Donald Trumpin nuorin tytär meni kihloihin – kosinta Valkoisessa talossa

Tiffany Trump, 27, kihlautui miljonääri Michael Boulosin, 23, kanssa Valkoisessa talossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viettää pian viimeistä päiväänsä virassaan, joten hänen vävykokelaansa, 23-vuotias miljonääri Michael Boulos päätti käyttää tilaisuutta hyväkseen ja kosia rakastaan Valkoisessa talossa.

Tiffany jakoi tiedon Instagram-tilillään. Kuvassa tuore kihlapari poseeraa Valkoisen talon ruusupuutarhassa. Page Sixin tietojen mukaan varakkaasta nigerialaisesta suvusta tuleva Boulos antoi Tiffanylle massiivisen timanttisormuksen merkiksi lupauksestaan.

– On ollut kunnia juhlia monia merkkipaaluja, historiallisia tapahtumia ja luoda muistoja täällä Valkoisessa talossa. Yksikään niistä ei ole yhtä erityinen kuin kihlautuminen uskomattoman sulhaseni Michaelin kanssa, Tiffany kirjoittaa kuvatekstissä.

Pari on nähty hiljattain asuntokaupoilla Floridassa, jonne on suuntaamassa moni muukin perheestä Trumpin presidenttikauden jälkeen. Tällä hetkellä he asuvat Miamin South Beachilla sijaitsevassa Setai Hotelissa, mutta Page Sixin tietojen mukaan pari haluaa ostaa oman kodin samalta alueelta.

Tiffanyn äiti Marla Maples, Donald Trumpin toinen vaimo, onnittelee paria Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– Valaiskoon Jumalan siunaus ja rakkaus aina tietäsi. Rakastan sinua niin paljon, Maples kirjoittaa.