Unelmaliitto päättyi käräjille – Helsingin seurapiireistä tutun Anne Murron eroriidassa erikoinen näkemysero suhteen loppumisesta

Pääkaupunkiseudun seurapiireistä tuttu Anne Murto ja Rukan matkailun voimahahmo Jokke Kämäräinen selvittelevät riitaisaa eroaan oikeudessa.

Ulkopuolinen pesänjakaja on tarpeen, kun Rukan matkailun voimahahmoina takavuosina yhdessä julkisuudessa esiintyneet Anne Murto ja Jouko ”Jokke” Kämäräinen tekevät lopullista pesäeroa omaisuuden suhteen. Käräjäoikeuden paperien perusteella entisellä avoparilla on suuria erimielisyyksiä asioista.

Pesänjakajan määräämistä avopuolison yhteistalouden purkamiseksi haki mahdollisesta yhteisestä omaisuudesta osattomaksi jäänyt Murto. Pesänjakajan määräämistä vastustanut Kämäräinen on valittanut Oulun käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen, jossa asia tuli vireille joulukuussa 2020.

Nyt välejään selvittelevän pariskunnan yhteinen taival alkoi vuonna 1997, jolloin pääkaupunkiseudun seurapiireistä tuttu Murto rakastui pohjoisen matkailuyrittäjään ja muutti seuraavana vuonna Kuusamoon.

Ensitapaaminen oli Kitkajoen partaalla, kun Helsingin seurapiirielämästä tuttu Murto oli tullut sinne silloisen työnantajansa Kirsti Paakkasen kanssa koskenlaskuun yllään minihame, verkkosukat ja korkokengät. Kämäräinen laski kosket kaksikon kanssa ja rakastui Anneen.

Vuonna 1998 heille syntyi Kata-tytär, joka on harrastanut bikini fitnessiä ja on nykyään sometähti.

– Enpä olisi voinut kuvitellakaan, että asun vielä Kuusamossa kuusamolaisen miehen kanssa. Minunhan piti lähteä Ranskaan... Murto sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa kesällä 2000.

– Anne on niin älyttömän kova tekemään työtä ja saamaan aikaan. Siihen minä rakastuin, Kämäräinen puolestaan sanoi tammikuussa 2001.

Molemmat avopuolisot työskentelivät Kämäräisen omistamassa Rukapalvelu Oy:ssa, josta kasvoi yhtä jalkaa Rukan matkailualueen kanssa aina vain suurempi toimija. Rukapalvelu Oy on vuonna 1987 perustettu luontoelämys-, majoitus- ja ravintolatoimintaan keskittyvä yritys, jonka liikevaihto toissa vuonna lähenteli neljää miljoonaa euroa.

Töitä ilman palkkaa?

Anne Murto hoiti yrityksen asioita paljon julkisuuden suuntaan, sillä tämä oli hänelle tuttua jo aiemmilta vuosilta. Nyt Murto haluaa selvittää, mikä on hänen laillinen oikeutensa avoliiton aikana syntyneeseen omaisuuteen. Yhtiö kasvoi merkittävästi yhteiselon vuosina.

– Murto on kertomansa mukaan tehnyt 20 vuotta yhteistyötä Joukon kanssa. Hän on ollut töissä Joukon firmassa ja lukuisista kyselyistä huolimatta Jouko ei ole maksanut hänelle tehdystä työstä palkkaa, käräjäoikeuden ratkaisussa kerrotaan.

Pariskunta Rukan avajaisissa vuonna 2004. Kämäräisen omistama Rukapalvelu Oy oli kovassa kasvussa.­

Jokke Kämäräisen näkemys asiasta on tyystin toinen. Yhteisissä nimissä olevaa omaisuutta ei ex-avoparilla ole. Siitä yrittäjällä ei ollut varmuutta, onko yhtiö maksanut aikanaan hänen avopuolisolleen palkkaa yhtiössä tehdystä työstä.

– Kämäräisen mukaan heillä ei ole Murron kanssa yhteisissä nimissä olevaa varallisuutta. Murrolla on ollut jotain huonekaluja, stereot, vaatteita ja kirjoja, jotka on kaikki siirretty varastoon. Hän on monta vuotta pyytänyt Murtoa viemään tavarat pois.

– Kämäräisen mukaan omaisuuden erottelu on tehty ja yhteistä omaisuutta, joka pitäisi jakaa ei ole. Hänen mukaan riitaisuutta omaisuuteen tai velkoihin liittyen ei ole ja riitaisuus koskee ainoastaan firmalle tehtyä työtä, selviää pesänjakajan asettamista koskevasta oikeuden päätöksestä.

Jopa 10 vuoden näkemysero

Erikoinen erimielisyys liittyy myös avoliiton kestoon. Anne Murron mukaan parisuhteen loppumista on hankala määrittää, mutta hän on asunut pariskunnan yhteisessä kodissa vuoteen 2018 saakka ja hänen virallinen osoitteensa on yhä siellä.

Kämäräisen mielestä parisuhde päättyi jo kymmenen vuotta aiemmin vuodenvaihteen 2008–2009 tienoilla. Hän myös kertoi seurustelleensa viimeiset viisi vuotta toisen naisen kanssa.

Oulun käräjäoikeuden istunnossa Kämäräinen kertoi hänen ja Anne Murron pitäneen yhteistä taloutta aina siihen saakka, kunnes heidän yhteinen tytär muutti pois kotoa vuonna 2014. Miehen mukaan tuolloin he eivät kuitenkaan olleet enää yhdessä avoparina.

Joka tapauksessa oikeuden mielestä pesänjakaja on tarpeen määrätä, jotta ex-avoparin omaisuuden jako saadaan selville.

– Käräjäoikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen mukaan pesänjakajan määrääminen on tarpeen omaisuuden erottelun suorittamista varten ja sen selvittämiseksi onko erottelu toimitettu lopullisesti. Pesänjakajan tehtäviin kuuluu myös ratkaista hyvitysvaatimusta koskeva asia. Hakemuksen hyväksymiselle on laissa säädetyt edellytykset. Murto ja Kämäräinen ovat olleet avoliitossa yli viisi vuotta ja heillä on yhteinen lapsi. Omaisuuden erottelu on ainakin jossain määrin toimittamatta, käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan.

Hovioikeus ei ole vielä ratkaissut ottaako se asian käsittelyyn.