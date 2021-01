Muistatko Kwanin? Hittibändin tähti Tidjân katosi julkisuudesta täysin – tältä hän näyttää nykyään

Kwanista tuttu Tidjân Ba on onnellinen, ettei hän kadottanut itseään suosion huipulla. Nyt häneltä on ilmestynyt musiikkia ensimmäistä kertaa 15 vuoteen.

Mistään ei arvaisi, ettei Tidjân Ba, 42, ole antanut lehtihaastatteluja yli vuosikymmeneen. Suomalaissenegalilainen laulaja nauraa puhelimeen rennolla otteella ja samalla tummalla äänellä, joka on tuttu vuonna 2000 perustetun menestysbändin Kwanin hittibiiseistä.

Pieni jännitys olisi ihan sallittua, sillä Tidjân on julkaissut musiikkia nyt ensimmäistä kertaa 15 vuoteen. Edellisen kerran Tidjânilta ilmestyi musiikkia, kun Kwanin viimeiseksi jäänyt albumi Little Notes julkaistiin 2006.

– En osannut odottaa, että kappaleeni saa näin ison vastaanoton. Se yllätti täysin, koska kappale on tehty täysin omaksi iloksi. Mutta se alkoikin elää omaa elämäänsä.

Muutos Kwanin aikoihin on iso. Nyt Tidjân laulaa yksin ja suomeksi.

– Yksinkertaisesti siksi, koska olen suomalainen ja puhun suomea, joten se kuulosti luonnolliselta.

Tidjân Ban mukaan 42 vuotta on mainio ikä, eikä hän koe ikäkriisiä. –Olen mieleltäni edelleen parikymppinen, hän kertoo.­

Uutuuskappale kantaa nimeä Kun en voi unohtaa ja se on kirjoitettu viisi vuotta sitten. Kappale näkee vasta nyt päivänvalon, koska sitä on paranneltu ja yritetty tuottaa eri ihmisten kanssa vuosien varrella.

– Laulan siinä hyvän ystäväni erosta ja riipaisevasta tuskasta, jota eroaminen herättää. Tämä ei ole minun tarinani, mutta osaan samastua siihen, koska elin hänen kanssaan eroprosessin läpi.

Kymmenen viime vuoden aikana Tidjân on tehnyt pääsääntöisesti teatteria ja musikaaleja ympäri Suomea. Hän on myös laulanut erilaisissa showbändeissä ja esiintynyt firmojen tapahtumissa.

Tidjan on tehnyt töitä myös nuorison parissa, esimerkiksi vetänyt erilaisia työpajoja kouluissa.

– Rakastan kuitenkin eniten teatteria ja varsinkin musikaaleja. Kwanin jälkeen ne hommat olivat kuin paluu juurille. Nautin, kun voin tehdä anonyymisti sitä mitä rakastan.

Tidjânin mukaan hän ja Mariko eivät näe enää kovin usein. –Onneksi on sosiaalinen media.­

Nimenomaan teatterissa syntyi aikanaan myös Kwanin menestystarina, sillä yhtyeen toinen keulakuva Mariko harrasti myös näyttelemistä.

– Tapasimme Marikon kanssa teatterissa Helsingissä vuonna 1999. Mariko kertoi, että hän aikoo tehdä musiikkia livebändin kanssa ja kysyi, haluanko mukaan. Loppu onkin historiaa.

Tuplaplatinaa ja kultaa myynyt Kwan oli lyhyessä ajassa megasuosioon noussut yhtye, joka nappasi myös lukuisia Emma-pystejä.

Yhtye muistetaan esimerkiksi hiteistään Shine ja Late.

Tidjân oli suosion kulta-aikoina vain reilu parikymppinen nuori mies.

– Se oli kova koulu ja tulee aina olemaan osa minua ja aikuistumistani. Se oli hienoa aikaa, ja olin kiitollinen, että jengi diggasi meitä, mutta en varsinaisesti ollut sen julkisuuden perään.

Tidjân Vantaan Ankkarockissa, jossa Kwan esiintyi vuonna 2003.­

Tidjânilla ei ole itsellään ollut tapana puhua julkisuudessa parisuhteistaan tai henkilökohtaisesta elämästään.

– Olen aika yksityinen kaveri, ja haluan pitää tietyt asiat omana tietonani.

Parrasvaloissa pyöriminen suosion kulta-aikoina oli välillä stressaavaa, vaikka Tidjân ymmärtääkin hyvin fanien kiinnostuksen.

Innokkaat fanit tulevat edelleen usein juttelemaan kaduilla ja kuppiloissa, mikä ei puheliasta miestä haittaa ollenkaan.

– Varsinkin jos on otettu vähän rohkaisevaa mehua, niin sitten sitä juttua tulee. Moni sanoo muistavansa minut ja olleensa meidän keikalla. Olen kaikesta huolimatta sosiaalinen, joten olen imarreltu, jos joku minut vielä muistaa.

Kwan keikkaili myös maailmalla. Erityisesti Kreikassa yhtye oli todella suosittu.

– En tiedä miksi olimme niin megasuosittuja siellä. Voitimme palkintojakin. Lensimme ykkösluokassa, meillä oli limusiinikyydit ja majoituimme hienoissa hotelleissa.

Kwanin Mariko ja Tidjân vuonna 2002.­

Yhtyeen tarina alkoi hiljalleen hiipua vuonna 2008, jolloin se jäi ”luovalle tauolle”. Tidjânin välit yhtyeen muihin jäseniin ovat pysyneet lämpiminä.

– Olen tosi läheinen Tatu Ferchenin ja Amara Doumbouyanin kanssa. Marikon kanssa välit ovat hyvät, mutta tosiasia on, ettemme näe enää kovin usein. Onneksi nykyään on sosiaalinen media.

Kwan on nähty lopettamisen jälkeen ainoastaan kerran Ylen We want more -ohjelmassa vuonna 2014.

– Varsinaista kosiskelua ei ole ollut, mutta never say never, ehkä me tehdään paluu joskus kun ollaan eläkeläisiä.

Tidjân Ba myöntää suoraan, ettei hän ole koskaan erityisemmin nauttinut julkisuuden valokeilasta.­

Nyt tavoitteena on jatkaa musiikin tekemistä. Tulevaisuus on siinä mielessä avoin, että Tidjân kertoo olevansa valmis kokeilemaan rajojaan myös eri tyylilajien kohdalla.

Jalat maassa oleva Tidjân aikoo jatkossakin olla rakentamatta kaikkea vain yhden kortin varaan.

– Julkisuuden ei kannata antaa määritellä itseään, koska se voi loppua koska tahansa. Olen onnellinen, että olen aina ollut oma itseni, oli suosiota tai ei.