri lähtee odottavin mielin. Hän kuvailee itseään temperamenttiseksi, avoimeksi ja huumorintajuiseksi. Vauhdikkaan vapaa-aikansa vastapainona mies työskentelee tällä hetkellä talonrakentajana, mutta tavoitteet on asetettu korkealle. ”Tulevaisuuden haaveeni olisi olla itseni pomo, eli perustaa jokin oma firma ja hoitaa asioita vaikka puku päällä eikä likaisissa raksavaatteissa”, Majuri summaa.

Esa, 25, Tampere

“Päivisin mä myyn unelma-asuntoja, täällä mä toteutan teidän muut unelmat.”

Asuntomyyjänä työskentelevän Esan tavaramerkki on leveä hymy. Vapaa-ajallaan punttisalilla viihtyvä mies pyrkii välttämään turhaa draamaa ja negatiivisuutta. “Haluan, että ihmisillä, joiden kanssa olen tekemisissä, on hyvä olla“, hän kertoo. Esan ympärillä ilmapiiri on rento ja hän kuvailee itseään iloiseksi ja puheliaaksi. Esa tykkää ihmisten huomiosta, mutta painottaa kuitenkin, ettei ole sellainen, joka haluaisi aina olla huomion keskipisteessä.

Esa lähtee Temptation Islandille odottavin mielin: “Tykkään tehdä ja lähteä uusiin asioihin mukaan, vaikka ne vähän jännittäisi aluksi.” Hän lupaa tuoda bileisiin vauhdikasta ja hyvää seuraa, mutta myös empaattisen kuuntelijan, joka on valmis olemaan varattujen tukena haastavissakin tilanteissa. Esa toivoo kokemuksen tuovan mukanaan uusia ystäviä ja hyviä keskusteluja erilaisten ihmisten kanssa, jotka avaavat myös hänen ajatusmaailma.

Esa tunnustautuu seurustelija tyypiksi, eikä etsi yhden illan juttuja. Hän kiinnostuu kauniista naisista, mutta luonne on kuitenkin tärkeintä kumppanissa. “Ajatusmaailma ja tulevaisuuden suunnitelmat on hyvä olla suunnilleen samanlaiset ja muutenkin positiivinen elämänasenne“, Esa kertaa ajatuksiaan unelmakumppanistaan ja huomauttaa tunnistavansa oikean naisen, kun sellainen tulee vastaan.

Lauri, 28, Hämeenlinna

“Jos sä oot kana ja mä muna, ni voitasko vihdoinki ottaa selvää, kumpi tulee ensin.”

Sporttisen Laurin elämä on vauhdikasta niin töissä kuin vapaalla. Liikunnanohjaajan ja uimavalvojan työn ohessa vapaa-aika kuluu parkourin ja käsilläseisonnan merkeissä. Hän on positiivinen ja energinen mies, jonka seurassa ei varmasti käy aika pitkäksi. “Olen aika helposti vietävissä ideassa kuin ideassa”, hän kertoo.

Lauri haaveilee löytävänsä saarelta pitkäaikaisia ystäviä: “Lähden todella innostunein mielin mukaan reissuun, koska nyt tehdään historiaa, kun kuvataan ensimmäistä kertaa talvi-temppareita koko maailmassa, joten unohtumaton reissu takuuvarmasti tiedossa.”

Laurilla on takanaan 2 vuotta sinkkuelämää, mutta kiirettä parisuhteeseen hänellä ei ole.

“Tuntuu, että tarvitsen aikaa myös itselleni ja tunnustella sitä, mikä on itselle hyväksi. Pitää osata olla ensin yksin, ennen kuin voi olla vakavasti toisen kanssa, mutta eihän pikku deittailu ikinä pahaa tee”, Lauri tuumaa pilke silmäkulmassaan.

Laurin ihannenainen on menevä ja sporttinen. Naisen pitää olla heittäytymiskykyinen pysyäkseen hänen tahdissa mukana: “Tarvitsen sitä toiselta, jotta hänen ei tarvitse hävetä minua julkisilla paikoilla, koska muut tekee, mitä ne uskaltaa ja mä teen, mitä mä haluan.”

Jokke, 23, Espoo

“Mä oon kiltti, mut mulla on kyl pelko siitä, että mimmien parisuhteet tulee LEVII tääl käsiin.”

Jokke työskentelee kalusteasentajana ja kertoo pitävänsä fyysestä työstä, jossa näkyy oma kädenjälki. Vapaa-ajallaan hän nauttii luonnossa liikkumisesta ja ylläpitää kuntoaan oman kehon painolla tehtävien harjoitusten avulla. Luonteeltaan Jokke on avarakatseinen, empaattinen ja hyväntahtoinen ihminen, jonka kanssa on helppo uppoutua tunneiksi hyvinkin syvällisiin keskusteluihin.

Jokke arvostaa naisissa luonnollisuutta, tervettä itsevarmuutta ja kykyä huolehtia itsestään. “Tällä hetkellä nautin yksinolosta ja siitä, että voin toteuttaa omia unelmiani, mutta elämää olisi ihana jakaa jonkun kanssa”, Jokke summaa ajatuksiaan.

Temptation Islandille hän lähtee avoimin ja uteliain mielin. Hän ei pidä itseään kovana bilettäjänä, mutta uskoo löytävänsä paikkansa tilanteiden analysoijana ja ryhmänhengen ylläpitäjänä. Tulevaisuudeltaan Jokke toivoo terveyttä ja onnellisuutta.

Arttu, 21, Kokkola

“Muut tekee mitä ne osaa, mä teen, mitä mä haluun. Eikä ois eka kerta, että varattu mimmi haluu mun kaluu.”

Rakennusmiehenä työskentelevän Artun vapaa-aika kuluu kitaransoiton ja ystävien kanssa puuhastelun parissa. Hän kuvaa luonnettaan energiseksi ja positiiviseksi, mutta toisaalta myös kärsimättömäksi. Arttu on luova ja heittäytyvä ihminen, jonka seurassa viihtyminen on taattua.

Artulla on takanaan vuosi sinkkuelämää ja hän haaveilee löytävänsä jonkun, jonka kanssa voisi kuvitella viettävänsä vaikka loppuelämänsä. Hän etsii rinnalleen kaunissilmäistä ja luonnollista naista “Ei ole väliä mitä tekee työkseen, mutta samoja intressejä olisi hyvä olla”, Arttu kiteyttää.

Temptation Islandilta Arttu odottaa uusia ystäviä ja suuntaviittoja tulevaan parisuhde-elämään.

Hän lupaa tuoda saarelle hyvää energisyyttä ja vauhdikkaita tilanteita.

Läri, 23, Vantaa

“Mikäs se mun laini vois oikein ollakaan? No tota… Oikeestaan mä en ees tarvi mitään.”

Urheiluhierojan töitä tekevän Lärin vapaa-aika kuluu kuntosaliharjoittelun merkeissä. Huumorintajuisella miehellä on aina pilkettä silmäkulmassa ja Temptation Islandille hän aikoo tulla omana itsenään. “Täsä mä oon”, hän virnistää ja kertoo ettei aina sanoja tarvita. Seikkailun viettelysten saarella hän toivoo tuovan mukanaan uusia kokemuksia ja hyviä ystäviä.

Hieman yli vuoden jatkunutta sinkkuelämäänsä Läri kuvailee rauhalliseksi. “Fiilispohjalta mennään. Jos löytyy jotain, niin sit löytyy”, Läri kiteyttää eikä ota stressiä elämästä, eikä parisuhteista. Unelmanaiseltaan hän toivoo hyvää luonnetta ja rentoutta olla oma itsensä. Tulevaisuudessa Läri haluaa perheen ja mieluisan työn, mutta kiirettä ei ole mihinkään.

Myös Temptation Island Suomi Extra tekee paluun. Viikon käänteitä on Sami Kurosen kanssa puimassa itseoikeutetusti "analyysisetä" Harri Moisio vaihtuvien vieraiden kanssa.

Temptation Island Suomi -kauden pariskunnat julkistetaan keskiviikkona 27. tammikuuta.

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin 17.2. alkaen Nelosella ja Ruudussa. Temptation Island Suomi Extra torstaisin 18.2. alkaen Nelosella ja Ruudussa.